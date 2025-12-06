小紅書成功之謎：算法不捧KOL讓普通人被看見　造就這些跨國奇遇

「一切都在無可挽回地走向庸俗。」1997年，王小波在《萬壽寺》的結尾如是說。而這句話，在二十多年後幾乎成了後網路時代的讖言。不上網，沒勁；上網，也沒勁。我們整日在一個個app之間手指重複着滑動和刷新，可似乎再沒有什麼能真正抵達我們的內心。



文：X博士

遠方的宏大敘事，夢幻泡影；近處的社會議題，矛盾對立。網紅明星在流量山頂扮演賽博蠟像，而普通人一旦暴露在社交媒體彷彿置身黑暗森林。上世紀，社會學家曾預言網路的出現將為許多普通人帶來奇遇。當它普及後，眼下，奇遇瀕危了，留給普通人的只有一地香蕉皮：

沒有了音樂就退化耳朵，沒有了戒律就熄掉燭火。

那沒有了奇遇呢？人們將喪失很多東西，比如興趣、好奇心，勇氣、分享欲，一點點耐心和樸素的善意。然而，我發現，其實還有些例外。比如，在小紅書。近年來，已經有太多不可思議的屬於普通人的奇遇發生在小紅書。今年春天，外國人湧入小紅書，全世界老百姓在這感受了一把什麼叫海內存知己，天涯若比鄰。去年夏天，巴黎奧運會，小紅書上意想不到的觀賽角度和參與方式：「首金妹妹是我高中同學。」

有人在這裏提供幫助、獲取解答，有人在這憑着興趣和緣分相逢或偶遇，創造故事和歡笑，分享眼淚與嘆息。要我說，小紅書是一塊屬於普通人的奇遇之地。

興趣、奇遇、人

什麼是奇遇？就是在日復一日的庸常生活裏，我們與這個世界的其他人或事建立了某種不可思議的連接。而在小紅書上，我發現，即便是輕如鴻毛的愛好，也能開出奇遇之花。

公園裏，一位年輕人彎腰撿起一根筆直的樹枝。對旁人來說，這可能是中二病沒好，《像少年啦飛馳》後遺症。但在小紅書，這根不起眼的樹枝卻可能開啟一段奇遇之旅：有人將這種愛好稱為「夢中情棍」。

在小紅書，這根不起眼的樹枝卻可能開啟一段奇遇之旅：有人將這種愛好稱為「夢中情棍」。（X博士提供）

普通人的奇遇之地 再微小的興趣也能找到知音：

+ 7

社區裏，聚集着一群熱衷撿拾筆直棍子的普通人，在每個相關的筆記下都會興致勃勃地分享自己的藏棍心得。放在別的平台，你很難想象一根平平無奇的樹枝要如何走紅；但在小紅書，這樣的微小興趣也能找到知音。一根棍子的故事只是序曲，更大的驚喜在於：當無數微小的興趣在社區碰撞時，便點燃了普通人生活中一次次意料之外的奇遇。

過去一年，小紅書上關於收集植物種子的筆記有數千篇，有人只是隨手撿到幾顆梧桐果，便意外激發起網友熱烈討論，漸漸生長出「植物獵人」這樣的小圈子。博主@張無雙，熱衷分享自己收集種子的日常，意外吸引3萬粉絲關注，甚至因網友的需求開起網店，把興趣變成了事業。

更令人意想不到的是，許多看似無厘頭的細碎愛好，也在小紅書找到歸屬之地：有人熱衷於「養牙膏」，每天細心觀察牙膏掉落水中的姿態；有人痴迷於收集購物附贈的貼紙和包裝袋，甚至連手機充電線都有自己的圈子。

能容納撿樹枝和養牙膏的社區，當然也能容納這世上任何微小或獨特的靈光、每一種樸素而本真的善意。在這裏，每一種平凡生活都有創造奇遇的可能。在小紅書上，普通人的奇遇可以打破空間。

你永遠想不到，小紅書上的一條筆記，竟能打通現實世界的人脈迷宮。有位網友臨時因身體原因無法進行口腔手術，打了一整天醫院電話都打不通，情急之下發了一條求助筆記。這些在外人看來或許有些古怪的興趣，卻總能在這裏遇到理解與回應——觀鳥的白領會為二次元的學生點贊，年輕人也認真翻閲長輩的園藝日誌。

令人驚訝的是，醫生本人當天就出現在了評論區。這背後可能既有小紅書社區奇妙的算法，也有諸多熱心網友的層層轉發，以及醫生師弟一次恰好的轉達，但這事就像超級英雄在電影裏打破了第四面牆——「這也行？」

很快#六人定律因小紅書要改寫了#的話題衝上了熱榜。原本你以為，需要穿過社會學理論最少6個關鍵人物的關係網才能觸達的人，在這裏可能只隔着三兩個人，甚至就隔着一條推薦。也許這就是一個靠真實內容連接起來的社區最神奇的地方：你不知道自己寫下的一句話，會在誰的頁面裏突然出現，像命運放下的一張小紙條，剛好被對的人看到。

而在小紅書上，奇遇還可以穿越時間。一位用戶發布尋找青梅竹馬的筆記意外收穫了百萬閲讀，不久之後便等來了久別重逢的後續故事。昔日的記憶因為網友的接力被重新找回，那些未完的緣分終於有了温暖的結局。

在小紅書上，奇遇還能翻越人山人海。短短17個小時內，三代人竟然在跨越半個地球的距離後於社區內重逢！今年年初，一個叫「菜菜很努力」的小紅書用戶發布了一則尋親啟事，希望尋找父親生前在馬來西亞的親人。

「菜菜很努力」在小紅書發布了一則尋親啟事，沒想到短短半日內這條求助筆記輾轉了大半個地球，最終促成了跨國相認。（小紅書）

她原本並不抱太大希望，沒想到短短半日內，這條求助筆記輾轉了大半個地球——遠在中國廣東的網友提供了寶貴線索，馬來西亞當地的熱心人接力聯繫，最終促成了親人三代人的跨國相認。稍晚才刷到帖子的人甚至自嘲「劇情進展太快跟不上了」。這場數字時代的奇蹟，不僅讓當事人感慨：

網絡的意義就在於此。

也讓無數陌生人心神激盪。而奇遇還可以跨越文化的壁壘。今年春天，當大批外國朋友湧入小紅書時，我想沒有人能忘記那個時代的晚上，大洋彼岸的普通人們來了一場猝不及防的第三類接觸。

英國退休教師幫咱們練習口語，我們教美國農場主開荒種地，種種往事，世界人民大團結也好，網路精神的餘暉也罷。那些數不清的金子般的時刻，奇遇讓我們共同創造了歷史。而我印象最深刻的，其實是李華的回信。當社區火速上線了即時翻譯，一位中國網友向比利時朋友詢問一款12歲記憶中的巧克力，沒想到這位異國友人真找到了，這個帖子還意外導致相關網店售罄。

我們雖沒被十二歲的子彈正中眉心，卻都被一塊巧克力的迴音拉回了過去——你醒啦，現在是 2000。奇遇看似偶然，但無論跨越多遙遠的距離與差異，它們的發生都離不開人心深處那一點點善意與好奇，更離不開對生活熱忱的分享欲。

無數奇遇之下的樸素邏輯，是興趣點燃了我們的不期而遇。小紅書社區則悄悄為所有偶然搭好了舞台。餘下的故事，交給每一個真實的「你」。

【延伸閱讀】小紅書女日本旅遊沒現金付款 「台灣同胞神救援」獲內地網民狂讚（點圖放大閱讀）：

+ 14

share、connect、love

當如此多的奇遇在小紅書發生，我其實與你一樣好奇：這一切背後，是什麼樣的土壤孕育了這樣的社區？帶着這樣的疑問，我們早前來到了小紅書公司。恰逢小紅書成立十二周年，藉此契機，我們混在員工中（謝邀）體驗了一天小紅書人的世界。

+ 8

與諸多印象中的網路公司不同，小紅書司慶日，沒有沉悶的指標總結，漫長的領導講話或者雞血和麵做大餅。在小紅書，純學、純玩、純放鬆。由於編輯部派出了兩位老骨頭，所以運動會我們就沒去，但據說現場十分激烈。不知是小紅書社區的氣質具象化了公司，還是小紅書公司的價值觀投射進了社區。之後的活動，給人的感覺就是温和、舒適、有趣，像回到學校、回到老家、回到在社區裏發帖。

我們參加了北京場下午的大師課，主講人賈科長。如同在大學裏蹭課，座位隨便坐，甚至課堂就離工位區不遠。三個小時，從第一部作品《小山回家》到最新的《江湖兒女》，幾十位同學跟着賈導在他幾十年的光影奇旅中穿梭。讓我意外的是，小紅書同學人均對人文話題的興趣和電影知識的儲備，在一些有點門檻的梗和典故上，全場在「會心一笑」和「學會搶答了」兩種狀態上有着相同的默契。

散場時，我瞟到旁邊一位同學的筆記做得很認真。打聽了才知道，原來小紅書員工上課並非司慶特供，日常也會有各類分享。小紅書也會邀請本時代各式鋒利頭腦和風流人物，來公司談笑風生。

作為賈科長的忠實影迷，在小紅書聽他聊這些創作秘辛已屬神奇，而更有趣的是賈導對小紅書的認知。賈導說年初他的公司曾引進一部意大利的黑白電影《還有明天》，這部並不大眾的片子卻在國內取得了遠超預期的票房。

小紅書起了非常重要的作用，賈導說。很多人在社區裏的分享互動，帶動了更多的人走進影院。興趣與奇遇，分享與連接。就像賈導電影之路的開啟，純粹的興趣驅動和一次比賽獲獎的奇遇。

來到晚上的夏夜狂歡。小紅書的員工與親友們，摩天輪、草地，樂隊與蟬鳴，年輕人們臉上大大的笑容。就像是整個夏天，都迷失在夢的原野。當馬賽克樂隊在北京登台，全場站了起來，天空正好下起小雨。這場雨我認識，它來自十二歲，來自十八歲，來自每個被熱烈浸透的夜晚。

而讓人印象最深的，是狂歡開始前現場放映了一支短片，講述社區裏兩位創作者的故事，一位是來自武漢的獨立開發者趙純想，一位是來自美國57歲的Mary。他們本來也許沒有任何共同點，可在這裏，他們兩位的故事又如此和諧。創造與愛，幫我們共同度過許多艱難的時刻，也讓一切分享和連接找到匯合點。

當一位美國老太太透過屏幕真誠注視着你，講出她在小紅書學會的第一句中文——「我愛你」。我想就算是葉文潔，也會把用來拍摁鈕的手，用來點贊。賈樟柯的電影《世界》曾經講過一個微縮景觀的寓言，而作為一個進入其中的觀測者，在小紅書好夢一日遊，對我們同樣像是一則後網路時代寓言。那些有趣的細節，其實處處透露着這個社區，乃至這家公司獨特的價值觀。

越深入了解小紅書，我越明白那些奇遇並非偶然。當菜菜的尋親筆記在內部刷屏時，有人向推薦算法團隊的同事求解：為什麼在小紅書上，普通人之間的連接似乎更容易發生？算法工程師解釋，這並不是專門為某個案例進行干預，而是社區的算法本就傾向於鼓勵用戶之間更直接、更豐富的連接。

小紅書本身就是一個去中心化分發的社區，更像是一張密集交錯的網狀圖，而不是一箇中心化的放射狀結構。它把流量和關注度交還給了普通人，而非僅對那些頭部賬號（如明星、KOL）保持趨光性。

正因為這種去中心化的分發機制，每個人的聲音都能被認真聽到，普通用戶的筆記和評論在這裏沉澱出了真正的價值。真誠分享、友好互動的社區氣氛，逐漸成為這片土地的季候風。於是那些原本微小的故事，也能穿過龐大的訊息流，抵達它們本該去的地方，而不會輕易沉沒。開放、温暖、以用戶價值為核心的精神底色同樣感染着社區裏的創造者。獨立開發者趙純想說：

小紅書的用戶願意認真體驗產品，也樂於表達使用感受。

他在小紅書發布自己的AI應用「胃之書」後，收到社區許多熱心用戶發來的bug反饋和長篇建議，讓他更有勁頭發布新版本來回應。

現在，小紅書已經成為他迭代產品的重要基地。無數像趙純想這樣的人，正是在與社區的共生和共創下，將興趣變成了影響無數人的真實產品。這一切共同構成了小紅書上普通人的奇遇發生的土壤，而故事還在繼續。小紅書司慶上放映的那支短片已經上線，你會在其中看到這些人的影子，理解社區奇遇背後那些看似細小的日常努力。每一次被看見，都會讓這個社區長出一點新的可能性。

【延伸閱讀】美國TikTok難民湧小紅書 馬斯克媽媽意外遭｢自己人｣圍攻關評論區（點圖放大瀏覽）：

+ 23

【本文獲「X博士」授權轉載，微信公眾號：doctorx666】