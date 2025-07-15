單車男跪地為暈倒女子做心肺復甦被質疑鹹豬手：明顯有襲胸嫌疑

近日，湖南衡陽街頭，一名女子突發昏厥倒地，路過一名男子為其實施心肺復甦。



事後，救人男子卻被指有「襲胸」嫌疑。事件引發熱議。

湖南衡陽一名男子為街上昏厥倒地的女子施行心肺復甦術，事後男子卻被指有「襲胸」嫌疑，引發熱議。（微博影片截圖）

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7月14日，記者聯繫到施救男子盤先生，他表示自己今年42歲，是湖南環境生物職業技術學院醫學院的一名老師。7月12日下午，他跟孩子出門準備前往一家書吧，發現一名女子疑昏倒在地。

盤先生表示，當時自己騎着共享單車位於倒地女子對向車道，一名南華大學附屬第一醫院的醫生正為女子做心肺復甦，周圍聚集了群眾：

那名醫生穿着便裝，她做了一輪（心肺復甦）很累了，然後呼救詢問有誰會做心肺復甦。

盤先生沒有猶豫，立刻跨過中間護欄跑過去幫忙，接着與醫生一起輪流進行十分鐘的心肺復甦，期間醫生一邊觀察患者生命體徵，一邊撥打了急救電話。

經過兩人的努力，女子終於恢復微弱的呼吸和脈搏，眼睛也能夠睜開。救護車趕到現場，將女子轉移，家屬跟車隨行。

對於部分評論，盤先生表示，自己是臨床醫學專業畢業，急救時自己的動作已非常注意，雙手也是放在胸骨位置按壓，如果自己手法錯誤，專業醫護人員也會立刻糾正：

但他們也沒有指出。

盤先生稱，他也沒想到這件事會引起熱議，面對惡評，內心仍會覺得不好受。但一想到大多數人對此事的評價都充滿了正能量，他又感到欣慰：

我現在也不會在意那些人，做到問心無愧就好。

被問及未來遇到類似情景是否還會展開救援，盤先生稱，遭遇此事後儘管心態有所波動，內心也湧起過疑慮，但如果再遇到患者需要救援，他依然會義不容辭衝上前幫助。

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