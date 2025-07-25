平凡女站務員藏最強大腦！能憑記憶徒手畫出逾千車站的全國鐵道圖

1092個站名、388個線路名、975個接算站、117個非接算站，這是全國鐵路客運運價里程接算站示意圖。



這位小姐姐在沒有任何參照物的情況下，僅憑記憶和兩支筆就繪製完成。不僅線名、站名瞭然於心，整張圖佈局比例精準到毫米。徒手復原，默畫全圖，正是她的「絕活」。

網友紛紛點讚：

「這簡直是『最強大腦』！」

「工匠精神，業務過硬！」



金華站客運值班員邢思源藏着一項震驚全網的絕活。（人民日報）

畫一次需四五小時 曾獲職業技能競賽個人全能第一名（點圖放大瀏覽）：

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用約100張A3紙「啃」下全國鐵路示意圖

視頻中的姑娘名叫邢思源，出生於1996年，她是鐵路金華站的一名客運值班員。2017年8月進入鐵路系統工作以來，她經歷過客運員、中控員、客運值班員等多崗位的學習鍛鍊。

邢思源從3年前開始嘗試繪製全國鐵路示意圖，初衷就是希望「能在工作中幫到旅客」：

剛開始嘗試畫圖，真的很難，鐵路線網密集，那麼多線路和站點，密密麻麻像天書。

在車站前輩的指導下，邢思源慢慢學會了一些技巧。為了方便記憶，她把線路上的站名編成口訣，從點到線，再從線到面，漸漸就能「一氣呵成」。以隴海線為例，這條較長的線路從江蘇一直貫穿到西北方向，站名也比較多，邢思源就把每個站名的第一個字串成一個口訣，「加深記憶，方便後續畫圖」。

歷經半個月的時間，用了約100張A3紙，邢思源終於把完整的全國鐵路示意圖「啃」下來了。學會畫圖後，還需要花時間去持續鞏固，邢思源差不多每隔兩天就會畫一張全國鐵路示意圖，才達到了現在的熟練度。

在畫圖時，她採用「雙色並行」畫法，右手同時執紅、黑雙色水筆：

先搭建起鐵路幹線的宏觀骨架，從『八縱八橫』高鐵網延伸至貫穿城鄉的普速線路，再以兩點成線的邏輯將星羅棋佈的站點有序串聯。

就這樣，全國鐵路網盡在心中，落筆成圖。

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幫旅客解決燃眉之急 就是最好的成就感

有人提出疑問：

為何要默畫鐵路示意圖，電腦、手機上不是也能直接查？

其實不然，碰到操作手機不熟練的「銀髮族」或者着急趕時間的旅客時，只有將這些紛繁複雜的線路熟記於心、瞭然於胸，才能脱口而出。比如，金華到哈密怎麼乘車？在電腦系統上輸入出發地和目的地跳出的對話框顯示「沒有滿足條件的車次」，但在「最強大腦」邢思源這裏，她會迅速規劃出行方案：「可以從金華到蘭州，蘭州到哈密。」有一年春運，一名老人家沒有買到回老家的直達車票，向邢思源求助，正是因為對全國鐵路示意圖比較了解，她「馬上在腦子裏規劃了一條出行線路，最終幫老人順利回家」。

在上海局集團公司2024年度客運系統職業技能競賽中，邢思源獲得了客運值班員個人全能第一名的好成績，這與她「多寫、細讀、常背、勤練、靜心」的學習方法分不開。現在的她依然會練習手繪全國鐵路示意圖，為1比1還原，她用A0大小的紙張練習：

畫完全部的線路和站點需要四五個小時。

看到網友們對她的點讚，邢思源挺開心的：

能用這樣的方式幫旅客解決燃眉之急，就是最好的成就感。

工作人員細心、用心，才能讓乘客安心、放心。為「最強大腦」小姐姐點讚！

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