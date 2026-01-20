鄉村隱世蛋糕店爆紅　4寸僅10元人民幣　訂單量大增卻堅持不加價

「1塊錢一個紙杯蛋糕，10塊錢（人民幣，下同）能買個4寸的。」最近，在河南省周口市西華縣一家藏在村裏的蛋糕店，憑藉實在的價格火遍全網。這家蛋糕店的店主李大叔說：「店就開在自家院子裏位置在村裏相對偏僻，貴了沒人買。目前定價是紙杯蛋糕1元1個、4寸蛋糕10元、6寸29.9元、最大的8寸蛋糕50元。」



李大叔早年學過做蛋糕，外出打工多年後，因放心不下家中老父親而返鄉，不久前，他在自家房子做起了蛋糕，既不用掏房租，也能照顧父親。

開始沒指望賺多少錢，只當找個活兒幹，畢竟農村消費水平有限，賣的價格不是很高。

鄉村大叔用「真心」換來爆火！蛋糕物美價廉：

+ 14

李大叔的想法特別實在，別看價格低，用料一點不含糊，李大叔用國產動物奶油加乳脂做蛋糕，水果都是從本地批發市場新鮮採購的，10元的小蛋糕，僅包裝盒成本就要1.5元，沒想到，蛋糕店的宣傳視頻意外爆火，各地的顧客慕名而來，李大叔說：「原以為城裏顧客偏愛水果款，沒想到大家更青睞牡丹、荷花等老式裱花蛋糕。」

這些在城市蛋糕店少見的樣式，既透着吉祥寓意又喚起了大家的童年回憶，如今的小店主打裱花和水果蛋糕，每天能賣出八九十份，李大叔忙不過來，兩個兒子也辭了工回家幫忙，父子三人從早忙到晚，單日收入幾百塊錢。蛋糕店走紅後，訂單量大漲，但李大叔始終沒漲價。還琢磨着限購，就為了保證每一份蛋糕的品質。

跑這麼遠來了，咱得給人家做好。

李大叔用心做好每一塊蛋糕的堅守，讓蛋糕不僅甜在舌尖，更暖在人心，1月17日晚，李大叔發布視頻稱1月18日將關門一天，原因是原材料不是很夠，怕遠道而來的朋友吃不上要先去採買東西，不過，由於當天是周末，來的人太多，李大叔怕大家失望，最終還是開門營業了。

鄉村蛋糕店的火爆，不是偶然，李大叔用自家房子開店，省去高額房租，選本地食材，降低採購成本，用自家煙火温暖鄰里鄉親，讓儀式感不添生活負擔，更重要的是，李大叔不追求花哨的包裝和場景，只想做好吃、實惠、有温度的食物。

小小的蛋糕店，就像一個窗口，讓人們看到了鄉村的煙火氣與人情味，也感受到了普通勞動者，用雙手創造幸福生活的踏實與滿足，願這樣的治癒故事越來越多，願大家的日子都能像蛋糕一樣甜甜蜜蜜、穩穩當當。