絕世神顏！河南15歲素顏少女七七因街拍意外爆紅　激似當年張柏芝

7月11日，河南南陽15歲女孩七七因一段素顏街拍視頻意外走紅。



視頻中的七七帶着點孩子氣，素面朝天，但網友誇她「電影臉」，神似年輕時的張柏芝、楊穎等女明星。

河南南陽15歲女童七七因一段素顏街拍影片意外爆紅。（微博影片截圖）

網友讚她是「電影臉」，神似年輕時的張柏芝、楊穎等女星。（微博影片截圖）

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隨後，有網友在評論區邀請導演于正關注七七。15日，于正發文稱：

七七已經聯絡上了，但還沒有見到，有後續會告訴大家。

此前，于正曾透露在各平台招素人演員，引發熱議。6月20日，于正發視頻回應爭議：

我最近確實在閒魚上招素人演員，想找接地氣，活人感強的好苗子。無資本做局，只想真誠做伯樂。

七七媽媽最新發聲：沒背景也沒團隊

7月13日，七七的媽媽發視頻回應女兒走紅過程。視頻中，她表示「七七」是在街上偶然被拍到走紅。同時，她聲明家庭非常和諧，「不是重男輕女的家庭」。她還強調：

家裏沒背景也沒團隊，感謝大家的關注。

七七方面回應于正關注：已溝通，暫時沒有去北京的計劃

七七走紅的視頻由南陽當地攝影師小閆和小楊拍攝，視頻走紅後，小閆又為七七拍攝了多段視頻。「網上說七七已經簽約公司是謠言。」小閆說，七七暑假開學上初三，成績不錯，目前還是讓她以學業為主。對於七七以後的發展，家屬現在還沒有想好。七七媽媽現在發布的視頻是他幫忙拍攝，背後沒有團隊運營。

小閆介紹，七七性格很好，愛笑，對於自己火了這件事情還有點「懵」，其也看到了網友的評論，覺得大家喜歡她很開心，也清楚自己當下應以學業為重。對於網友看到七七媽媽社交賬號發的弟弟的視頻比較多，質疑其重男輕女一事，小閆說，媽媽也發過七七的視頻，因為七七平時不喜歡拍照，所以發的少。七七媽媽隱藏部分視頻是因為擔心泄露家裏和其他孩子的隱私，影響生活。小閆說七七媽媽給七七報舞蹈班、練田徑等，通過這些也可以看出來對七七健康和成長的關注。

小閆說，七七媽媽和于正公司的工作人員取得了聯繫，對方建議到北京面談，考慮到七七現在正上興趣班，暫時沒有帶她去北京的計劃。

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