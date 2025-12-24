居日中國男子失戀開煤氣自殺卻縮沙　「食支煙冷靜下」致大爆炸

這起震動在日華人圈的案子，最近判了。事情的離奇程度，恐怕連電影編劇都不敢這麼寫。



2024年7月的一個夏夜，埼玉縣川口市西川口站附近，一聲巨響打破了寧靜。這不是地震，也不是交通事故，而是一起因為「點煙」引發的爆炸慘案。

2024年7月的一個夏夜，埼玉縣川口市西川口站附近，一聲巨響打破了寧靜。這不是地震，也不是交通事故，而是一起因為「點煙」引發的爆炸慘案。（FNNプライムオンライン）

他因失戀想用煤氣自殺 但求生的本能使他後悔 打開窗後習慣地點上一支煙：

+ 4

45歲的中國籍男子温泉（化名音譯，日媒報道為「温泉」），在川口市租住的公寓裏度過了人生最糟糕的一天——女友跟他分手了。失戀的痛苦讓他陷入絕望。晚上8點多，温泉做出了一個衝動的決定：打開房間裏的煤氣閥門，結束自己的生命。

煤氣慢慢充滿了狹小的房間。但隨着時間流逝，求生的本能開始佔據上風。温泉後悔了，他想活下來。他打開窗戶，想要通風散氣。房間裏的煤氣味讓他感到煩躁和緊張。

就在這個時候，他習慣性地從口袋裏掏出了一包香煙。打火機的火焰剛一閃現——轟！

整棟公寓樓的三層在瞬間被巨大的衝擊波撕裂。玻璃碎片像雨點一樣灑向街道，陽台的混凝土牆體被炸飛，懸掛在半空中。50米外的便利店玻璃門被震碎，停在路邊的汽車被飛濺的碎片砸出一個個凹痕。

附近的居民被突如其來的爆炸聲嚇壞了。有人以為是地震，有人以為是燃氣管道爆裂，還有人以為是恐怖襲擊。

一位住在附近的居民回憶道：

我當時正在看電視，突然『砰』的一聲，整個房間都在搖晃......我衝出去一看，到處都是煙霧和碎玻璃，空氣中瀰漫着濃烈的焦味。

事發後，消防車和警車迅速趕到，現場一片混亂。路面上鋪滿了碎玻璃和建築殘片，附近50米外的超市玻璃窗也被震碎，連停在路邊的汽車都被飛散的碎片砸中。電線上甚至掛着被衝擊波捲起的衣物，畫面觸目驚心。

那場爆炸，一共造成至少5名公寓住戶和路人受傷，其中3人傷勢較重，被緊急送醫。而爆炸房間的住戶，正是後來站上被告席的中國男子温泉，當時44歲（起訴時45歲）。爆炸後，他全身多處燒傷，但意識清醒，沒有生命危險。

起初，不少人以為這是一場意外事故，直到警方調查逐漸拼湊出事情的荒誕真相。警方確認，爆炸並非意外，而是人為造成。温泉在自己居住的公寓房間內，主動打開燃氣閥門，讓大量燃氣在室內聚集。案件性質，隨之徹底改變。

在隨後調查中，温泉供述稱，自己當時情緒極度低落，原因是「失戀」。他一度產生輕生念頭，打開燃氣閥門準備自殺。但是，開了煤氣後他又害怕了，中途放棄了自殺念頭。按他自己的說法是「回過神來，打開窗戶」，試圖冷靜一下。然而，就在屋內已經充滿燃氣的情況下，他下意識地點燃了一根香煙——瞬間引爆。

這一「冷靜操作」直接炸飛了日本整棟樓，還造成附近的電車晚點

這一「冷靜操作」直接炸飛了日本整棟樓，還造成附近的電車晚點（FNNプライムオンライン）

爆炸發生後，温泉在被送往醫院途中情緒失控，大鬧現場，最終以妨礙公務罪被當場逮捕。

法院重判：比檢方建議多判3年

2025年12月15日，日本埼玉地方法院對這起案件作出裁決：判處温泉有期徒刑9年，而且是實刑。這個結果，比檢方此前提出的6年量刑建議，整整重了3年。

根據起訴書，温泉被控於2024年7月在其位於川口市的公寓樓內，用打火機點燃了充滿煤氣的房間，導致爆炸並造成三人受傷，同時部分樓體受損。案件進入司法程序後，一個關鍵爭點是：温泉案發時，是否具備完全責任能力。

辯方主張其處於心神耗弱狀態，三名受害者已與被告達成和解，並請求從輕發落。檢方也認可其精神狀態存在問題，因此提出了6年的量刑建議。但法院並未採納這一方向。

埼玉地方法院在判決中明確認定，温泉在案發時「具有完全責任能力」，其在案發時的供述以及在法庭上的陳述均不可信，應對自己的行為承擔全部責任。法院指出，他並非在失去判斷能力的情況下行為，而是清楚地選擇了製造燃氣爆炸這一極端手段。

判決書中有一句措辭極為嚴厲的話：

「這是因失戀打擊而企圖自殺，卻選擇了燃氣爆炸這種方式，其行為只能評價為極其自私。」

「對公眾的危險性極大，他選擇煤氣爆炸作為自殺方式是自私的。」



法官特別強調，燃氣爆炸並不是只會傷害個人的行為，而是極有可能波及整棟建築、周邊居民，甚至造成更大規模的傷亡。即便動機是自殺，也不能成為危害他人生命安全的理由。正因為如此，法院最終作出了比求刑更重的判決——有期徒刑9年。

新聞一出，最先吸引日本人目光的竟然是作案者的名字——「温泉」。

温泉被告でワロタ（「温泉」被告哈哈哈哈哈）

温泉とか（他竟然叫温泉）

爆発温泉 わけわかんねぇなこれ（爆炸温泉 真是讓人搞不懂了）

温泉はさすがに草ｗｗｗｗ（「温泉」真是搞笑wwww）



關於量刑，日本網友意見分化嚴重：

死刑でいいだろ（「可以判死刑了吧」）

なんで死刑じゃないの？これで近隣の日本人住人が納得すると思ってるの？（「為什麼不判死刑？住在周圍的日本人能接受嗎？」）



同時也有人覺得量刑過重：

殺人事件でもないのに9年って隨分重いな（「又不是殺人事件，判9年是挺重的了」）

中國人に実刑とか珍しいな（「對中國人判實刑真是少見」）



還有人聯想到近期的中日關係：

判決下した奴は時世が読めないのか？一つでも中國に恩を売らなきゃならないって時にこれで戦爭始まったらさいたまも責任取れ……」（「做出判決的人難道不了解現在是什麼時候了嗎？現在是在我們亟需向中國賣人情的時候，如果因此爆發戰爭，埼玉縣也必須承擔責任。」）



延伸閲讀：日本高中生「峇裏島集體盜竊」監視器畫面曝光 專業分工手法嫺熟

+ 12

【本文獲「日本物語」授權轉載，微信公眾號：Japanch】