移動城堡｜山東異形餐車爆紅：13米移動小吃車、雙層燒烤巴士

第一次見山東異形餐車覺得驚訝很正常。畢竟不是每天都能看到有人把一室兩廳開到路面上。



也不是人家非想佔機動車道，同一賽道上，能和10米長大餐車有一比的只有13米的貨櫃車。見着山東異形餐車才明白，末世小說主角重生以後，找基地囤物資純屬白折騰，不如直接訂購一個山東異形小吃車，能保後半輩子色香味俱全。

山東異形餐車設計誇張。（抖音@山東德州小吃異形）

大家都見過移動小吃車，但很少有人見過這樣的移動小吃街。是輕鬆上路隨時開餐，是真真正正有非常堅實群眾基礎的人民食堂；

是城管來了可以直接假扮公交車開走，是山東人的移動城堡，是哪怕真讓城管收走了都不知道該停哪，是「這麼大店還能跑了不成？」問題終極解法。

山東異形餐車走紅 設計千奇百怪成「移動城堡」▼▼▼

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現實生活裏很少能見到與之抗衡的移動空間，唯一能跟它過兩招的是《紅色警戒》（Command&Conquer）裏的基地車。看得出來，山東人已經把餐飲層面琢磨透了。

山東人 手搓小吃車界的極品靈根

山東異形小吃車，相當於餐飲界的卷王加優績生。現在的小吃街沒什麼可逛的，十條有九條都是被奶茶、臭豆腐、烤冷麪和大魷魚瓜分的餐飲窪地。

選擇在哪家吃飯大概率都是看誰家排隊多，尤其口味沒什麼明顯優勢的前提下，大家基本都挑粗看下來印象最深刻的買。

山東異形小吃車在這個賽道迎來了自己的展示空間。規模大從來不是異形小吃車的唯一賣點，有的廠家從設計之初打的就是「地標建築」主意。

山東在生產小吃車層面基本走兩個路線：極度花哨，或極度實用。花哨派的小吃車，設計原理就是一切意想不到東西，都有機會等比放大，成為小吃攤大廚的創業載體。

能在富士相機炸雞柳，也能在放大版電視機裏賣烤串並打上橫幅「上過電視的本地知名美食」；大茶缸裏賣奶茶，主打經濟實惠量大管飽。過去老供銷社估計都沒收錄過這麼多老式復古收音機。喜歡憶往昔的復古70、80後也沒想到，人到中年能在一條小吃街上找到自己的靈魂歸處。

人到中年，可以在一條小吃街上找到自己的靈魂歸處。（抖音@山東德州小吃異形）

手提袋、咖啡杯這種現代工業製品相比之下有點過於常規。往商家早期作品翻翻就不意外，最早人家是在商場裏破土動工建火車的。實用型的小吃車，也並沒有按照既定的軌道發展。

我們過去說一個小吃車實用，充其量也就是在小吃車邊支幾個簡易小桌。山東異形小吃車的狠毒之處，在於不僅考慮到了食客，還貼心照顧到了各位創業者。

別管天冷天熱還是颳風下雨，餐車裏都能讓你穩穩當當吃上一頓飯，冷了關窗，熱了內配小風扇，餐車裏的實際實用面積比我家還大。

躲避城管也不怕顧客逃單，衝進駕駛室一打方向盤，連人帶車加上鍋碗瓢盆都能快速且順利的轉移到安全區域。

生產廠家也從沒拘泥於餐車的規格，有10米的打底，就也做出12米和13米長的餐車。

如果長度受限，大可以在層數上擴建。雙層燒烤巴士應聲問世，二層還貼心做上比人高的鋼鐵圍欄，以防哪位食客喝多了興奮之餘激動跳車。

雙層燒烤巴士應聲問世，二層還貼心做上比人高的鋼鐵圍欄。（抖音@山東德州小異形）

本着專業的事交給專業的人來辦，偶爾也能在小吃車廠家的主頁看到一些衝破餐飲行業的案例，連服裝和紋繡都有了開車出攤的可能。

異形小吃車製造商的另一專業度體現，就是除了小吃車外也包攬「可活動靈棚」。山東人在手搓小吃車層面，基本已經做到了行業頂尖。夏天做敞篷，冬天做保温，升級款帶空調帶發電機帶燒餅爐。

想定製異形小吃車別問「有沒有」，只需要問「能不能」。別說給你量身打造一個小吃車，就是想下鄉辦個包桌流水宴的車型也是說建就建。在觀看批量山東異形小吃車的花活上，也能看出，山東人對於餐飲界發展的可能性，有極其超脱的想象力。廠家在造一個小吃車之前，總要設想一下實際的應用場景。

對攤主來說，小吃車經營難度，可分為「基礎、中等、困難」三個檔位。我們哪怕沒做過餐飲，也多少玩過《沙威瑪傳奇》（Shawarma Legend）和《飛機大廚》（Airplane Chefs），在遊戲裏忙着捲餅，就忙不過來炸薯條。

同理，小吃車每增加一個SKU，都會給整條後廚動線上的壓力增加一重。能造出這麼大且這麼複雜的小吃車，就足夠說明山東人對餐飲從業者預設的承接能力。

抗壓能力頂級、眼勤手勤、精通各項小吃配方，是做十米長餐車掌舵人的基本條件。有需求就有市場的上游，是有市場就有新創造。轉眼異形小吃車已經從山東飛往全國。

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魯地美食體系 盛產概念神

山東人在餐飲層面，算是當之無愧的概念神（編按：指一類人或事物的極緻狀態）。概念神的本意，是觸發一定條件後必然會達成某種結果。套用在山東人做餐飲上，就是凡經山東力量創造、改良、發散過的餐飲體系，到別的地方勢必會引起一場地動山搖。異形小吃車是這樣，今年冬天撼動全東北人夜生活的餛飩酒館也是。

在東北遍地開花的餛飩酒館，算是一股說不清道不明的創業風口，各個前綴名的餛飩酒館已經連成主題一條街。一切發生的太過迅速，大有讓本地人抬不起頭，外地人大看笑話的勢頭。

想回東北老家給他們挨個兒拉電閘，都分不清這一舉動究竟是攪局還是助興。過去有句老話叫「投資不過山海關」，今天看來也不盡然，眼看着這道關卡愣是讓山東餐飲闖進去了。

餛飩酒館的1.0形態本身也是小吃攤，是山東野餛飩的升級版，山東人的深夜食堂。在「市井」和「即食」概念盛行的山東，野餛飩吃的就是在非固定場所的煙火民間。

但餐飲概念神絕對不會偏居一隅，一個點子，轉眼就以加盟連鎖的形式蔓延擴散。哪怕非餐飲人士，也能看出一條街上開8、9家同質化餐飲，實在算不上什麼良性的餐飲架構，競爭的本質也從來不是盲目的內卷。

和開遍奶茶的「渴死人一條街」不同，先不說運營成本、翻枱率、毛利率，首先餛飩酒館的客群就相對刁鑽，其次獵奇消費過後還能有多少存餘就是個大問題。

如果在過去一整年裏，有反覆追更 @勇哥餐飲創業 的習慣，看過足夠多的「360度轉一圈」，就能發現山東是很多加盟連鎖的重災區。山東餐飲概念神有自己閃光點，也肯定會存在一體兩面性。

@勇哥餐飲創業是抖音上的一名創業博主，主要影片內容是為餐飲創業者提供選址和經營建議。（抖音@勇哥餐飲創業）

加盟連鎖有財富故事，也有造出「複製財富故事」的速成班，相信哪個項目，在哪個項目上砸錢，全靠取經人自己甄別篩選。

新手創業的經典開局，就是不知名公眾人物代言+重裝修高加盟費+總部山東濟南。

基本可以預定下一個月的「那就好好告個別吧。」就像山東的連鎖加盟領域有自己的從夯到拉。

幹不好，是賠了幾十萬還不把蜜雪冰城放在眼裏的寶媽奶茶；幹好了，也能是超意興和楊銘宇黃燜雞，和近幾年商場頂樓的標配新秀龍歌自助小火鍋。

網路時代，山東人在做餐飲上懂得製造流量，更懂得怎麼藉助流量，這種思想保守傳統，卻又很會做生意的精明勁兒，讓山東人有了「北方人自己的廣東人」的美譽。

別忘了近幾年裏，第一個掀起「美食帶動旅遊地」的地方就是山東淄博。是單用一頓燒烤之力，撬動地方產業鏈、文旅、體驗經濟的現象級範例。帶來的震動深遠程度，就是到今天無論你在哪個城市，都有很大概率看到開到外地的淄博燒烤。

成功個案之外，在能表明趨勢的宏觀數據上，山東力量的餐飲權威也有所體現。2018年山東省以3995億元餐飲規模，成為中國餐飲第一大省，並多年裏一直壓廣東一頭。一飲一食的原材料供給上，前有壽光蔬菜壓陣，後期發展起赤蘚糖醇的最大生產地。

2018年山東省以3995億元餐飲規模，成為中國餐飲第一大省，並多年裏一直超過廣東。（新華網）

能在餐飲上大展拳腳山東也是有文化根基的，畢竟有「川魯淮粵」的底子在。山東人做餐飲腦子靈，很大原因是展露了與時俱進的姿態。這個概念聽起來空泛，但細數一下山東概念神從不在任何一場浪潮裏落伍。

地攤經濟來了山東人開始生產異形小吃車；創業時代有一批發源於山東的加盟連鎖；早在抓就業的時期，山東藍翔作為職業技術學院，本身也是培養廚師的。

久遠記憶中，廣告裏唐國強說廣告詞時，背景裏同時有一群人在煎炒烹炸。在網路時代，能火起來的餐飲品牌和單品，都帶都一種「生活樸素智慧」感。

一個靠農業、工業連年頂進全國GDP前三大省中，讓本土人格外青睞實在、抗餓、高效率解決的飲食需求。比如煎餅卷大葱，饅頭，超意興快餐免費供應的苞米麪粥，晚上收工在路邊吃的野餛飩，包括淄博燒烤。都是實用主義勝利法的味道，加真誠實在的內核。

拆解過後也不難理解，為什麼能從山東走出的餐飲基本都自帶一定流量密碼。說玄點是概念神，通俗點就是方法論。這些成功案例都遵循同一個綜合體公式：

有吃飽的實際功能，有創業的社會需求，以及尋求慰藉、認同的情感剛需，哪怕是在餛飩酒館站桌上嘗試求偶。

外地瘋狂入股的普通人，訂購異形小吃車、奔向總部學習加盟的創業者。也都是想通過研習這些餐飲快車道的表象，在快時代求得自己需求的對應解藥。

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