為何在日本的中國人老闆對待同胞特別苛刻小氣？

在多國生活或工作過的中國人之間，常會私下形成一種並不怎麼體面的共識：如果單從僱傭體驗來比較，日本的中國人老闆，往往比其他國家的同類更容易被評價為苛刻、小氣，也更讓員工感到壓抑。這個判斷並非來自少數人的極端遭遇，而是在不同城市、不同圈層、不同時間段反覆出現後，逐漸固化成的一種集體印象。



這一現象之所以值得被認真討論，正是因為它並不符合直覺。同樣是中國人，在歐美、東南亞或其他移民社會中擔任老闆時，並不會如此集中地被貼上相似標籤。問題顯然不只是「人變壞了」，而是日本這個社會，為這一群體提供了一種極為特殊的生存環境，使某些行為模式被反覆放大、固化，最終顯得格外刺眼。

中國人在歐美、東南亞或其他移民社會中擔任老闆時，並不會如此集中地被貼上苛刻、小氣的標籤。（示意圖，samuel-quek/unsplash）

小紅書上有不少人分享在日本華人老闆下工作的不愉快經歷：

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要理解這一點，必須回到許多在日中國人老闆的來路。今天被稱為「老闆」的人，早年到日本時，往往並不體面。訊息不透明、語言壁壘高、社會排外性強，合法身份本身就帶着不穩定性。很多人都是從最底層的體力勞動、長工時、低保障，甚至灰色地帶一步步捱上來的。

在那個階段，被上一代中國人老闆壓榨、被同胞害，並不是個別經歷，而是相當一部分人真實走過的路徑。在缺乏法律保護、語言又不通的年代，他們信奉的是一套近乎叢林法則的邏輯：勤奮是美德，吃苦是本分，而節約則是唯一的護城河。

當這些「倖存者」後來成為老闆，這種生存邏輯並不會自動退出舞台。相反，它很容易被潛意識地合理化。

我當年也是這麼苦過來的，你憑什麼要求雙休和加班費？

這種心理，並不完全是惡意，而是一種典型的心理補償機制——通過否定後來者的合理訴求，來證明自己當年的忍耐是有意義的。於是，壓榨被重新包裝成「磨練」，苛刻被解釋為「現實」。

這些人生經歷並不會隨着身份穩定或經濟狀況改善而自然消失。它們更像是一種長期沉澱下來的不安全感。對自己人的不信任、對外部合作的警惕、對風險的極端敏感，慢慢從臨時策略，轉化為穩定性格。而當這種性格被帶入日本這樣特殊的社會結構之中，又會被進一步強化。

日本是一個高度制度化、低容錯率的社會。房租、人力、稅費、保險、監管，每一項成本都清晰而剛性，幾乎不給緩衝空間。大型企業可以依靠規模、品牌和制度來分攤風險，但大量未真正進入主流體系的中小經營者，尤其是外國人經營者，往往長期處在高壓狀態。留給外來者的灰色空間極小，一旦完全合規，稅費與社保就會迅速吞噬掉大半利潤。

示意圖（pawel-janiak/unsplash）

更現實的問題在於溢價能力的缺乏。許多華人傳統企業，如餐飲、地接、勞務，本質上是在為日本主流社會承擔「髒活、累活、苦活」。由於缺乏核心技術與品牌議價權，唯一能參與競爭的方式，往往只剩下壓低價格。在這種背景下，當老闆無法向市場要利潤，只能向內部扣成本。於是，「精算」變成了對紙巾、電費、乃至員工上廁所時間的錙銖必較。

當早年形成的不安全感與日本社會對風險的極端敏感疊加在一起，一種混合型的行為模式便逐漸成形。這種模式既保留了中國社會中對規則的工具化理解，習慣於鑽漏洞、打擦邊球，又吸收了日本式的成本意識，對時間、人力和資源的消耗高度警惕。結果並不是優勢互補，而是惡性疊加。

在這種結構下，日本的法律與制度並未被視為必須遵守的底線，而更像是一套可以計算風險概率的工具。哪些內容可以不寫進合同，哪些操作「理論上不行但現實中很少查」，一旦出事該如何補救，往往比合規本身更受重視。對外強調日本社會的嚴格，對內卻選擇性執行規則，這種雙重標準，構成了許多矛盾的起點。

中國籍員工在這裏處於一個極其特殊的位置。語言相通、文化熟悉，使溝通成本極低；但制度不熟、資源有限，又使其議價能力偏弱。當中國人老闆本身並不真正信任中國人（老闆們更相信日本人），卻又在現實中大量依賴中國人員工時，管理方式就很容易走向控制與防禦。情感被用來模糊邊界，關係被用來替代規則，而規則本身則始終不完全透明。

於是，本應通過合同明確的責任，被轉化為態度問題；本應由制度保障的權益，被包裝成「彼此體諒」；本應對等的僱傭關係，慢慢演變為對服從的高度期待。很多員工感受到的「苛刻」和「小氣」，並不只是錢給得少，而是一種長期被精細管理、被持續壓縮、卻又難以明確反駁的狀態……

示意圖（AI生成圖片）

把這些因素綜合起來，就不難理解一個現實結論：在日本，只要條件允許，絕大多數中國人並不會優先選擇進入中國人公司工作。這並非對同胞的偏見，而是一種極其現實的職場經驗。日本人公司或許冷靜、刻板、流程繁瑣，但邊界清晰；而在不少華人企業中，老闆更傾向於建立一種「家長式」的威權關係，利用文化上的親近感，用「自己人」「照顧你」這樣的語言，來掩蓋對制度底線的反覆踩踏。

這也解釋了為什麼這種口碑會在特定圈層中不斷被強化。因為大多數剛落腳、語言尚未過關、議價權極低的中國人，最先接觸到的，正是那些只能靠榨取勞動力剩餘價值來生存的底層產業。在這種意義上，中國人會社更像是一種過渡性入口，而非長期規劃的一部分。這並不是個人能力的問題，而是結構篩選的結果。

當然，這一現象並不能一概而論。需要特別指出的是，苛刻與小氣的印象，高度集中在傳統行業。餐飲、勞務、中介、外包、代辦等領域，本身利潤薄、競爭激烈、對人力高度依賴，又長期遊離在主流體系邊緣。在這些行業中，經營者很難通過技術或規模改善處境，只能不斷向內部壓縮成本，管理方式自然趨向過度控制。

而一些以高技術、研發、網路、跨境服務為核心的中國人公司，情況則稍微好一些。這類公司更依賴專業能力而非單純工時，對人的替代成本更高，也更需要長期穩定的團隊。在這樣的結構下，極端小氣和高度控制反而會直接損害自身利益，管理方式也更接近現代企業邏輯。

因此，與其簡單地說「日本的中國人老闆最苛刻」，不如更準確地說：在日本這樣一個高度制度化、低容錯的社會中，那些集中於傳統行業、長期遊離在主流體系之外的中國人公司，更容易發展出一套對員工不友好的管理模式。而這套模式，又因為語言、文化和歷史經歷的疊加，被放大得格外明顯。

理解這一點，並不是為了給任何群體貼標籤，而是為了更清醒地識別風險。在日本，真正決定工作體驗的，從來不是老闆是哪國人，而是這家公司究竟依賴制度運轉，還是依賴人的忍耐來維持。前者冷，但可預期；後者熱，卻往往消耗得更快……

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