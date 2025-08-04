遼寧遊客坐欄桿不慎後仰墮崖亡　目擊者：其妻眼睜睜看着他掉下去

8月2日，遼寧丹東鳳城市鳳凰山景區有男遊客墮崖。景區回應，該遊客坐在欄桿上，不慎後仰墮崖。

有目擊者稱，該男遊客是坐在欄桿時出事，「他妻子眼睜睜看著丈夫從坐著的欄桿上掉下懸崖」。鳳城市文旅局證實，墮崖遊客為鳳城本地人，經搶救後不治，其家屬已報警處理。



《華商報大風新聞》報道，有目撃者發文稱，8月2日在丹東鳳凰山景區，「一家幾口人在老牛背前路上休息的時候，一位50多歲的男子不小心從坐著的欄桿上掉下懸崖，他妻子距離四五米眼睜睜看著他掉下去了，太令人揪心了！經過3個小時人才被運下山，據說人夠嗆」。

目擊者稱，該男遊客坐在欄桿時跌落懸崖。（影片截圖）

有目擊者稱，墮崖遊客「就在我後面不到5米，就聽『撲通』一聲，什麽東西掉下去，聽說是（男遊客）坐欄桿上面掉下去的」。

網傳影片顯示，老牛背峭壁比較光滑，攀爬險峻處有鐵質護欄，現場一名白衣女子哭求大家「求你們快點幫我打電話！」，現場有遊客幫忙撥打救援電話。

一名白衣女子哭求在場遊客「求你們快點幫我打電話！」（影片截圖）

有爬過鳳凰山的網民稱，「每次過老牛背的時候，薄薄的山脊，兩邊幾乎垂直的懸崖，低矮的欄桿，只能貓著腰慢慢通過，稍微站起來點心就直突突。希望愛爬山的朋友們一定注意安全，抓緊欄桿慢速通過，千萬別想著挑戰坐或者跨過欄桿」。

景區工作人員介紹，鳳凰山最高峰海拔836.4米，老牛背脊背是100多米高的天然石，兩邊護欄有1米高，景區都有提醒遊客注意安全，「肯定不允許遊客擅自翻越護欄，不允許坐在護欄上的，通常人都是有安全意識的」。對於老牛背護欄低的問題，工作人員稱會向景區管理部門反饋。

老牛背脊背兩邊都設有鐵質護欄。（華商報大風新聞）

8月3日，景區負責緊急救援的工作人員稱，老牛背有6、700米高，並非鳳凰山最高處。景區有專業的救護人員和設備，救援隊員利用安全繩徒步下去搜救，「他是墜落到老牛背前面一塊山地上」。

工作人員續稱，遊客目前仍能到老牛背等景區遊覽，但必須遵守景區的規定，遊客不能翻越護欄，每個景點都有工作人員值班。他提到，景區是有人身意外險，出事原因仍在調查。

老牛背峭壁比較光滑，攀爬險峻處有鐵質護欄。（華商報大風新聞）

鳳城市文旅局工作人員稱，墮崖遊客姓楊，51歲，是鳳城本地人，被救援人員發現時還有生命體征，但經搶救後不治，「現在墜亡各種說法都有，鳳凰山以險著稱，山高崖陡，爬山得手腳並用。它是景區，人家上山了，就是遊客。如果是景區責任造成的，那就是安全事故」。

工作人員表示，鳳凰山景區屬於市屬國企，目前老牛背景點可以正常開放，家屬已報警處理，目前要以官方的結論意見為準。