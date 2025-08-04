山東20歲男被騙緬甸1個月　園區索要40萬威脅轉賣　母親賣房救子

近幾個月來，內地年輕人被騙至緬甸事件頻發。6月27日，山東20歲男子張經守從青島到緬甸後失聯，至今已有一個多月，其家人一直來網絡直播尋子。期間有自稱緬甸園區的男子向張經守家人索要價值40萬元的虛擬貨幣，並威脅如果家屬繼續直播尋找孩子，就會將張經守賣到別的園區。



據《極目新聞》報道，8月3日，張經守的表舅曹先生稱，幾日前，有自稱是緬甸園區的男子聯繫他，向他索要價值40萬元的虛擬貨幣，之後還發來了張經守躺在床上的影片。

影片中，張經守側躺在床上，他的頭發已經被剃，腳部腫大有淤青。曹先生稱，經過孩子母親辨認影片中確系張經守本人。

有自稱是緬甸園區的男子聯繫張經守家屬，並索要價值40萬元的虛擬貨幣，之後還發來了張經守躺在床上的影片。

據曹先生介紹，7月30日，有自稱是緬甸園區人員的男子加了他的微信，給他發來了張經守的影片。男子要求曹先生在兩天之內將40萬元換成一種虛擬貨幣轉到某個賬戶中，並威脅曹先生如果家屬繼續直播尋找孩子，就會將張經守賣到別的園區。曹先生未按要求轉賬，之後對方將曹先生拉黑。

8月1日，張經守的母親付女士發影片哭訴稱：「張經守，媽媽看見你了，我一定把房子賣了拿錢救你，你在那邊一定要聽話。」曹先生表示，張經守母親已經開始售賣農村的房子。目前，家屬想通過第三方救援人士將錢給到園區，以確保張經守能夠順利脫身。不過，他們目前不知道張經守所在園區名稱以及張經守的代號，要實現救援很困難。

張經守母親在網絡直播尋人。

張經守是在今年6月被騙至緬甸。當時網上一名朱姓男「富豪」稱有辦法讓張經守賺到大錢，前提是他要去國外背貸款。6月27日，張經守和一位朋友從青島出發到達上海，在28日轉到杭州坐飛機去到了泰國。

6月29日，張經守給表舅曹先生發信息稱自己被人從泰國挾持到了緬甸，讓表舅幫忙報警並向中國駐緬甸大使館求助。6月30日，曹先生給張經守打電話，發現手機已經關機。張經守給曹先生發的最後一條微信定位顯示，其位置在泰緬邊界緬甸妙瓦底附近。7月20日，有自稱是緬甸電詐分子的陌生人向張經守母親索要財物，她因驚嚇過度暈倒送醫。

曹先生說，此前他已經就此事求助中國駐緬甸大使館。另外，警方已經就該事件給孩子家長做了筆錄，並介入調查。