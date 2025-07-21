女住戶收短訊恐嚇　𨋢門一開前夫持械襲擊　兩物管人員制服奪斧頭

7月14日，江蘇一名女子收到前夫的短訊恐嚇，因受嚇求助屋苑的物業管理人員送她回家，結果在升降機開門瞬間，前夫竟手持消防斧劈向她，幸同行的兩名工作人員反應迅速，合力將他制服。



閉路電視畫面顯示，求助女子站在升降機內側，兩名物業管理人員分別站在其身旁及升降機門前，3人時刻保持警惕。當升降機到達所在樓層，門緩緩打開的瞬間，該名女子的前夫竟手持消防斧突然衝入升降機，朝她劈砍過去。

女住戶因收到前夫的短訊恐嚇，由兩名物業管理人員送她回家。（影片截圖）

在升降機開門瞬間，女住戶的前夫竟手持消防斧劈向她。（影片截圖）

女住戶的前夫手持消防斧劈向3人，站在升降機門前的物業人員立即向右側避開。（影片截圖）

原本站在升降機門前的物業人員先向右側避開，再手持警棍追打並將對方推出升降機，另一名物業人員緊隨其後上前協助，兩人眼明手快奪走消防斧，合力制服該男子。目前，該事件正在進一步調查中。

女住戶的前夫手持消防斧劈向3人，站在升降機門前的物業人員立即向右側避開。（影片截圖）

站在升降機門前的物業人員避開斧頭後，手持警棍追打並將對方推出升降機。（影片截圖）

物業人員手持警棍追打並將對方推出升降機，另一名物業人員緊隨其後。（影片截圖）

另一名物業人員立即上前協助同事。（影片截圖）

兩人眼明手快搶走消防斧，合力制服該男子。（影片截圖）

影片曝光後，不少網民怒斥前夫「都離婚了還不放過，還持斧傷人」、「這是謀殺未遂，應該抓起來，不然危害公共安全」，要求相關部門必須嚴懲。有網民稱讚兩位物業人員，「物業反應太及時了，關鍵時刻挺身而出」、「第一下砍過來那一下，物業員要不是靈敏的閃躲開，真可能要中招兒，太嚇人了」、「沒有這兩個勇敢的物業人員，這位女士恐怕是早就沒命了，應該重獎這兩位物業人員」。