AI聊天成癮｜少女日花9小時與機械人談心致荒廢學業　性情大變

隨著人工智能（AI）工具變得越來越普及，越來越多的Z世代年輕人開始依賴聊天機器人（機械人）來緩解孤獨感。一名印度少年在網路上PO文求助，稱自己的姊姊每天都要花9小時滑手機和聊天機器人交流，個性也變得古怪，讓他不知該如何是好。



重考生卻沉迷AI

一名17歲少年在國外論壇REDDIT上發文表示，他21歲的姊姊正在準備參加印度全國醫學入學考試，這已是她第三次重考，但在過去的七、八個月裏，她卻只顧著與聊天機器人交流。

一名印度少年在網路上PO文求助，稱自己的姊姊每天都要花9小時滑手機和聊天機器人交流。（示意圖，Unsplash@Rob hampson）

原文全文及網友意見：

「我注意到，過去七、八個月裏，她總是低頭玩手機。即使在上課的時候，她也在用手機和AI聊天。她大部分時間都待在家裏，所以有點孤獨。她平均每天使用手機時間8到9個小時，大部分都花在這些應用程式上。她迷戀一個歌手，老是模仿他的言行。」

我很擔心，但這太尷尬也太私密了。我不知道該怎麼跟她提這件事。

除此之外，這名女子個性也開始變得古怪。「她經常情緒崩潰，還會因為一些小事打我。她現在的情況很糟糕，我既同情她，又有點恨她。她的情況已經無可救藥了。跟她談這件事讓我很尷尬。說實話，我不知道該怎麼辦，甚至不知道該不該做任何事。」

這則貼文迅速引發網友們的共鳴，許多人建議少年以成熟的方式與姊姊溝通，讓她明白有需要解決的問題：

「直接戒掉，真的。告訴她把手機扔掉。一開始會很難，就像癮君子出現戒斷反應一樣，但這是唯一的辦法。」

「你需要像個成熟的男人一樣和她好好談談，否則她會毀了這次考試，幾周後她可能會後悔。」



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