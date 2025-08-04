貴州漂流景區逼爆　無接駁車致大量遊客滯留至凌晨高喊「退票」

適逢夏日暑期，不少遊客攜親伴友外出遊玩，但若遇景區逼爆耽誤行程，難免掃興。近日，貴州施秉縣杉木河漂流風景區因未控制好客流量，導致大量遊客滯留至凌晨，遭到遊客廣泛投訴。景區事後發布致歉信，承諾整改並提升服務。



景區逼爆遊客排隊超5小時 接駁車不足滯留至凌晨

據多位遊客在網絡反映，8月2日，貴州杉木河漂流風景區出現排隊超5小時、手機信號差、無車接送等情況，服務措施與應急預案嚴重不足。有遊客稱，票價已包含接駁服務，但漂流結束後遲遲等不到觀光車，被迫步行幾公里返回遊客大廳，「就算坐上車也出不去，都堵在路上了」。

一段遊客拍攝的影片顯示，夜幕下仍有大批人龍滯留，現場秩序混亂，退票呼聲不斷。「（接駁車）20分鐘一趟車，一趟車才接20幾個人」，部分遊客直至凌晨才得以離開。更有網友質疑，景區內停有閒置巴士，卻未調配疏導人流。

大量遊客滯留在景區至凌晨。

社交平台上，景區服務管理混亂的投訴不斷。有遊客指，入場僅開放2、3個入口，隊伍綿延上百公尺；下午2時入園人數已達6000多人，卻未實施限流。另有遊客花費50元人民幣購買行李托運服務，卻發現「上岸後行李遲遲不來」。此外，救生衣發放無人指揮，終點處堆積大量汽艇，甚至有小孩被堵無法上岸。

據此前報道，近期貴州各漂流景區幾乎都是「堵船」、「堵人」的情況。有網民表示，有人甚至被上游來的船碰到而翻船。從影片畫面，也能看到水面上滿滿的橡皮艇。大量的橡皮艇塞在溪谷內，遊客在船上幾乎沒有移動空間，乾脆互相潑水打鬧，幾乎看不見溪水。

+ 9

景區致歉承諾升級系統 將增加接駁車運力

面對輿論壓力，涉事運營商施秉縣杉木河旅遊開發公司於3日凌晨通過抖音帳號「黔行施秉」發布致歉信，坦承「未能用完善的服務和有序的管理回報信任，深感不安」，並宣布即時整改措施，「我們將升級遊客流量監測系統，加強對遊客數量的實時監控和預判，提前做好預警工作，一旦接近承載上限及時採取限流等管控措施。」

同時景區還將增加接駁車運力，優化交通疏導方案，以減少遊客等待時間，「懇請各位遊客朋友給予我們悔過自新的機會。」