為了激發學童們的潛能，現在的小學數學題目設計得越來越靈活，也讓不少大人看得霧煞煞。



對此，就有一名台灣父親分享孩子的數學作業，好奇為何孩子明明算出正確答案，卻因「沒有括號」而被扣分。

貼文曝光後，立刻引發網友們熱烈討論。

小學數學功課考起爸爸！加數「答案沒括號」竟被扣分？理由曝光（01製圖）

點圖放大看看老師的解釋：

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原PO在臉書社團「●【爆料公社二社】●」分享了孩子的數學作業，並抱怨孩子雖然計算出正確答案，卻因為「沒括號」而被扣分：

現在的數學真的把孩子教死了。

從原PO上傳的照片可發現，孩子透過橫式、直式算法解出2題正確答案，但老師仍用紅筆提醒需加括號，並扣了2分。

貼文曝光後，立刻引來大批網友們留言討論，眾人也紛紛傻眼表示：

「我也沒聽過這要寫括號的」

「可悲的教育」

「以後聯絡簿老師簽完名如果沒有括號，你可以把它用紅筆圈起來寫-1」

「我家的是沒寫『答』被扣分」

「寫括號寫太醜，看起來會前後多個1哦」



不過，原PO事後也在留言區透露，他在向孩子老師請假後，終於理解為何需要加括號：

因為先記錄問題的應用題題型要有括號，在考試中我也特別提醒孩子，所以才會扣分。班上其他寫沒有括號的孩子也是比照辦理。

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