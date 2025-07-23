1家3口深圳華僑城3143呎單位如輕奢設計典範　原來和爸爸職業有關

這次我們走進華僑城天鵝湖花園二期服裝主理人李先生的家。



3143呎服裝主理人的家 四房兩廳西南朝向

從入戶開始，大平層的氣場調性就已經開始顯現了。方方正正的寬景客廳，它與開放式吧枱相連，通過原木天花板分割兩個獨立空間。在見到李先生之前，朋友給他的定義是「潮酷」。但事實上，李先生說話比較慢，會感受到煙雨江南的儒雅氣。一家三口加一隻布偶，生活就這樣温馨且慢悠悠。

房子位於華僑城天鵝湖花園二期，270°的寬景客廳連同主人房，採用無遮擋的玻璃牆設計，將43萬平方呎的天鵝湖收入囊中。天氣好的時候，還能遠眺南面的燕晗山，層巒青嵐。從羅湖搬來新家一個月，李先生最看重的就是華僑城的綠化，住進來後是真的有感觸到。

房子位於華僑城天鵝湖花園二期。（ShenzhenLOOK授權使用）

點圖放大看看這「潮酷」服裝主理人的3143呎之家：

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因為職業的原因 一切都遵循極簡

因為李先生服裝主理人的職業原因，他們只賣暗黑風黑色系的衣服，主打面料剪裁。而他的家恰巧也是這樣，處處留白，遵循極簡的設計原則。

目前陽台上的綠植還不是最理想的狀態，每個月我都會逛逛花鳥市場，女兒看魚我看花草，一切還需要慢慢填補。

270°寬景客廳 極簡設計

對他家第一印象是通透，客廳黑白的極簡設計，添加了形色的未來感電器與藝術好物點綴。在區分大片黑白灰的同時，也使空間看起來不會過分單調。茶几上的花瓶、器皿均來自建築師扎哈·哈迪ZAHA HADID DESIGN的拍賣品。定製的純白軟包沙發、土耳其拼接地毯，平常他們就愛盤腿坐在地上打鬧互動。

李先生是個不折不扣的音響收藏控，因此聽音樂、看電影，他都有專門設備。藏在白牆裏的電視，需要遙控打開，連同沙發後面的單立音響，是一整套BOSE家庭立體影院，自帶5.1聲道音響，很帶感。沙發後面的玻璃窗，原是李先生最理想放置電視的地方，現在放置的是丹麥頂級音響品牌B&O，是他聽音樂的專寵。

原本的開放式廚房，設計了滿牆的儲物櫃，雪櫃、酒櫃全都被藏了進去。而現在，這裏是李先生的私人咖啡吧和小酒吧；標配的WPM意式咖啡機、「辣媽」磨豆機，解決他每天3杯美式的執念。收藏杯子的小愛好，無意間堆滿了這個收納櫃。今年李先生在杭州出差逛買手店偶然遇到的「屁屁杯」，沒有特別的想法，卻順順當當地成為他現在的新寵。

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湖景主人房 木質極簡設計

主人房選用大面積的木質設計，稍顯温柔。擁有一面天鵝湖全景的半落地玻璃窗，每每午後，光線斜切成三角。卧室的一角，是他消解疲憊的温柔鄉。祖母綠躺椅搭配無意選中的吊鐘，是李先生的一個小心思。牆上來自馬蒂斯博物館的海報，多元色彩跳脱了空間原有的單色系，增加了幾分韻味。

藏在木牆後的浴房，約161平方呎，兩面採光通透。乾濕分離的設計，讓愜意的泡澡時光面面俱到。

因為職業的原因，他們的衣帽間存放的也只有黑白色系，先生與太太各佔一邊，不會互相打擾：

我們選擇會先考慮面料，不會有繁複的點綴，以闊型的剪裁為主。

女兒Elsa的房間則是滿滿的小女生心思，整個空間都是她最愛的純白與粉色。牀邊上的意大利SELETTI猴子吊燈、牆上的Hello Kitty拼圖也是Elsa與爸爸的「美術作業」，讓房間多了些可愛生氣。

好物推薦

Weave系列花瓶（ShenzhenLOOK授權使用）

桌子上的流線花瓶，來自建築師扎哈·哈迪ZAHA HADID DESIGN的拍賣品。它的設計源於Zaha Hadid筆下的流暢線條，通過分離而又交織的優美線條，展示出流動性與對稱性之間的相互作用。

屁屁咖啡杯（ShenzhenLOOK授權使用）

擁有不同款式的咖啡杯，是提升宅家幸福指數的好物。具體的品牌名稱李先生已記不起，但是隨手握住的寵愛程度可不容小覷。

拼接櫃 · 瑞士模式塊傢俱USM （ShenzhenLOOK授權使用）

這個被用在客廳和主人房浴室的組裝櫃子，來自瑞士的USM模塊式傢俱品牌，創立於1885年。這款櫃子有意思的地方在於它可以模塊化組合，可以根據自己的需求和喜好來定製。

弧形落地燈（ShenzhenLOOK授權使用）

在極簡風的平層客廳裏，落地燈的弧形設計很好地中和了空間的留白，充滿工業感。

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