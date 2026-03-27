中國經濟學者：AI是一個巨大的泡沫　更該關注房地產等短期問題

中國知名經濟學者、上海財經大學滴水湖高級金融學院院長姚洋近日在博鰲論壇期間接受《經濟觀察報》採訪時表示，當前AI被過度熱炒，實際上是一個「巨大的泡沫」。他提醒政府部門，不要因為AI熱潮而忽視當前國內需求不振、失業壓力等更迫切的短期問題。與需求下滑造成的失業相比，AI帶來的就業替代「簡直就是毛毛雨」。



姚洋指出，AI替代人類勞動力是一個長期過程，不可能在一兩年內大規模取代工作。目前企業實際使用AI替代勞動力的比例仍然很低，遠不及國內需求波動所引發的就業衝擊。

他直言，這波AI熱潮很大程度上是由美國矽谷科技公司帶有目的炒作起來的，認為「AI就是一個巨大的泡沫」。以輝達（NVIDIA）為例，其市值已十分接近日本這個世界第4大經濟體全年的GDP總量。姚洋質問：「這正常嗎？一家公司再偉大，也無法與1.2億人創造的生產總值相比。」

圖為2022年5月，鏡頭下位於加州聖克拉拉的英偉達（Nvidia，又譯輝達）總部刻的公司標誌。（REUTERS）

姚洋強調，中國政府當前最需要做的是提振國內需求。他擔心「AI熱」會讓政策制定者忽略短期問題，從而給經濟復甦增添更多困難，並認為如果短期都難以維持，談長期就沒有意義。

他認為，必須直面當前的促就業壓力與房地產高空置率等核心問題。如此高的房地產空置率，以及每年新增大量無法償還房貸的家庭，這些問題遠比AI更值得重視。

談到當前就業現狀，姚洋指出，近兩年大城市人口總體呈下降趨勢，許多人從大城市重新回流到縣城。這除了人口結構變化外，也意味著大城市的就業機會正在減少。雖然縣城工作機會同樣有限，但生活和住宿成本更低，能讓民眾先「熬過一段時間」。

姚洋認為，消費不振的關鍵在於房地產市場持續負成長以及地方政府財政收入壓力加大，這是「房間裡的兩頭大象」。地方政府支出與房地產相關支出約占中國國內總支出的50%。如果忽視這兩大板塊的支出下滑，單純刺激其他領域消費，效果將非常有限。

他特別提到，全國個人資產約700兆元人民幣，其中房地產佔據很大比重。若房價再下跌30%，居民資產將蒸發超過100兆元，這對消費的打擊極為嚴重。他認為如果能減少這部分資產損失，對消費的支撐作用會非常明顯。

對於有人建議透過提高福利待遇刺激消費，姚洋表示，收入最低的10%群體消費僅佔總消費的0.6%，即使短期內將他們的福利翻倍，對整體經濟的刺激作用也十分有限。