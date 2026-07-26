縣城人類學：度日如名媛的婆羅門vs月入1500卻硬要開Benz的葱薑蒜

縣城是這個時代最後的魔幻現實主義舞台。在社交媒體上，它永遠兩幅臉。



文：X博士

一邊是「縣城婆羅門」，浮在雲端喝氣泡水。揹着MiuMiu，拉着LV，坐在幾百平（平方米）的精裝小別墅裏，一邊吃山姆代購的蛋糕，一邊曬Labubu和迪士尼限量盲盒。新晉貴婦圈子裏，黃金按克囤，赫蓮娜（Helena）按套送。爸爸是開工廠的，叔叔在體制裏，婆婆送的護膚品比你媽攢半年錢買的雪櫃還貴。全縣都知道她們姓氏開頭是什麼拼音字母，不知道身份證號也知道她們朋友圈封面是哪張杜拜自拍。

縣城貴婦們的生活十分奢靡。日常生活消費與大城市富翁沒甚麼區別。（示意圖，Getty Images）

另一邊，是像草一樣活着的縣城。萬物叢生的城鄉混合體，土不土洋不洋。灰頭土臉的廠房，半死不活的商場，舊街巷的爛尾樓、拐角處的三無雜貨店。有人只能在縫隙裏找點位置，像山坡上瘋長的植被。想長高，但沒人告訴他們哪裏是天。

整個縣城像個漏風的雪糕筒，頂層是奶蓋和士多啤梨，底層是甜筒渣渣，一不留神，全掉了地上，糊成一坨：你看看人家。

你說誰縣城葱薑蒜呢？

早前，網路上又多了個奇詞兒：「縣城葱薑蒜」。聽着像農副產品，實際上是縣城生態的精神氣味劑。一說出來，全是辛辣的反諷味。什麼叫葱薑蒜？簡單說就是：沒本事，愛張揚；沒資源，話最多。是當地話事人「本地刀槍炮」的反義詞。日常生活過得一般般；發言權倒是格外大，尤其在飯桌上和微信群裏：

「你說那個985出來有什麼用？」

「現在老師都沒我們自由。」

「幹小買賣能有什麼前景？」

「體制內的還能跟小老闆比？」



上下嘴皮一碰，就能燻暈一個縣。全世界只有自己最牛，別人生來都在走彎路。他們接觸到的天花板低，又很狹小，但閉環特別穩。思維就像縣城裏的健身房跑步機：原地狂奔，風大不止，自我感動。

有網友評論提出者：這個博主的社會觀察力不輸費孝通。縣城葱薑蒜的快樂密碼，說到底是因為他們信的那一套認知閉環。

葱薑蒜的意思就是：沒本事，愛張揚。（抖音@迷人的大反派）

抖音平台上有關「縣城葱薑蒜」的內容：

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只要活在自洽的泡泡裏，就沒有痛苦這個bug。這種自洽感，也體現在職場生態上：在縣城，一類辦公室工作月薪還不到兩千（人民幣，下同）。按道理吧，這班應該沒人搶。可現實偏偏反着來——被一類縣城新貴盯得死死的。開奧迪、平治、特斯拉的富哥富姐們，一邊穿五千塊的風衣，一邊去領一千五的工資單，笑得比開年會還開心。背的包比工資高三倍，光那車能抵二十年班，那他們到底圖什麼？顯然不是因為錢。

上班是他們的面子工程和社交貨幣，和城裏人玩露營、飛碟、冥想一樣。另外一批人會選擇去開個店，去做時下最新潮的主理人。女生開服裝買手店，小眾設計師品牌掛滿牆，一件1299起；再配套一家精品咖啡館，掛耳都要賣到48一杯。男生開茶館、威士忌吧，進門就像闖入私人領地：你要是只試不買，他能用眼神讓你懷疑人生。但別管有沒有人光顧，店必須存在。因為它不是盈利工具。一句「我在上班」，就能換來一整套相親時的體面肯定：

單位挺好，工作穩定，有發展潛力。

至於單位到底是什麼、發展是往哪發展，沒人真在乎。難得有種職業能跟這種富貴班形成鮮明對沖，縣城裏時薪88的理髮師。一條街，十幾家店統一報價。別提什麼手藝了，這群Tony（編按：内地用語，指理髮師）早就超脱了剪髮。他們更像縣城奢侈品圈的門面擔當：價格高、姿態更高。你剛一進店，他就開口報價像怕你坐下了出不起錢。88塊，在縣城能吃八碗牛肉麵，點一桌燒烤，或者，買一個被Tony羞辱的機會。你一旦猶豫，他臉上立刻寫滿鄙視，像是看穿你錢包餘額。你還沒說話，他已經開始講你髮旋難搞、髮質太炸、腦殼長得費剪刀。這類理髮師的核心套路不在技術，而在心理攻勢。

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這是縣城雲端的那部分群體，還有一群人，在泥地上。雲端的人講門當戶對，泥地上的塔尖也有婚戀圈天花板，主角是縣城好大哥。人均洗浴中心黑金會員，紅浪漫KTV精神合夥人，開的是破路虎（Land Rover）、泡水的平治絕版型號（例如ML，GL等等）：一腳油門能把人從2023年甩回2008年。頭也不回地執行縣城社交核心算法——寧可借錢，也得請兄弟吃飯。借來30萬，20萬買車，5萬擺闊，3萬請客，剩下2萬換髮型和紋身以及A貨。至於剩飯？留着拍視頻說：「這局我請的。」

而曾經站在鄙視鏈頂端的縣城文青，現在在市場上已經不吃香了。人均貼吧抄小句子，豆瓣翻金句合集，寶麗來咔咔一頓拍，小照片一發，配個「我喜歡你與這人間煙火」，在精神上俯視全城的黃毛和小太妹（尤其是曾經欺負過自己的那幾個）。那時他們是純愛信仰者，也是縣城情緒販賣市場的甲方。

但現在，這套徹底塌了。講浪漫不夠，得真刀真槍帶點實戰誘惑。情緒要有衝擊力，語氣要帶點曖昧味，最好還加個夜裏獨居自拍，配文「今晚不想一個人」。然後在朋友圈圖片下留言：別來我夢裏了，來我牀邊行不行。展開是重複的熟人社交，合上是靜音的朋友圈點讚。工作沒KPI，升職靠排隊，每天的生活就是三件事：打招呼、閒聊、帶娃。縣城世界很小，像壓縮包一樣乾淨利索。

於是，在這個循環裏，結了婚的群體裏雞娃父母迅速崛起。頭像一水兒家庭Q版合照，暱稱集體改名「誰誰誰媽媽」「小學霸的爸」。唯一的任務就是圍着孩子轉，轉到地球反着轉。孩子就是他們的唯一KPI、唯一晉升通道、唯一的業績表。縣城雞娃家長，不是在教育孩子，是在補償自己當年考試沒考好、學沒上完的青春悔恨。責任一推再推。不看智商、不提環境、不談家風，張嘴就是一句：

我們不比吃穿只比學習。

這話一說完，全家的精神債務瞬間打包轉賬給孩子。縣城的主體構成人員，包括這些雞娃的父母，慾望湧動下的男女，大多數人的童年都是在農村度過的：在土牆後做作業，在黑白電視前學普通話，聽着收音機裏播天氣預報，幻想着山外燈火通明的大城市是什麼樣。

隨着資本流動、人口流動等一系列流動，成年後都湧入城裏。他們走向不斷翻新的時代，浩浩蕩蕩擠上城市化的瘋狂列車。有人騰空躍起，從裂開的風裏出世，有人跪在地上，發出雷鳴般的號啕。號啕聲並未傳遠。它在低空盤旋，像一場始終沒有落下的雨。

在大多數社會中，佔大多數的永遠都是「站在泥地」上的普通人。（示意圖，Pexels）

江湖有兒女 縣城無故人

網路上關於縣城的討論，總透着種濃烈的割裂感：一部分的主題緊密圍繞着逃離，喊「別回去」的那群人，嗓門格外堅定。

別回，女生別回，高敏感人格別回，文藝青年、985畢業生……都別回。

考學及第，工作在北上廣的異鄉人們回到縣城，把未來寄存在親戚八卦群的輪盤上。

老同學抱着娃，新郎新娘對視時毫無情緒波動，婚鬧跟擺拍混在一起，「早生貴子」的祝福像打開AI語音播報器，一條接一條地推送。

提起故鄉唯恐避之不及，對於長輩只好敬而遠之。

我沒有熱愛這裏，我只是出生在這個地方。

另一部分人對縣城婆羅門的想象，比短劇爽文還用力：一醒來就是郊區別墅陽光灑滿牀，下午去收商鋪房租，晚上和姐妹一起逛商場，順手擼一套Lululemon新款。左手金葫蘆吊墜閃瞎人眼，右手點開淘寶黑鑽年消費65w的賬單截圖。開着BBA逛進口超市，輕鬆實現車厘子貓山王自由，朋友圈充滿了濾鏡，日常生活像住進了迪士尼和LV聯名的夢裏。

故事講到最後——總得回歸主線任務：怎麼通過婚戀在縣城實現階層躍遷？縱觀網路上那些關於縣城的句子，句句情緒化震驚體。但你一翻作者主頁，定位其實都不是縣城。真正的縣城像是地圖上一塊靜音的灰色區域。但它被無限放大，成為一種替代性同感的出口。越是沉默，越被加工，越成熱點。

2025年，賈樟柯電影《山河故人》重映。這部2015年上映的縣城電影，採用 1999年、2014年、2025年的三段式敘事結構。

1999年山西汾陽，沈濤在排練當地春節聯歡會的舞蹈，中學同學張晉生和樑子都愛慕着她。張晉生是加油站老闆，他買下了樑子供職的煤礦。命運在縣城裏鋪平，沈濤最終嫁給了張晉生，樑子則遠走他鄉。2014年，身患肺塵病的樑子攜妻帶子回到汾陽，沈濤已經離婚。曾經的縣城新貴張晉生，去上海轉型成了風投，他倆的兒子張到樂，在國際學校長大。回來參加姥爺葬禮，連普通話都快講不流利。2025年到了，電影裏的未來變成了現實。長大後的張到樂，早已跟隨張晉生移民澳洲，不說中文，不認漢字，只在脖子上掛着那把母親留下的鑰匙。而沈濤和她留下來的縣城，幾乎沒有變化。四季輪轉，像一張舊唱片，咔噠咔噠地放着不知名的曲子。販夫走卒照常營業，喜喪嫁娶不慌不忙。黃土依舊空曠，雜草依舊稀疏，遠處的古塔和古寺依然佇立。寺看老了城，城也看舊了寺。

雪落那天，她穿着舊棉襖，一個人跳起了《Go West》。從千禧年前夕到2025，二十六年彈指一揮間。沒什麼被記住，只有雪一場場地落下。工廠的煙霧都蓋住了星，周圍的村莊都被他合併。小時候河水就不是很清，現在它換來了金錢和病。搬不走的人成為了釘，而我是幸運的逃離那地。他沒有故事，也沒有人聽。我怎會忘記我的兄弟姊妹。我又能代表哪個？

【本文獲「X博士」授權轉載，微信公眾號：doctorx666】

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