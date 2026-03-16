北京實驗室踢爆保健品大騙局：網紅西梅汁藏強力瀉藥　茶葉摻偉哥

走進位於北京的知名打假人王海的測試實驗室，陳列架上擺滿包裝精美的果凍、話梅、益生菌飲品，乍看與普通零食無異。然而，實驗室負責人王陽（化名）揭露：「這些全是問題產品，非法添加了強效瀉藥甚至『偉哥』。」



不少非法添加了瀉藥等成分的食品往往披着「零食」的外衣，口感好，包裝誤導性強。（海報新聞）

高價益生菌暗藏強效瀉藥 有消費者食完痾到送院

據《海報新聞》15日報道，王陽展示了近期接到的投訴案例，近期安徽消費者段先生花5700元（人民幣，下同）網購一款號稱「調理腸胃」的益生菌，全家飲用後嚴重腹瀉。此外，四川陳女士收到朋友贈送的高價益生菌，不料全家食用後均出現劇烈腹瀉，不得不緊急就醫。

經實驗室檢測，該產品檢出高濃度的番瀉苷A和番瀉苷B——這是番瀉葉中的主要活性成分，屬於強效刺激性瀉藥 。

王海測試實驗室對消費者投訴的一款益生菌產品進行檢測。檢測報告顯示，檢出番瀉苷A和番瀉苷B。（海報新聞）

「短期服用會劇烈腹瀉，長期則透支腸道功能，可能誘發結腸黑變病，甚至增加患癌風險。」王陽表示。而在宣稱「清腸」「通便」的話梅、西梅汁中，實驗室亦檢出酚丁類衍生物、比沙可啶衍生物等瀉藥成分 。依據國家《食品安全法》，此類藥物嚴禁添加於食品中。

王海測試實驗室在一款果凍中檢出非法添加比沙可啶及其系列衍生物（瀉藥）。（海報新聞）

報道指出，這些非法添加了瀉藥等成分的食品往往披着「零食」的外衣，口感好，包裝誤導性強，如果沒有專業儀器檢測，普通消費者很難分辨其中是否含有毒有害物質，維權更是難上加難。

這些非法添加了瀉藥等成分的食品往往披着「零食」的外衣，口感好，包裝誤導性強。（海報新聞）

茶葉咖啡摻「偉哥」變身「壯陽神藥」 對心血管病人風險極高

除了瘦身食品，主打「壯陽保健」的食品更是非法添加重災區。實驗室展示的一款普通茶葉，竟檢出西地那非和他達拉非，即俗稱的「偉哥」成分；另有固體飲料被驗出去甲基他達拉非 。這些均屬嚴格管控的處方藥，絕對不允許添加在食品中。

不法商家將這些藥物摻入咖啡、壓片糖果中，偽裝成「功能性食品」，以「抗疲勞」「補腎壯陽」為噱頭高價出售 。王陽指出，這些產品打着「純中藥、無傷害」旗號欺騙消費者，實則危害極大。其中，西地那非會加速心血管運轉，增加心臟負擔，對患有心臟病、高血壓的中老年人來說，隨時可能致命。

專家籲：勿信神奇功效

這些毒食品包裝精美、口感好，普通消費者難以辨別。王海實驗室每年接獲超千宗相關投訴，而生產廠家為逃避打擊，不斷更換包裝配方，令維權難上加難 。

報道指出，國家市場監管總局已發文明令嚴查比沙可啶等非法添加，去年更與衛健委聯合公告，將那非類物質列入「非食用物質名錄」 。今年最高檢發佈的典型案例中，有被告人在食品中添加瀉藥，最高被判囚十一年六個月，罰款高達三千萬元人民幣 。

王海測試實驗室工作人員正在做實驗。（海報新聞）

面對層出不窮的陷阱，消費者該如何自保？王陽給出最簡單的忠告：「普通食品就是普通食品，既不能減肥，也不能壯陽。凡是宣傳有神奇功效的，千萬別買！」