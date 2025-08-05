《黑神話：悟空》取景地山西華嚴寺疑遭刻字　景區回應

綜合內媒報道，遊戲《黑神話：悟空》大熱，其取景地也隨之爆紅。8月3日，取景地之一的山西華嚴寺疑似遭到遊客刻字，引發網民譴責。8月5日，官方回應事件稱，網傳牆體痕跡實為遊客用手指拭去浮塵所致，並非刻劃。



網友發現的疑似刻字痕跡。（新京報）

8月3日，有網民在社交媒體上表示，山西大同華嚴寺薄伽教藏殿西牆外立面，被人刻上了「X馨玥」的字樣和一個愛心圖案。

8月5日，景區通報稱，經實地勘察與鑑定，網傳牆體痕跡實為遊客用手指拭去浮塵所致，並非刻劃。薄伽教藏殿作為遼代木構珍品，其牆體因古建築特有的收分結構，易在立面自然積存浮塵。此次痕跡僅為表層浮塵被擦拭後形成的短暫印記，未對殿外牆體的塗料層造成任何損傷，無需干預修復。

伽教藏殿。（新京报）

據介紹，薄伽教藏殿擁有近千年歷史，是現存極為珍貴的遼代木結構建築典範，藏經壁藏被梁思成讚譽為「海內孤品」。1961年，華嚴寺與故宮、敦煌莫高窟共同躋身首批國家一級文保單位。此前大熱的遊戲《黑神話：悟空》將這裏作為重要的取景地之一，讓華嚴寺在年輕群體中關注度提升。

2025年7月20日，遊客在山西大同華嚴寺遊覽。（CFP）