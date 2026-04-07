9旬婆婆兒子逝世　家人憂她承受不住瞞死訊　製｢AI兒子｣陪伴她1年

隨着AI技術突飛猛進，用科技「復活」逝者不再是科幻情節。90後江蘇男子張澤偉在南京創立「超級頭腦」團隊，透過還原逝者的相貌、聲音與語氣，塑造出可互動的「數字生命」，幫助在世親人療傷止痛。他服務的客戶中，就有一位年邁母親不知兒子去世，她的孫子因為擔心她遭受刺激活不下去，便對其隱瞞死訊，委託張澤偉用AI復原已故父親，定期和嫲嫲視訊通話，就這樣年邁母親和「AI兒子」聊了一年多。



頭髮花白的年邁母親不知兒子去世，跟AI兒子（右上）聊了1年。（荔枝新聞）

頭髮花白的年邁母親不知兒子去世，跟AI兒子（右上）聊了1年。（荔枝新聞）

根據逝者10秒以上的影片及15秒以上的音頻，張澤偉便可以用AI｢復活｣逝者。（瀟湘晨報）

為瞞年邁長輩死訊 開啟AI復活事業

《上觀新聞》報道，張澤偉是南京「超級頭腦」的創始人，2023年3月開始涉足AI人像模擬訓練、聲音克隆等業務，所謂「復活」就是基於照片和影片等數據，使用AI技術重現已故人物的聲音、影像、行為等，生成與其相似的輸出。

張澤偉屬於機緣巧合接觸到「AI復活」業務，當時他朋友的父親意外離世，全家人一直瞞着90歲的高齡嫲嫲，擔心她承受不住打擊。但時間一長，老人家起了疑心，朋友只得找到張澤偉，希望他用AI技術復刻出自己父親的形象，「給老人家報個平安。」

90後江蘇男子張澤偉創立「超級頭腦」團隊，專注於用AI為逝者塑造「數字生命」。（荔枝新聞）

張澤偉原本不打算接受這個委託，但朋友的一句話讓他改變了心意：如果嫲嫲知道了兒子離世的消息，她絕對活不過3個月。張澤偉說，「我覺得人命大於天」，最終他選擇用AI「騙」過朋友嫲嫲，以善意謊言維繫老人精神寄託。

從那之後，越來越多人慕名而來，希望張澤偉幫助他們「再見一面」逝世的親人，比如一位被外婆帶大的外孫女，希望去世的外婆可以出現在她的結婚典禮上，張澤偉便根據她提供的素材，還原了外婆生前的音容笑貌，讓外婆出現在婚禮上；有人在張澤偉設計的數字世界裏為離世女兒規劃讀書，教她穿衣和學習技能，選擇用這種創新的方式陪伴女兒；還有小女孩因父親意外離世出現抑鬱傾向，但看到爸爸被AI復原後的樣子，慢慢恢復信心從抑鬱中走出來。

考慮到能幫到在世親人療傷止痛，2023年3月張澤偉組建起「超級頭腦」團隊，專注於用AI為逝者塑造「數字生命」。

AI復活服務最高收費一萬人民幣

雖然張澤偉不願把「AI復活」看作一門生意，但該業務已形成標準化流程。2024年3月，張澤偉團隊已完成1000多筆「復活」訂單，尤其接近清明節將近，每天都會接到四五十個諮詢相關事宜的電話。

為了避免發生法律糾紛，張澤偉會要求委託人簽署約束協議，以釐清法律風險。之後再根據委託人提供逝者的生平資料、10秒以上的正面影片及15秒以上的音頻。團隊利用進行大模型的調試訓練，約一周即可完成逝者AI｢復活｣。

技術上，團隊除了還原臉部模型與聲音，還會安排員工或心理諮詢師「穿戴」這些數字外殼，與家屬進行實時視訊通話，實現高科技的「換臉」與「變聲」。根據複雜程度，每單逝者AI｢復活｣服務收費介乎5000元至1萬元人民幣。

對於這項AI｢復活｣逝者的技術，張澤偉引用電影《破·地獄》的金句感嘆：「破地獄破的到底是誰的地獄？破的是活人的地獄。」

他認為，目前的AI形象在動態與聲音上雖未臻完美，但不少人往往選擇忽略瑕疵，「他們需要一個情感釋放的出口」。張澤偉指，這項技術的核心不在於｢復活｣死者，而在於為生者提供一個可以陪伴、釋懷和告別釋懷的對象。