密集恐懼注意！上百橡皮艇「塞爆貴州漂流景點」幾乎看不見溪水

夏季天氣炎熱，許多人假日喜歡玩水消暑。



中國貴州一座風景區，每逢假日就湧入大批民眾造訪，在風景區內的溪谷泛舟漂流，但從社群媒體近日瘋傳的影片，可以看到整條小溪上擠滿密密麻麻的橡皮艇，形成「堵船」場景，讓中國網友忍不住感嘆：

人太多了，哪裡都堵。

貴州溪谷漂流景點擠滿密密麻麻的橡皮艇，形成「塞船」奇景。（X@hxd0601）

點圖放大瀏覽：

+ 9

綜合《極目新聞》等媒體報導，近日有中國網友分享影片，聲稱在中國貴州省貴陽一座風景區體驗漂流時遇上「堵船」。畫面中可以看到大量的橡皮艇塞在溪谷內，遊客在船上幾乎沒有移動空間，乾脆互相潑水打鬧。

對此，風景區工作人員則澄清，稱是因為溪谷地帶風向問題才「堵船」，一般只堵幾分鐘就會疏散。工作人員也透露，週末天氣好時最多有高達6千人在溪中漂流。

同樣位於貴州的「高過河風景區」近日也出現驚人場景。有網友17日分享影片，稱該處不僅「塞船」，有人甚至被上游來的船碰到而翻船。從影片畫面，也能看到水面上滿滿的橡皮艇。

對此，工作人員表示最近是遊客高峰期，才會發生「堵船」。影片中的船會翻，是因為前方有遊客打水仗，導致後面的船遭到水流衝撞。工作人員也指出，遊客都有穿戴頭盔和救生衣等，在全程2至3小時的漂流中，沿途大概設有80多個救生員。

儘管工作人員澄清，但「堵船」的驚人場面依然吸引大批網友關注。許多人留言指出：

「人太多了，哪裡都堵」

「這樣想上廁所怎麼辦？」

「我家煮餃子都沒這麼擠」



【延伸閱讀】河南景區兒童騎馬墮下 爸爸眼前「遭拖行數百米慘死」 馬主被捕（點圖放大瀏覽）：

+ 24

延伸閱讀：

66年最強！內蒙古暴雨「沙漠多地積水」 遊客騎駱駝困3小時

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】