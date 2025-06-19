數學題目不只考計算能力，還看你會不會揣測出題人的「聖意」？



近日在網路上瘋傳了一道小學一年級的數學題，只見上方畫了幾隻小狗的圖和一個狗屋，要計算出圖片中一共有幾隻狗？一位中國大陸網友表示，家裡的孩子回答「5+4=9」總共9隻小狗，卻被老師打了個大叉叉，正確答案曝光後卻讓家長傻眼直呼：

太狠了！

小學一年級數學題「5隻狗＋4隻狗」竟不是9？答案讓家長網民罵翻（01製圖）

點圖放大看正確答案及網民討論：

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一年級的題目都這麼難了嗎？

該名網友表示，孩子因為不懂老師在課堂上的解答，跑回來問爸爸，但是爸爸看完題目，第一時間反應也回答9隻小狗，但是孩子卻說正確答案是7隻小狗。

爸爸先是困惑了一下子，突然腦筋轉了過來，跟兒子解釋為什麼答案是7隻狗。首先看題目給出的訊息：

「3隻狗+1個狗屋，是5隻狗」

「1個狗屋+2隻狗，是4隻狗」



這就表示狗屋裡面有2隻狗，所以這題「3隻狗+狗屋裡的2隻狗+2隻狗」等於總共有7隻狗。

在一旁的原PO氣得表示，這道題班上有大半同學都答錯：

就這種題，主打一個「陷阱」。而且它對孩子設「陷阱」，根本不是為了鍛煉孩子的數學計算能力、資訊理解能力，它純粹就是讓孩子揣測出題人的「聖意」……我們成年人遇到這樣的「錘鍊」都不勝其煩，讓七八九歲的小朋友揣摩出題人的心意，是不是太狠了點？

有其他網友見狀留言：

「低年級的題目，很多題幹都是不嚴謹的，會有很多種思路以及答案」

「不是孩子完蛋，是這題目完蛋，出考卷的人完蛋，如果孩子每天都在做這樣的題，那一年級的數學教育也完蛋。」



但也有網友認為：

這本身沒毛病，老師帶著孩子們共同探討開放式問題，也是很棒的教學手段。

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