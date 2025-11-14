網友稱中頭獎1200萬被騙光　彩票店老闆：曾買新房　是否被騙不知

近日，一則關於「樂透彩中獎1200萬卻被騙光」的帖子在內地網絡上引發了廣泛關注。網友@香甜耙耙柑在評論中自稱，自己於2023年1月中獎1200萬元（人民幣．下同），但其父親因網絡電信詐騙而損失760萬元，因此獎金被取走。儘管已報警，但警方告知詐騙來自境外，無法追查資金去向，家中財產也因此大幅減少。



內媒聯繫了武漢一體彩店的經營者陳老闆，他確認了中獎人的身份。據陳老闆所述，到店買彩票和兌獎的是一名蘭姓中年男子，在鐵路系統工作，中獎後與兒子在武漢光谷購買了一套約300萬元的房產。陳老闆提到，這位中獎人一向謹慎，對於購買的彩票從不隨便留聯繫方式，每次都會帶走票據。

經查，@香甜耙耙柑在社交平台上表示，自己於2023年1月18日花費127元購買體彩大樂透，其中一張彩票中得第23008期的一等獎，獎金為1200萬元，並於1月29日成功兌獎。記者在湖北體彩官網發現一篇文章，標明在第23008期全國共開出11注一等獎，其中2注分別落地於武漢和孝感，武漢的一注正是中獎者所購得。

@香甜耙耙柑所晒出的彩票銷售點宣傳海報上的編號與武漢第4204005634體彩實體店一致。陳老闆再次確認，這張海報確實屬於她的店，並表示中獎者是一名中老年男性。

陳老闆回憶說，中獎者平時每周在店裡購買彩票三至四次，因此她和他逐漸熟悉。中獎者曾提到自己即將退休，並表示對炒股和彩票投注的興趣。大約兩個月後，他的兒子也曾來店裡購買彩票，並展示了中獎支票的照片。

中獎後，陳老闆記得這名男子曾與兒子共用約300萬元購買了一套房產，並將剩餘的資金保留在手中。

對於@香甜耙耙柑所稱的遭遇詐騙的情況，陳老闆表示懷疑：「我感覺他不像是會遭遇網絡詐騙的人，他是個做事非常謹慎的人」。她補充說，這名中獎者在店裡購物時從不加別人微信，並每次都會將彩票票據帶走。

不過，陳老闆透露，近期她遇到了這位中獎者，發現他看上去憔悴了許多，但因為原因不明。

內媒亦多次嘗試聯繫武漢反詐中心，但截至發稿時電話始終無法接通。