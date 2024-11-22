深圳550萬輛電雞橫行人行道　市民哀嘆：走路都不敢了，小命要緊

不知道從什麼時候開始，深圳的部分人行道變得模糊、狹窄甚至好像「消失」了。轉而停滿了電動自行車（俗稱「電雞」）、共享單車，連盲道（盲人行走的道路）都被碾壓在電動車輪下。剩下半米的壅塞路段，路權並非專屬於行人，而是「人機共用」——電動自行車、自行車和行人共同走在這條路上，包括逆行的人和車。



天無行人之路，行人需要眼觀六路，耳聽八方，以應對前後左右夾擊的電動自行車。無獨有偶，電動車主和行人一樣提心吊膽。

擺地攤的人也盯上了人行道。他們簇擁在人流龐大的街道口和地鐵口，擺上一米長的出攤貨架。人越擁擠，他們生意越好。

直到人潮散去，煙火氣也飄散。隔天太陽再次升起，照亮滿地的油污，讓行人無從下腳，也讓環衛工人折腰。

深圳行人路上隨處可見龐大的電動自行車。（深圳微時光授權使用）

行人路幾近消失 到處穿插險象環生 點圖放大看看深圳電動自行車亂象：

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電動自行車和共享單車吞噬人行道

現在深圳流傳著一句調侃：世上本是有人行道的，電動自行車多了便沒有了。根據實地研究，「消失」的人行道，主要集中在地鐵口、商場外圍、學校、熱門商舖外，佔道的主要為電動自行車、共享單車、共享電動自行車、摩的（摩托計程車）、外賣騎手等等。

在這些擁擠的區域和路段，大部分都沒有設置非機動車專用道。有些路段即使已經設置了物理屏障，將人行道和非機動車道分開，結果仍然不變。

我們走訪了一些社交平台上反饋得較多的「無序之地」，部分地點場面完全能用「壯觀」來形容。華強北步行街上，設置了專門的電單車停放區域，所以這片電動自行車海洋雖然壯觀，但相對來說整齊。

然而，在各大配件市場附近，臨街商舖外的人行道上，密集停放了一排排個人電動自行車和一小部分共享單車。這些車輛佔用了三分之二的人行道，剛好留下了盲道的寬度，勉強夠兩位行人並行通過。車停得很滿，基本上沒有縫隙可以停下更多的電動自行車了，所以有的車也停在了非機動車道上。

在其他的臨街商店外，電動自行車停放在白色停車區域內，雖然密集，但基本上能夠留出盲道和人行道。

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水貝的電動自行車看起來彷彿沒有一個集中的停車區域，擠滿了商場外的人行道，只留下一位行人可通過的寬度。但值得注意的是，人行道上停放的電動自行車應該是合規的，因為停放在白線區域內。只不過大部分車都體型超標，超佔了另一半人行道，甚至盲道。擠不進停放區域的電動自行車，人從眾地停放在斑馬線與人行道入口的交匯處，有些直接停在了馬路上。週邊的人行道上，兩邊都停滿了電動自行車，行人和電動自行車在一人窄的道路上交叉對向。有人騎到一半，遇到對向來車了，還得一點一點往後倒退，直到退到一個能容納兩輛電動自行車的地方。如果雙方都不願意退後一步，那麼場面將變得僵持，也影響其他行人通過。

在布吉地鐵口外的人行道上，由於大馬路的兩側沒有劃定電動自行車停放區域，電單車聚集在地鐵口的人行道，越晚到的電單車，越停靠道路中間，影響行人通行。這片區域總共停放五排電動自行車和共乘自行車，停不下的則垂直擺放在人行道上。車主顯然已顧不上車是否會被磕碰，只想盡快找個地方將車停下，不管那個位置是否會阻礙通行。

海雅繽紛城與甲岸村中間的這條馬路，可謂常年擁堵，是老寶安人最害怕路過的路段。這裡的共享單車和電動自行車停放無序、混亂，外送騎手騎著車紮堆在馬路上靠邊搶單，機動車道和人行道一樣經常堵塞。

在靈芝地鐵口，電動自行車和行人混成一團，行人無可避免地經過這片混亂。不遠處的十字路口，非機動車道和行人雖然設置了分區，但人行道停上了電動自行車，非機動車道停滿了共享單車和電動自行車，而盲道還設置在非機動車道。這裡沒有停放規則，車輛停放靠自覺，不自覺的則亂停亂放。非機動車道的出口，被兩輛電動自行車圍住了。一位一路小心謹慎終於騎到出口的少年，徒留一臉茫然。

寶安西鄉一個商場外面的電動自行車密度非常高，目測至少有1000輛。環商場一圈的人行道、斑馬線的出入口全部停滿，連馬路的靠邊也停滿了一排。行人和電動自行車出入都得顫顫巍巍的，小路難走，圖「省事」的人直接開上了機動車道，和汽車賽跑。不管是行人，還是開電動自行車的人，都飽受困擾。

在「消失」的人行道上，多出了令人暴躁的不絕於耳的鳴笛，改裝過的爆亮的電動自行車「鐳射燈」，不停地攻擊路人的聽覺和視覺。雖然，想走的話，這些路小心謹慎還是走得通的。但一旦從這樣的路上經過，心裡卻堵住了。

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擺攤入侵式佔道

在深圳，臨時佔據人行道的，還有地攤，時間還不短。攤主的擺攤時間通常從下午5點，陸陸續續到凌晨才收攤。在五和地鐵站H口和坂田地鐵站C口，有兩條相似的「地攤夜市街」。既然被住在附近的人稱為「夜市」，說明已經不能算是零零散散的兩三家地攤小打小鬧，而是形成了一種大型的、長期的、固定的夜市場所。

五和地鐵口附近是龐大的城中村住宅區，人潮很多。攤販們正是抓住了這裡的人流來做生意。坂田地鐵口的夜市街臨近坂田的大商場，地攤的物價和種類可以說是商場食品的一種彌補，所以也擁有了巨大的人流。一條寬6米左右的步行街，擺上了兩長條地攤，一眼望不到頭。部分地攤還在周邊擺上了桌椅板凳，供客人在現場用餐。在這些地攤中，帶有油煙的攤位至少佔一半，包括炒粉、油炸、燒烤等等，攤販在露天的環境下開火，油煙一直不停地蔓延上升。

確實有人靠夜市街來填飽肚子，也有人這增加了深圳的煙火氣，但並非途徑這條路的所有人都認為這一類地攤有存在的必要。部分人認為，地攤佔道。原本地鐵口的人和非機動車就很多，地攤佔據了四分之三的空間，使得下班高峰期人流摩肩擦踵。住在這一類步行街樓上的深圳人賴生生認為，佔道影響交通先不提，擺攤如果只是賣水果、修補鞋子、手機貼膜，他們不會反感，反感的是製造油煙和噪音。他們感覺，這兩年隨著家附近擺攤人數的增多，居住環境也變差了，油煙和噪音影響了健康，油煙飄到他們的窗戶上，並形成了黃色的屏障，蟑螂順著牆爬到他們的窗戶。他們晚上睡覺都不敢開窗，甚至沒辦法睡。

我們買了這裡的房子，又不能說搬就搬，晚上被吵得睡不著，白天凌晨五點多清潔工就出來打掃了，天天拿高壓水槍沖洗，也洗不乾淨。

賴生生在同一個地方，2019年和2024年拍了一張地面的比較圖，越看越覺得憤慨。事實上，這兩個地鐵站只是深圳地鐵站口「夜市街」的其中一個縮影。現在，被擺攤影響了人行道和個人生活的，遠遠不止這兩個地方。

賴生生在同一個地方，2019年和2024年拍了一張地面的比較圖。（深圳微時光授權使用）

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「鬼打牆」式的人行道路權爭論

這兩年來，總有人在不停地感慨：真懷念以前的深圳——電動自行車不多、擺攤的也不多，人行道又寬敞又乾淨。我發現，在相關局中人的描述中，人行道的消失，彷彿陷入了一種鬼打牆的邏輯。

行人抱怨，電動自行車開到人行道上，不時發出嗶嗶嗶聲鳴笛，導致行人走路像小偷一樣，需要左顧右盼，小心翼翼，以防踩到地雷。開電動自行車的人則反駁，沒有非機動車道，只能走人行道。鳴笛是為了提醒行人，後方有來車，請注意避讓。

一些地方已經將非機動車道單獨設置在人行道旁側，並用鐵欄桿隔開。然而，沒有人遵守，行人走在非機動車道上，電動自行車開在人行道上。但他們又要互相抱怨：雙方都不遵守交通規則。

根據官方數據，深圳現在的電動自行車保有550萬輛。打不過就加入的人也越來越多。由於開上機動車道的電動自行車越來越多，受此困擾的機動車主業越來越多，開車的體驗感下降，他們轉頭加入了電動車群體，短途出行的時候，也開上了電動自行車。

不可否認，電動自行車確實能在某種程度上便利生活，畢竟短程距離開起來方便，不怕塞車，也不用困擾尋找停車位，停車也免費。但轉變成行人視角時，他們又害怕「自己」。有人說，現在出遊不是開電動自行車，就是開汽車，不敢在人行道上走路了。

幾年前下班後還能在人行道跑步鍛煉，現在走路都不敢了，小命要緊。

機動車主、非機動車主、行人，深圳人在這三種身分中互相轉變，總是會成為其中一個受益者，和另外兩個的受害者。這也是這個問題一直被反覆提起，但一直沒有改變的原因，因為每次只要提到這個問題，總有人代入了受害者的價值判斷，來進行一些「道德綁架」：

買不起機動車的人，不配開電動車嗎？買不起電動車的人，不配走路嗎？

而不是抱著互相體諒的心，就事論事，去遵守交通規則，走該走的路。

需要佔用人行道的時候，也能尊重原本擁有這條路的人。不超速、不衝撞、不故意阻擋人行道，予他人方便，也是在予己方便。

我想起之前住在五和的時候，每天通勤往返地鐵站，總得經過一段又亂又擠的人行道。眼睛看到的是摩的的雨傘棱角尖銳地橫亙在半空，共享單車和電動自行車亂糟糟地堆疊。耳朵聽到的是擺攤的喇叭在循環叫喚，電動自行車不斷鳴笛催促，週邊還有挖地鐵線路時重型機械的滾輪聲。當下感覺，這輩子也就這樣了。遇到的每一個人，沒有誰願意給對方一個好臉色。我也無法控制地變得暴躁和鬱悶，常常想找個壞情緒的發洩口。

直到後來搬走，去到一個遠離電動車和地攤扎堆的地方，我的心情才平靜了下來，也才反思人作為環境的產物，在那樣的環境和氛圍下，不可避免被傳染了戾氣。而我們的社會，不應該有太多這樣的戾氣。

備註：文中人物為化名。

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