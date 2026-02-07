中國「他經濟」興起　男士醫美花費拋離女性　有人花約300萬變靚

有沒有人發現，深圳醫院的美容科、皮膚科，男性的出場越來越頻繁了？這些愛美的男士覆蓋了各個年齡段，他們做的項目，包含光子嫩膚、除痘、祛痣、消除眼袋，還包括防脱髮和植髮等。醫美，這個曾被貼上「女性專屬」的標籤，正在被深圳男性悄悄改寫成「他經濟」，讓顏值也成為他們在職場、社交乃至婚姻的硬通貨。



有深圳男生從祛痘入門，現已上道微整形，為了讓自己的外貌變得更加出眾；有人花了300萬（人民幣，下同）進行了全身大改造，最終吃上了顏值這碗飯。「精緻男孩」不再只是網絡上的噱頭，而是現在最盛行的潮流趨勢。

我們找到了三位深圳男生：一位被媽媽領進美容院的「雀斑男孩」，一位靠修圖「吃飯」的攝影師，一位18年砸下338萬港幣的「兔唇」模特。他們的共同點是：把醫美當作人生「戰略資源」，而非「虛榮玩具」。以下，是他們的心路歷程。

深圳男生的醫美成人禮

「我第一次做醫美，是媽媽帶我去的。」木木回憶。

15歲那年，他眼下遺傳性雀斑連成一片，被同學喊「小芝麻」。媽媽聽說「年輕恢復快」，也害怕他長大後斑點更難祛除，所以不顧其他人的反對，先下手為強。當時，媽媽花2700元港幣買了3次激光祛斑。醫生用機器「灼燒」他的臉，儘管打了麻藥，及時用冰塊敷臉，但結束後的半小時，他仍然感覺痛不欲生，抱怨着剩下2次不做了。幸運的是，在結痂10天掉完後，他的斑彷彿都消失了，皮膚也變白了，同學都追問他，怎麼做到的？「作為男生，我第一次嚐到顏值紅利，突然覺得前面遭的痛苦都還能忍受，」

木木覺得，媽媽是一位有遠見的人，即使她本身不做醫美，但她為兩個兒子做出了正確的決定。此前，哥哥上了高中，長了一臉青春痘，痘坑很大，痘印很深，毛孔粗大，原本整潔光滑的面容，因此變得粗糙不堪。媽媽發現後，帶他去美容機構祛痘。那時的機構技術還沒有現在這麼成熟，普遍解決辦法是用針把痘挑破，再進行治療。雖然過程中打了麻藥，但依然使人感到痛苦萬分。但幾次下來，祛痘產生了顯著效果。哥哥的皮膚改善了，在學校和同學也相處更融洽，不再被同學在背地裏稱呼「戰痘機」了。所以，即使經歷了痛苦，但兄弟倆在看得到的變化下，也漸漸接受了「男生變美也要遭受痛苦」這個定論。

在媽媽的支持下，當時高考準備成為藝考生的木木，嘗試打了美白針，原本曬得黢黑的他，皮膚也因此得到了提亮和美白，即使他最後沒有成為藝考生。現在，大學畢業後的他，有了自己的經濟實力，在臉上的花銷也漸漸大膽了起來。他觀察到自己正在發腮，便去了解瘦臉針的品牌和機構，打了瘦臉針，恢復自己原本流暢的臉型。後面，他還打算進行微調，往家族遺傳的高顴骨下手，但磨骨風險較大，他目前還在觀望中，媽媽也表示，只要安全，就可以嘗試。

在同事中，他屬於顏值較突出的一員，平時其他年長的同事會拉着他，問他需不需要介紹對象？有項目，他們也更願意帶着他一起做。他知道這不僅是性格的原因，還有顏值的加成——在能力達標的基礎上，加上讓對方賞心悦目的顏值，這是他在職場上順風順水的秘訣。

帥氣的人，總是能額外得到更多的關注和饋贈，雖然這樣說很不合適，但是這是事實，

木木總結。

（深圳微時光授權使用）

攝影師困在的醫美啟蒙，也源於一位女性，是他的大學女同學。當時，女同學帶他去學校附近的一個醫美機構，打了一針國產的瘦臉針，那是他第一次接觸醫美。他帶着緊張、期待和擔心，所幸沒有踩雷，效果特別明顯，從那個時候開始，他對醫美產生了好感。到目前為止，他嘗試了水光針、玻尿酸、肉毒，認為用玻尿酸進行輪廓固定效果最好，他最滿意。

作為一名攝影師，他修別人的臉，也「修」自己的臉。外表上的變化，改變了他的心理狀態——更加自信，更加專注自己。

我覺得自己的臉沒有一個完全的理想狀態，只能說用理性的態度，去優化和調整自己的審美，讓心態和臉達到平衡。

為當模特投入300萬 卻從理想中轉行

安喬的模特夢，始於一場鬨笑。他記得在初中班會上，老師問大家未來職業，他的回答是「模特」，全班連同老師一起笑出聲。那天，他低頭藏住已修復的唇——先天性唇齶裂，出生一個月就被抱進手術室，進行功能修復手術，當時已經看不出太大痕跡。笑聲像釘子，釘住了他的自尊心。那個時候他就暗自決定，一定要實現自己的心願，證明他們的嘲笑和霸凌是錯誤的。

15歲時，國內的微整形剛興起，安喬攢下了生活費，打了第一支玻尿酸。15歲的少年，躺在手術室的牀上，盯着泛白的燈光，腦中只有一個念頭——要變好看。現在回憶起來，他都忍俊不禁：「主要我從小就不好看，又有先天性的生理缺陷，我就特別希望能變好看。」

未醫美前的安喬（深圳微時光授權使用）

此後十幾年，他從新手變成了極具經驗的醫美高手，嘗試了不少持續迭代的產品，在臉上和身材上投入了300萬元出頭。他也如願以償地成為了一名模特，以身材高挑、容貌俊美為優勢，擔任過外國雜誌模特，在國內也做過不少平面模特的工作。

工作中獲得的報酬，在他的規劃下，再次投資到自己的身上，為擁有更好的身材和麪容而付出。可模特行業的要求過於苛刻，嚴格的體重管理、零脂飲食，讓很容易發胖的他陷入低血糖，身體狀況也受到了挑戰。健康紅燈頻頻亮起，他不得不放棄了這份職業，不再執着於當平面模特，他變得更開心了，他才發現那是他的一個心結和證明，完成過便已足夠。

現在，他閒時還會擔任一些身材管理沒有那麼嚴格的二次元模特，憑着喜好出發，至少可以不用對自己的身體再造成傷害。

2023年的安喬（深圳微時光授權使用）

在他看來，「顏值是一本書的封面，但內頁必須充滿內涵」，人生在世，不能單出顏值這張牌。「顏值和家庭背景、個人能力、才華等等組合都是王炸，唯有單出，就是死局。」

他根據自己的經驗，考了相關證書，加入了深圳的一家醫美機構，在國內外提供醫美諮詢，包括那些和他一樣有先天缺陷的男孩。他清楚地知道，醫美行業總被認為是在製造外貌焦慮，但其實，人們只要注重自己，尊重他人，就不會造成這種焦慮。「我從不排斥別人覺得我做過醫美，我就是做過，沒有什麼不好承認的，花我自己的錢，遭我自己的罪，承擔所有的後果，你覺得不好可以不看。」

如今，安喬仍計劃第4次唇修復，卻不再為「模特」二字付款。他把轉行稱為「從理想的中轉站出發」，下一站，是幫更多孩子把裂縫縫成星光。

從觀望到砸錢 「他經濟」的崛起

安喬注意到，接觸醫美的深圳男性，每年都有穩步增長的趨勢。「以前，是很多人在觀望的階段，但隨着時代的進步，技術的成熟，人們越來越願意去嘗試和追求美。」部分男生初步接觸醫美只是為了解決皮膚問題，比如激素分泌導致的痘痘肌等，但在收穫了美容帶來的好處之後，在預算充足的情況下，他們會接觸更多的醫美項目，讓自己變得更美。

他現在的工作會在國內外出差，接觸不同城市的客戶，在他看來，在快節奏的深圳，客戶會想更快看到結果，追求最小的創傷，選擇微整形的群體普遍偏多。

醫美中的安喬（深圳微時光授權使用）

根據報道，德勤發布的《中國醫美行業2024年度洞悉報告》，男性在醫美消費上的投入持續增加，年增長率超20%。不僅如此，男性求美者也越來越願意嘗試更多的醫美項目。不少有消費能力的「00後」偏愛光子嫩膚、水光針等輕醫美項目以維持少年感；而30歲以上的職場男性熱衷防脱髮或植髮項目。更讓外界想不到的是，男性醫美的客單價比女性高。數據顯示，男性求美者的平均客單價更是達到了女性的2.75倍。其中，作為最重要的細分領域之一，防脱髮（包括植髮在內）成為剛需。在程序員遍佈的深圳，植髮廣告霸屏了多個地鐵站，也正是瞄準了這一客戶群體的準確需求。

然而，安喬提醒，醫美是利潤空間較大的行業，醫美機構越來越多，水也越來越深。醫美小白在挑選機構時，一定要擦亮眼睛。這些年來，他也在醫美上踩過坑，去國外做過一個項目失敗了，但由於是在國外，他沒辦法維權，只能回到國內，又繼續花大價錢修復了回來。

儘管現在合規加速，但醫美仍是每年央視315重點曝光領域：假貨水貨、超範圍經營、影子醫生佔比高。並且，醫美貸款雖一直被制止，卻依然存在沒有良心的機構在做醫美貸款。他提醒，醫美不是必需品，一定不要做超出自己能力之外的事情，尤其是未成年人。「更重要的是不要一味地追求花最低的錢做最好的效果，做這一行之後，我不會貪任何的便宜，我的臉只有一張。」

（深圳微時光授權使用）

他理解想變美的人——換一張更精緻的臉，不一定是想變成明星，而是想在簡歷照片、視頻會議、結婚照裏，看見狀態最好的自己，那是一種對生活仍可掌控的確定感。或許，這正是「他經濟」崛起的終極答案：它不只是關於臉，更是關於選擇權、關於效率、關於在高壓城市裏給自己增加一點「視覺籌碼」的理性投資。下一位走進診室的男生，可能就是你我身邊那個曾經把洗面奶當唯一護膚的同事。而市場要做的，是把「安全、透明、有度」寫進每一次注射、每一束激光裏，讓「變美」不再是冒險，而是一種被尊重的日常消費。

備註：文中人物為化名。

【本文獲「深圳微時光」授權轉載，微信公眾號：szdays】