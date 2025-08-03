昆明漢地鐵安檢處偷拍女士裙底　當場斷正被捕行政拘留5日

每逢早晚高峰期，地鐵站、巴士站等公共場合人流都會特別多，除了要保管好個人財物，更要保護自身安全。近日，昆明一名男子在地鐵站過安檢時，卻趁機偷拍一名女士的裙底，當場被輔警斷正拘捕。



據昆明警方發布，近日，昆明市公安局軌道公交分局東風廣場站派出所輔警劉夢婷，在東風廣場站安檢口晚高峰期執勤時，發現男子張某某用手機偷拍一名女士的裙底，劉夢婷立即上前拘捕張某某，並報告派出所勤務指揮室。

經審訊，違法行為人張某某對其偷拍他人隱私的違法行為供認不諱，民警依據《中華人民共和國治安管理處罰法》對其處以行政拘留5日的處罰。

張某某過安檢時，蹲下用手機偷拍一名女士的裙底。（昆明警方發布）

輔警劉夢婷發現後立即上前拘捕張某某。（昆明警方發布）

昆明公安提醒，巴士地鐵是偷拍的高發場所，在車廂內也要保持警惕，樓梯、扶手電梯的走光率最高，出入公共洗手間時不要放鬆警惕。女性外出穿著清涼時，應盡量選擇搭配打底衫和安全褲；外出時盡量遠離身邊的可疑人員，特別要注意裙底下方的移動物品。

若發現被偷拍，可用大聲斥責等方式引起周圍乘客注意，爭取周圍群眾幫助，並尋求巴士司機、地鐵車站工作人員幫助，在確保安全的情況下及時報警或請他人報警。同時，可請目擊者一同到公安機關作證，或者留下現場乘客的聯繫方式，以便公安機關調查取證。