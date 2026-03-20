日本即食麵漲價潮　4大杯麵品牌「最高漲11%」　專家揭秘3大原因

受原物料、物流及能源成本飆升影響，日本杯麵品牌紛紛宣布調漲。大廠王牌廚師（Acecook）將於2026年7月起調漲30款產品，漲幅最高達11%。此前日清、明成及三洋食品已陸續跟進。專家指出，杯麵曾是「便宜簡單」的象徵，但在多重通膨壓力下，漲價已成趨勢。



四大品牌全面喊漲 庶民堡壘失守

根據日本媒體與官方資訊，這波杯麵漲價潮已蔓延整個產業。王牌廚師（Acecook）計畫自2026年7月起，針對旗下的30種主要產品調漲價格，預計漲幅落在8%至11%之間。同時三洋食品（札幌一番）同樣宣布調漲，部分產品漲幅高達11%，物流成本上升被列為關鍵原因。

王牌廚師（Acecook）將於2026年7月起調漲30款產品，漲幅最高達11%。受原物料、物流及能源成本飆升影響，日本杯麵品牌紛紛宣布調漲。（圖/翻攝自IG@acecook_kobuta）

日本知名杯麵品牌紛紛宣布調漲：

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另外明成食品已調升「夜店炒麵」等熱門產品價格，常規款價格已來到252日圓（約12.5港元）。而日清食品早在2025年底即宣布包括「杯麵」在內的170項商品調漲計畫。

不只是原物料！能源與物流成本成「最後一根稻草」

專家分析，這波漲價反映了食品業的結構性困境。首先，小麥與油脂等原材料價格高居不下。其次，杯麵在生產過程中的「油炸與乾燥」環節，需消耗大量電力與瓦斯，能源費用上漲直接推高生產成本。

此外，日本物流業面臨司機短缺與燃料飆升，導致運輸費用大幅抬高。對製造商而言，這不再只是原物料問題，而是整個食品基礎設施的成本風險。

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未來展望：杯麵市場將步入「兩極化」發展

市場預測，未來杯麵產業將出現兩極化現象。 首先為平價自有品牌崛起，大型連鎖超市將推出更多包裝簡約、容量調整後的低價產品，吸引省錢族。此外，另一派則是強調高品質、名店聯名的高價杯麵，鎖定願意為美味付費的客群。

在飲食成本全面上升的時代，如何挑選性價比最高的餐飲，將成為消費者每日的新課題。

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