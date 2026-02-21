被譽為全國最美的深圳校服：可當手信送人　英國V&A博物館也收藏

如果要有一樣東西能代表深圳，成為「深圳特產」，那深圳校服，定能位居榜首。曾被大家稱為「全國最美校服」的深圳校服，現在越來越高級了，以前的校服只有運動服，現在為了應對多變的氣候，從夏天的透氣速乾面料、到冬天的保暖內膽衝鋒衣，甚至輕便的羽絨馬甲，一應俱全。



在深圳，買校服能直接叫外賣。不想出門？着急穿？樸樸、美團外賣就能給你送到家裏，深圳，就連買校服都能很速度。瀏覽線上購買校服界面時，發現就連國民運動品牌李寧都開始賣深圳校服了，在深圳買校服的選擇越來越多了。就連明星來深圳開演唱會，也「逃不過」穿一次深圳校服，已經變成深圳場獨有的限定「彩蛋」。

擁有23年歷史，深圳人熟悉的活力校服（ShenzhenLOOK授權使用）

深圳校服是青春載體還是全齡通用？了解更多發展歷史：

擁有23年歷史，深圳人熟悉的活力校服，還打造了深圳校服博覽館，館內分為「一朵棉花到一件校服」、世界校服發展史專區、中國校服發展史專區等六大板塊，在這裏能細細探究關於深圳校服的一切，還能看見被英國博物館（V&A）收藏的1:1同款校服。

在深圳，就連人氣IP「奶龍」，也要穿上經典校服。去年，奶龍與深圳活力校服在K11 ECOAST開起來一場奶龍校服首秀，可愛奶龍也變成了一名「深圳同學」。

在深圳，校服是自由流通的商品。學校並不統一訂購，無論是街角小店還是大型超市，你都能隨時買到。這種徹底的「市場化」，讓校服變成了隨手可得，和文具、零食一樣的日常標配物品。

2002年，深圳率成為全國第一個統一校服款式的城市。自此，黑白藍配色的校服，成了所有深圳學生上學時的標配「皮膚」。深圳校服的牌子真不少，青青世界、莎臣豹、活力、萊博萬等，就連校服本身也分速乾面料、防臭、防曬等功能性面料，自行比對，自由購買。

值得一提的是，2025年初，第二屆粵港澳大灣區老字號博覽會上，創辦於2001年的深圳校服品牌「莎臣豹」獲評「深圳老字號」，成為深圳首家獲評「深圳老字號」殊榮的校服品牌。至此深圳校服，成了名副其實的深圳「老字號」。

深圳校服的影響力，早已在國外「出圈」。2013年，英國倫敦的維多利亞和阿爾伯特博物館（Victoria and Albert Museum, V&A）將深圳校服作為館藏展出，深圳校服在一眾關於深圳特色符號中脱穎而出，亦是當時全國唯一被英國博物館展出的校服，也被博物館永久收藏。

不少喜歡深圳校服的人，就算去了外地讀書、工作，衣櫃裏也總會收着一套。有時候還會當作一份特別的「城市手信」送給朋友。它早就不只是一件校服了，更像是一個儲藏青春記憶的載體，也成了深圳特有的一個記號。現在校服店越來越萬能了，部分校服店直接提供燙、縫校徽服務，省去自己動手的時間了。

就算畢業多年，不少深圳小孩衣櫃裏仍有校服的身影。當年那條校褲成了現在的睡褲、運動褲，要論耐穿、隨手一套的便捷舒適，還得是校褲。深圳校服，也不僅僅是學生專屬，在這裏，你能看到還未到上學年齡的小朋友穿着它拍照，也能遇見穿校褲鍛鍊的老年人，因為自由購買，誰都能穿，它更像是一件全年齡段的通用「皮膚」。

就連周末節假日，在深圳路上都能遇上不少成套穿校服的學生，便宜、出門省事、好看，已經成了不少深圳小孩的日常便裝。校服穿在身上的那刻，就是青春。

