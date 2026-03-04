Z世代為何流行「微退休」？存夠錢先暫停　3種模式探索人生新可能

近期在Z世代間興起的「微退休」（micro-retirement）概念正引起熱烈討論，這種在職涯中主動按下暫停鍵的生活方式，挑戰了傳統的工作與退休觀念。



面對高房價、低薪資、長工時及高競爭的社會現實，許多年輕人不再相信「退休後再享受人生」的老路，而選擇在當下就把握時間享受生活。

微退休不僅是一種休息方式，更是年輕世代重新定義工作與人生價值的表現，儘管引發正反兩面評價，專家認為這是對忙碌工作模式的反思，但提醒年輕人這只是人生的暫停鍵，而非永久的退出。

每天與電腦為伴的台灣工程師廖先偉，對於網路上興起的「微退休」議題有著自己的見解。他認為微退休是一個很特別的定義，打破了以往人們所認識的框架。

廖先偉表示，過去人們普遍認為要到60至65歲才能退休，但微退休的概念是當存到一定的存款後，就可以先去體驗一些不同的事物。廖先偉每天工作都很忙碌，他認為若能適度地暫停休息，確實能對身心有顯著幫助。

他進一步解釋，很多人聽到「退休」這兩個字可能會聯想到不上班、在家追劇或喝咖啡，但他認為這並不代表微退休的全貌。在這段期間內，人們可能去充電、體驗新事物，例如出國旅行。

Z世代選擇微退休的方式多元。第一種是安排一段國內外長途旅行，這不僅是觀光，更是重新調整人生目標的過程。第二種是回學校進修或學習其他技能，當在職場上發現自身不足時，透過進修加強能力或找回學習動力。第三種是短暫創業或轉換職涯方向，有人選擇經營YouTube或Podcast頻道，或開設線上商店增加被動收入。微退休讓人們在忙碌的生活中停下腳步，重新思考人生目標。

台灣家庭理財規劃師SANDY表示，很多人認為這是年輕人在擺爛、逃避現實，但她認為深入了解後會發現，這不是逃避，而是一個世代重新定義工作和人生價值觀的表現。

她進一步分析，現在房子買不買得起可能與努力沒有太大關係，所以年輕人會問一個本質的問題：為什麼不能在年輕、有精力、健康的時候就自由地活一次？

SANDY強調，年輕人追求的不是享樂，而是有意義的人生。她看到的是一種成熟的思考，年輕人願意對自己的心理健康和身體健康負責，比上一代更懂得要適時停下來，不是逃避工作，而是尋找一份不會損害自己健康的工作。

台灣科技公司職場主管連唯証認為，不論是以前流行的「空檔年」還是現在的微退休趨勢，這都是人們重新找回自己生活步調和工作目標的一種方式。他表示，微退休可以有效緩解長時間工作帶來的倦怠感，但同時也給現在的企業管理帶來一定的挑戰。

「微退休」引發了正反兩面的看法。有人認為這讓年輕人逃避現實，拖延個人計畫，導致躺平擺爛；但也有人認為這是對忙碌工作模式的反思，暫時抽離是一種選擇，也可以藉此重新思考職涯路線。

專家分析指出，微退休確實可以幫助思考人生，但要記得按下的是暫停鍵，而非永遠的退出鍵。冷靜思考、喘息過後，還是需要找回工作目標，做好理財規劃，布局退休計畫，調整後再出發。

在Z世代間，微退休已成為熱門話題。人生可以暫停，但無法選擇登出。慢下腳步，停看聽，冷靜思考後再出發，或許是面對現代社會壓力的一種智慧選擇。

