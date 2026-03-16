北京實驗室踢爆保健品大騙局：網紅西梅汁藏強力瀉藥 茶葉摻偉哥
走進位於北京的知名打假人王海的測試實驗室，陳列架上擺滿包裝精美的果凍、話梅、益生菌飲品，乍看與普通零食無異。然而，實驗室負責人王陽（化名）揭露：「這些全是問題產品，非法添加了強效瀉藥甚至『偉哥』。」
高價益生菌暗藏強效瀉藥 有消費者食完痾到送院
據《海報新聞》15日報道，王陽展示了近期接到的投訴案例，近期安徽消費者段先生花5700元（人民幣，下同）網購一款號稱「調理腸胃」的益生菌，全家飲用後嚴重腹瀉。此外，四川陳女士收到朋友贈送的高價益生菌，不料全家食用後均出現劇烈腹瀉，不得不緊急就醫。
經實驗室檢測，該產品檢出高濃度的番瀉苷A和番瀉苷B——這是番瀉葉中的主要活性成分，屬於強效刺激性瀉藥 。
「短期服用會劇烈腹瀉，長期則透支腸道功能，可能誘發結腸黑變病，甚至增加患癌風險。」王陽表示。而在宣稱「清腸」「通便」的話梅、西梅汁中，實驗室亦檢出酚丁類衍生物、比沙可啶衍生物等瀉藥成分 。依據國家《食品安全法》，此類藥物嚴禁添加於食品中。
報道指出，這些非法添加了瀉藥等成分的食品往往披着「零食」的外衣，口感好，包裝誤導性強，如果沒有專業儀器檢測，普通消費者很難分辨其中是否含有毒有害物質，維權更是難上加難。
茶葉咖啡摻「偉哥」變身「壯陽神藥」 對心血管病人風險極高
除了瘦身食品，主打「壯陽保健」的食品更是非法添加重災區。實驗室展示的一款普通茶葉，竟檢出西地那非和他達拉非，即俗稱的「偉哥」成分；另有固體飲料被驗出去甲基他達拉非 。這些均屬嚴格管控的處方藥，絕對不允許添加在食品中。
不法商家將這些藥物摻入咖啡、壓片糖果中，偽裝成「功能性食品」，以「抗疲勞」「補腎壯陽」為噱頭高價出售 。王陽指出，這些產品打着「純中藥、無傷害」旗號欺騙消費者，實則危害極大。其中，西地那非會加速心血管運轉，增加心臟負擔，對患有心臟病、高血壓的中老年人來說，隨時可能致命。
專家籲：勿信神奇功效
這些毒食品包裝精美、口感好，普通消費者難以辨別。王海實驗室每年接獲超千宗相關投訴，而生產廠家為逃避打擊，不斷更換包裝配方，令維權難上加難 。
報道指出，國家市場監管總局已發文明令嚴查比沙可啶等非法添加，去年更與衛健委聯合公告，將那非類物質列入「非食用物質名錄」 。今年最高檢發佈的典型案例中，有被告人在食品中添加瀉藥，最高被判囚十一年六個月，罰款高達三千萬元人民幣 。
面對層出不窮的陷阱，消費者該如何自保？王陽給出最簡單的忠告：「普通食品就是普通食品，既不能減肥，也不能壯陽。凡是宣傳有神奇功效的，千萬別買！」