上海迪士尼｜收購房卡冒充「早享卡」出售　警搗兩詐騙團夥拘33人

遊客到上海迪士尼樂園，可購買「早享卡」提前入園；若入住迪士尼主題樂園酒店、玩具總動員酒店的遊客，則可憑房卡優先入園遊玩。不過，有不法分子從中發現「商機」，大肆收購甚至仿造房卡，再包裝成所謂的「早享卡」出售。

近日，上海浦東警方搗毀兩個以「房卡」偽造「早享卡」的詐騙團夥，拘捕33名疑犯，涉案金額超30萬元（人民幣，下同）。



《新聞晨報》報道，今年3月，浦東公安分局國際旅遊度假區管理支隊在工作中發現，迪士尼小鎮區域有一些可疑人員正向遊客收購迪士尼主題酒店的房卡。由於園方曾反映憑酒店房卡提前入園的遊客突然增多，且數量遠大於當天酒店住戶人數，此事引起了警方注意。

不法分子仿造酒店房卡，再包裝成所謂的「早享卡」出售牟利。（新聞晨報）

警方稱，假卡厚度比真卡略薄，強光照射下透光性不同，但外觀相似。（新聞晨報）

在進一步調查中，民警還發現提前入園的遊客使用了假房卡。據介紹，假卡厚度比真卡略薄，強光照射下透光性不同，但外觀相似，常人肉眼難辨。警方斷定，有不法分子正在利用迪士尼樂園主題酒店的房卡詐騙牟利。

警方立即成立專案組調查，成功鎖定以任某、張某及任某傑、馬某某為首的兩個詐騙團夥。7月7日晚，專案組集中收網，拘捕兩個團夥共33名疑犯，現場查獲用於偽造酒店房卡的打印機一部、用於偽造遊客住店信息的電腦一部，以及尚未使用的房卡500餘張。

警方在行動中拘捕33人。（微信公眾號@警民直通車浦東）

到案後，任某等人供述，酒店賓客享有提前入園一小時的權益，但部分賓客並未使用這項權益。於是，任某等人便想到以80元至100元不等的價格收購酒店房卡，再將房卡包裝成所謂的特殊「早享卡」，以120元到150元不等的人均價格出售。

不法分子在各大社交平台「廣而告之」，往往會以「不用排隊，走優先通道」、「如果無法入園，可以現場退款」等話術騙取顧客信任。隨着生意做大，不法分子收購的真房卡開始不夠用，於是想到製作假房卡帶人提前入園。

警方介紹，酒店房卡每天印有不同的驗證碼，早享通道的保安員以此查驗真偽。然而，犯罪分子在收購到真房卡後已獲取驗證碼信息，會連同驗證碼一併打印，還使用PS等技術偽造住宿信息。

警方在行動中查獲一部用於偽造酒店房卡的打印機。（微信公眾號@警民直通車浦東）

警方在行動中查獲大量尚未使用的房卡。（微信公眾號@警民直通車浦東）

警方稱，樂園現場還有專人對接，會教遊客如何應對保安，以此提高入園成功率。一些保安員也會用NFC識別房卡，但在客流量較大的情況下，保安員難免會來不及查驗。目前，任某等人均已被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

警方提醒，上海迪士尼樂園兩間酒店的早享權益僅針對住店的遊客，非住店遊客若使用該權益或涉嫌違法，需承擔相應法律責任。