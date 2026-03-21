美式賣場搶攻內地市場　山姆憑1策略完勝Costco　續卡率高達9成

美式會員制賣場雙雄在內地市場出現明顯分歧，Costco（開市客）全球業績表現亮眼，但在內地市場相對疲軟，會員續卡率僅有六成左右。反觀競爭對手山姆會員商店，主打國產化與在地口味，更貼近內地消費者的消費習慣，近年快速擴張門市，內地會員數已突破千萬，續卡率高達九成。



Costco與山姆會員商店各項數據對比（TVBS新聞網授權使用）

Costco在內地總共設有7家門市，但大部分分布在華東地區，包括上海、蘇州及浙江等地，華南地區僅有深圳龍華一家。以平日人潮來看，賣場內消費者數量並不算少，顧客在商品前仔細挑選，畢竟一買就是大份量。Costco在全球業績穩健提升，最新財報顯示營收達695億美元（約5400億港元），年增9%，淨利潤約160億港元，年增13%，然而內地市場卻相對疲軟。

+ 6

Costco在內地的最大競爭對手山姆會員商店，賣場風格與Costco幾乎一模一樣，但產品約有六成以上為內地國產商品，包括酸菜魚、牛油火鍋底料等，更加貼近內地民眾的口味。山姆在內地各地都設有門市，會員年費約295港元，低於Costco的約345港元，加上擁有更多在地化商品，成為擊敗競爭對手的一大主因。北京顧客表示，會優先選擇國內商品，認為經過篩選後到手裡，等於省了一步篩選的過程。

從數據來看，Costco目前僅有7家店，會員續卡率只有62%，遠低於全球90%的平均水準。山姆則計畫於2026年再開設13家門市，屆時門市數量可望突破70家，全內地付費會員已突破千萬，續卡率達92%。在外送市場部分，山姆的便利性及優惠程度也遠高於Costco。從兩大龍頭的擴張速度來看，要站穩內地市場，在地化策略顯然是關鍵。

【延伸閱讀】Costco開業2萬蚊一箱茅台遭掃光 人潮守在倉庫門口爭搶士多啤梨（點擊放大瀏覽）

+ 23

延伸閲讀：

首頁 生活 白T沾粉底也不怕！好市多「1神物」大特價 一票網瘋囤一票網瘋囤

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】