刮刮樂輸極有限？有人欠債16萬險輕生　醫生：即刮即開或更易成癮

在深圳生活的許文文買早餐時經過一家彩票店。她走了進去，「猶猶豫豫地刮了一些散票」，算上全部投入，她最終損失了190元（人民幣，下同）。這距離她上一次玩刮刮樂，已有三年。



許文文第一次接觸刮刮樂，是在家附近的彩票店，此前她從未買過彩票。之後一年多裏，她斷斷續續地買刮刮樂，其中有過一次失控的經歷：那天下雨，她心情不好，進彩票店躲雨時，她開始一張一張地刮，不知不覺花了一千多元。

「刮刮樂」在最近幾年漸漸滲透進年輕人的生活當中，其中一部分人逐漸走向失控。（深圳微時光授權使用）

快閃店、IP主題店、玩偶花束組合……花樣百出的內地「刮刮樂」▼▼▼

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許文文有十幾年的抑鬱症病史，平日裏情緒很低落，「對很多情感很麻木」，也很難找到精神上的寄託，而在刮彩票的過程中，她心裏懷着期待，這種期待讓她體會到了久違的「活人感」。

過去幾年，許文文一直沒有穩定工作，手頭拮据，她再未碰過刮刮樂，直到找到工作。那天在彩票店虧掉190元後，許文文回到家裏越想越不甘心。她又出門，騎車連跑了四家彩票店。剛開始她只刮散票，不知不覺虧了800多元，在第三家彩票店，看到一名男子刮出了不少獎金，她不甘心「沒有刮上整本的」，便走進路對面的第四家店，最開始買了一張刮刮樂，刮出了10元獎金，這之後一發不可收拾，她連刮了三本，此時她一共消費了2000多元：

整個人都是恍惚的。

魂不守舍地離開彩票店後，許文文細算了下當天在刮刮樂上的開支，算上零零散散的獎金，她一共虧損了1400多元。她由長輩帶大，在生活中很少大手大腳，算清這筆賬後，她自責不已。

據統計，2005年至今，中國已批准發行的即開型彩票類型超過1600種。2024年，刮刮樂的年銷售額超過610億元，在福利彩票總銷售額中的佔比接近30%。為了迎合年輕群體的消費偏好，刮刮樂在玩法、銷售模式上不斷出新——彩票快閃店、IP主題店、刮刮樂與玩偶花束組合出售。

通過花樣百出的消費場景與社交玩法，刮刮樂在最近幾年漸漸滲透進年輕人的生活當中。而這其中的一部分人，在接觸刮刮樂彩票後，生活逐漸走向失控。

有些彩民即便刮不中彩票，但在不斷的期待中，已經獲得了持續的情緒刺激。（Getty Images）

失控

相比許文文，鄭嘉婧和張鳴陷得更深。接觸刮刮樂以後，兩人不僅花光了積蓄，還分別背上了16萬、5萬的債務。和許文文一樣，鄭嘉婧也是在無意間接觸到了刮刮樂。2024年7月，她在臨深城市的一間商場買奶茶時，隨手在旁邊的彩票店裏買了一張刮刮樂，沒想到刮出了1000元獎金。

此前，鄭嘉婧從來沒碰過彩票，「覺得這個是騙人的，根本沒有興趣」。刮出千元大獎後的一周，她運氣都好得可怕，第二次她刮出了500元獎金，第三次她刮出了700元獎金。好運讓她生出了莫名的自信：

覺得自己離100萬不遠了。

100萬，是刮刮樂彩票的最高獎金。

這種自信，最終把鄭嘉婧拖入深淵。剛開始那段時間，一天虧200塊她都覺得心痛，可她也沒有察覺自己踏入了一個無底洞。「二三十一張，能怎麼樣，怎麼也不可能花幾萬塊吧」，她手裏原本有數萬元存款。在她接觸刮刮樂一個半月後，這筆錢悉數花完。

接觸刮刮樂一個多月後，鄭嘉婧開始整本整本地購買，一本刮刮樂的售價在500元左右，根據單價不同，每一本的刮刮樂彩票數量大約在25張至50張之間。

在彩票店消費多了，公司和家附近的彩票店，都允許她先刮後買（即先刮彩票，決定離開時再結賬），「刮的時候真的很爽，一張不中，那就下一張，反正先刮後付，一結賬，瘋了，幾千塊」。鄭嘉婧每日在刮刮樂上損失的錢，從數百元到數千元，再到上萬元。最瘋狂的時候，她一天的損失超過了1.3萬元：「手掌刮得黢黑，指頭上起了繭子」。

很久以後鄭嘉婧才留意到，街上彩票店的密度之高：

幾乎每個商場裏都開着彩票店，聚集買的都是年輕人，以前都是老年人在玩，現在都是年輕人，特別是00後。

最開始，鄭嘉婧的期待是「刮中100萬就辭職」。她當時在廣東一家企業做行政工作，長期遭遇着職場霸凌——上司對她百般挑剔，即便不是她的疏忽，也會迎來劈頭蓋臉的責罵，工作上動輒得咎，讓她每日如履薄冰，擔心做什麼都可能招來責難。

鄭嘉婧渴望離開，又擔心裸辭後存款不足以維持生活，只能繼續忍受。最開始，玩刮刮樂確實是一種慰藉，至少能讓她暫時忘卻上司帶給她的痛苦。只有在刮彩票時，她才能看到擺脱困境的希望，「趕緊刮出100萬，趕緊把工作辭掉」。

直到2024年11月，鄭嘉婧忍無可忍提出離職。導火索是工作中的一件小事，明明是同事的失誤，上司卻將過錯歸咎在她身上。當面劈頭蓋臉罵過之後，上司又在工作群裏追着她反反覆覆地斥罵。錯不在她，她卻要承受反覆羞辱。這成了壓垮鄭嘉婧的最後一根稻草，她迅速離開了這家公司。此後，鄭嘉婧經歷了3個多月的失業期，刮刮樂成了她唯一的寄託。除了做日結工，剩下的時間她幾乎都蹲在樓下彩票店裏，「一蹲就是一天」。

彩票店老闆與她熟識後，允許她賒賬，最多的一次，她賒了一萬多元。刮着彩票，她可以暫時忘記被上司羞辱的細節，也可以暫時忘卻負債累累的焦灼，「永遠覺得下一張會中大獎，沒有時間惦記這些事情」。晚上回到家裏，算算自己又虧了很多錢，再想想負債，壓力折磨得她徹夜難眠。

花光儲蓄後，鄭嘉婧開始借網貸，借光了各個平台的授信額度，直到再借不出一分錢，而在此前，她很少使用信用消費，只是偶爾用過花唄的免息分期。接着，她賣掉了金首飾，又以被騙為由向母親借了不少錢。

最瘋狂的時候，彩票店老闆催她還錢時，鄭嘉婧發現京東白條（京東先買後付服務）還能使用，便用白條買了一部最新款的手機，花費9000多元，手機到手後，她立馬到華強北以7000元的價格賣掉，收手機的替她惋惜，「包裝沒拆，你直接退掉不好嗎」，她只回一句「你管那麼多幹嘛」。7000元到手後，一半的錢她還給老闆，剩下一半又接着刮彩票。

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最窘迫的那段時間，鄭嘉婧經常連10塊錢都拿不出來，充手機話費還要跟母親借錢。她對刮刮樂的期望，也從中100萬，到「能把債還清就行」。這期間最「喪心病狂」的，是她身無分文還控制不住刮彩票的念頭，有時她只能跟當時的男友撒謊，說自己想喝奶茶，男友發來20元紅包，她花10塊買杯蜜雪冰城，再用剩下的10塊買一張刮刮樂。她不敢讓男友知道，自己沉迷刮刮樂到了這種地步。

鄭嘉婧像着了魔一樣，即便人離開了彩票店，心思還陷在花花綠綠的紙片裏。「輸得厲害時，一天都惦記着。」每日身心恍惚，飄忽不定，她開始頻繁闖紅燈。她有多年駕齡，沒碰刮刮樂之前，從未闖過紅燈。沉迷之後，有時闖了紅燈她自己都不知道。

為了戒掉刮刮樂，鄭嘉婧曾在社交平台上加入一些戒刮刮樂群聊。在這些群聊裏，她看到了更多失控的人生：其中一個群聊的群主，是名30多歲的男性小胡，妻子去世後，他與父母生活在一起，因為購買刮刮樂，小胡總共損失了20多萬元，他曾經戒過一段時間，很快又再次失控。有段時間，小胡在群裏分享說，他那個月他玩刮刮樂一共損失了5000多元，其中4000元是偷母親的。

鄭嘉婧在群聊裏結識了女生小萍。剛加好友時，小萍還向她請教戒除刮刮樂的辦法，鄭嘉婧耐心分享自己的經驗。但很快她就發現，小萍的目的並非請教，「每天像個鬧鐘一樣提醒我，『今天還去玩嗎』」。小萍在彩票店揮霍一空後，不僅會大半夜打電話向鄭嘉婧尋求安慰，還要向她借錢。忍無可忍後，鄭嘉婧刪除了小萍。

「買彩券、炒股，在法律框架內都是合法的。但在醫學層面上，當這類以小博大、期待得到快錢的行為發展到無法自控、並對個人生活造成嚴重損害時，我們會將其納入賭博障礙（舊稱病理性賭博）的診斷範疇進行評估。」深圳市康寧介紹醫學主任楊梅寧介紹說。

賭博障礙，通常也被稱為賭博成癮。根據相關統計，彩民的成癮率為3.2%。醫學研究顯示，成癮者的大腦，已經發生了腦功能和結構的改變。所有的成癮行為，都與大腦裏的多巴胺相關。與成癮相關的多巴胺通路，在專業上通常稱之為獎賞通路，「但凡能夠即刻讓我們的情緒好起來，改善我們的精神狀態，讓我們陶醉、開心、興奮的藥物和行為，往往具有獎賞效應，在特定條件下也都具有不同程度的成癮潛力」。

楊梅解釋，也正因此，當人情緒不好，或者長時間陷入精神壓力時，可能希望進行自救，如何自救？這時候容易避苦求樂。若接觸到具有賭博性質的活動，又缺乏足夠風險認識，部分人可能容易深陷其中。

刮刮樂示意圖（unsplash@emilianovittoriosi）

為什麼是他們？

楊梅接觸的賭癮患者，年齡一般分佈在二十歲到四十多歲之間，這是她在日常接診中得到的印象，楊梅認為這一現象可能與該年齡段人群對經濟狀況、社會認同的需求較為突出有關。

張鳴生活在廣州，受親友影響，他很早就開始買彩票，讀大學期間他曾一次性花費數千元購買彩票，也中過千元大獎，但這還未讓他的財務惡化。

2023年9月，張鳴大學畢業，還未找到工作，只能先找一份實習過渡，這期間他對刮刮樂逐漸上癮，他對中獎的渴望是「買房買車」，「如果你手裏有二三百萬，你會買彩票嗎」，他問我。從9月到年底，四個月的時間裏，因刮刮樂張鳴損失了2.4萬儲蓄，2024年，他又背上了5萬多元的網貸。他認為，相比其他彩票形式，刮刮樂更容易令人上癮，因為它「快，不用等」。

楊梅解釋，從行為心理學角度，刮刮樂這種即刮即開的形式，可能更容易強化重複行為，因為獎賞體驗更即時，對部分人吸引力更強。換句話說，它能讓人更快地體驗到開心、興奮，它的成癮性也可能更強。

鄭嘉婧和張鳴沉迷其中不可自拔時，都曾受到彩票店店員的善意勸誡。鄭嘉婧2024年在東北旅遊時，大部分時間都泡在彩票店刮彩票，其中有間彩票店的店員實在看不下去，一再地勸說她：

沒有幾個人玩這個能掙錢的，除非你中上百萬，可能不虧，你中一萬可能都是虧的，除非你能馬上收手。

這一點鄭嘉婧也認同，她熟悉的兩間彩票店，都曾刮出過1萬元的大獎，但得獎人很快又在彩票店將其揮霍一空。她想起第一次刮出千元大獎時，彩票店老闆也曾對她說，「中得多不是一件好事」。

2024年6月底，張鳴與相熟的彩票店老闆聊天時，對方勸解他：

這些刮刮樂就是大坑，你自己會算概率，網上那些測評也都講過中獎的概率，你不要明知道是坑，還要往裏跳。

之所以在花光存款後依然不願抽身，張鳴歸因於自己的回本心態，「我輸了，得靠這個回本」。在楊梅看來，這更像是成癮狀態下一種常見的自我合理化解釋，屬於自我心理保護的一種表現。「本質上，他是在給自己一個繼續參與的理由。驅動他的，往往是參與過程中的期待感和興奮感，而不只是最終是否中獎。期待是一種興奮，贏錢也是一種興奮。對出現成癮傾向的人來說，這些興奮感構成了獎賞體驗，會反覆驅動着他不斷去玩。」

許文文反思自己的行為時發現，自己對刮刮樂的期待，不是大獎，她也不認為自己能中大獎， 刮刮樂刺激到她的，是各種新奇的玩法，「刮出不一樣東西的驚喜感」。因此，她更喜愛玩法特別的刮刮樂彩票，而不是直接刮出金額的玩法。

行為心理學中，有一個「變率強化」機制，即人獲得滿足的「獎勵」，以不確定的頻率和形式出現，可能下一次就有，也可能多次沒有；可能在下一秒大獲成功，也可能總是一無所獲。這種不確定性，容易讓人持續投入。就像許文文「刮出不一樣的驚喜」，也像鄭嘉婧的「永遠覺得下一張會中大獎」。

楊梅解釋說，有些彩民即便刮不中彩票，但在不斷的期待中，他已經獲得了持續的情緒刺激，他沒有得到錢，但通過不斷的興奮和刺激反饋，拿不拿到錢，反而可能對他沒有那麼強的感受，他在乎的是行為的過程。「這是基於現有研究的解釋」，楊梅說道，「而深陷其中的人，容易用希望贏錢來合理化這種持續投入的行為」。

但為什麼是他們陷入其中？從接觸到出現問題，通常是多種因素共同作用的結果，這其中有遺傳因素的影響，比如有些人天生衝動，控制能力較弱，也涉及成長環境、心理需求、社會支持等。

楊梅認為，心理需求未被滿足往往是重要因素之一：當一個人在現實生活、人際關係、學業或工作中難以獲得價值感與被接納感，或者說被認可感時， 部分人可能轉向即時愉悦的刺激來填補空虛。「被認可感」可包括自我認可和外界認可兩個方面：家庭是否接納他，社會是否承認他的價值，以及他自己是否能夠認同自己。對不少人來說，這往往是一個非常重要的心結。

一些人會因此情緒低落、社交減少，容易向外尋求即時刺激。還有一些人的自我價值感需求很強，在現實中受挫後，更容易產生挫敗感，也可能更容易被即時獎賞所吸引，轉向能帶來情緒刺激的活動。

走出深淵？

許文文、張鳴、鄭嘉婧都覺得自己走出了深淵。許文文再未碰過刮刮樂，虧掉1400多元後的那次經歷，讓她感覺自己「被鬼附身了一樣」。

聽完彩票店老闆的勸誡後，張鳴不再大額購買刮刮樂，但他保持着買彩票的習慣。就像個黑色幽默一樣，2024年10月，張鳴真的中了大獎，10萬元獎金幫他還清了債務。接着，他一連病了三個月，最嚴重的一次心率達到160，醫院當即為他開了綠色通道。這讓張鳴害怕起來，他在意外之財和健康之間產生了某種聯想。這種聯想，讓他對大獎失去了濾鏡，「不一定是件好事」，但他保留了買彩票的習慣。

但對絕大多數人來說，這樣的運氣並不存在。真正想要從成癮中抽身，遠比想象中困難。楊梅說，成癮類障礙整體上具有慢性、易反覆的特點，被視為慢性複發性腦病之一。這意味着，即便在一段時間內控制住行為，在特定環境、壓力等條件下容易誘發，有可能再次出現失控。因此，成癮類障礙在戒斷之後也需要預防復發。

成癮的背後是神經通路的異常改變。

從神經機制看，成癮相關障礙形成後，大腦的獎賞、學習記憶、價值判斷通路都可能發生病理性的適應性改變，或者說發生了可塑性異常，形成了一個系統性的神經失調機制。在這種機制下，他會高估相關行為給他帶來的愉快感和幸福感，低估長期風險。從心理角度看，他可能戒斷多年，一直沒有任何響應，但在某個場景下，他會突然想起當初玩的時候那種興奮和快樂，然後告訴自己：我可以再玩一玩吧。

鄭嘉婧對此深有體會。接觸刮刮樂一個月後，她就有心戒掉，但始終未成功。直到失業後，她才經歷了一個系統性的戒斷過程。失業一個多月後，鄭嘉婧被網貸壓得喘不過氣，甚至產生了輕生的念頭。為了自救，她到一個社會組織尋求幫助，社會組織幫她聯繫上了專業的工作人員朱方。

朱方很有責任心，重壓之下鄭嘉婧夜夜失眠，每天晚上給朱方打電話傾訴，經常一聊聊到凌晨三四點，在電話這頭，她聽得出朱方的睏意，但對方始終沒有掛斷過她的電話，一直保持着耐心。這樣的電話聊天持續了兩三個月。為了把鄭嘉婧從彩票店拉出來，朱方給她安排了種樹、引導交通等志願者活動。平時一旦看到合適的招聘機會，朱方都會告訴鄭嘉婧。朱方對她的服務周期原本是三個月，考慮到鄭嘉婧的實際情況，對方又延長到六個月。

春節過後，在朱方介紹的招聘大會上，鄭嘉婧找到了新工作。新的公司裏，上司很通情達理，周中從早忙到晚，她沒有機會接觸刮刮樂。可到了周末，鄭嘉婧又管不住自己，為了轉移注意力，她開始去做義工，參與其中讓她找到了新的寄託。不知不覺間，鄭嘉婧開始留意二三十塊的價值。她晚上加班，一個小時加班費不到18元，這還不夠刮一張刮刮樂。看着急匆匆爬樓梯的外賣員，她會想，這一單他可以賺幾塊錢。小學門口烤腸攤上，一根烤腸售價一塊五，看着大汗淋漓的攤主，她在心裏感慨賺一塊五真不容易。

她家境小康，在沉迷刮刮樂之前，她衣食無憂，從未想過「幾十塊是怎麼花出去的」。意識到每一塊錢來之不易後，她對刮刮樂終於有了「免疫力」。有時，鄭嘉婧也會想，如果再遇到糟糕的上司，她不會再選擇忍，「要正面剛他，而不是把自己憋壞了」。她還了一部分網貸，眼下的期待是慢慢攢錢把債務還清。

戒掉刮刮樂後，鄭嘉婧還保留着小胡做群主的那個群聊。群裏的人每天分享最多的，都是「虧了多少錢」，很多人並未真正戒掉刮刮樂。小胡偶爾還會分享他的快樂：昨天賣廢品掙了兩塊多，現在銀行卡餘額是25塊多。退掉了在拼多多買的東西，商家又補了他6塊錢。鄭嘉婧評價小胡得到6塊錢後的狀態：「他高興壞了。」

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