黃大仙飛蟻大軍瘋傳！街坊:多到好恐怖　專家教4招消滅白蟻防入屋

【飛蟻／白蟻／跡象／白蟻怕什麼／怎麼消滅白蟻飛蟻】踏入4月香港天氣不穩驟雨連連，更有飛蟻大軍「入侵」黃大仙區！多名街坊在網上黃大仙群組發相發文警告，慈雲山中心運動場、私人屋苑翠竹花園，甚至獅子山下都有成群飛蟻出沒，直呼「白蟻多到好恐怖！」，提醒居民要關窗，「各單位注意！飛蟻已入侵，快關窗」。



帖文引來網民、黃大仙街坊熱議，紛紛分享「災情」，「連餐廳入面都有」、「pX好多入咗屋」、「一見post即關窗，都有幾隻飛咗入屋，又要出動吸塵機」，亦有網民指可能是雷雨，甚至打風先兆，「準備打颱風」。另有網民教路防止飛蟻入屋方法，「裝窗網」、「較暗啲燈」。



滅蟲公司「觀林蟲害」滅蟲專家鄭國鏗（Henry）曾分享預防及殺滅飛蟻入屋方法，又教授自家製滅飛蟻神器，簡單有效。



飛蟻大軍「入侵」黃大仙區。（Facebook群組「慈雲山資訊交流」）

飛蟻（白蟻）必須小心處理，否則「手尾長」！黃大仙區Facebook群組「慈雲山資訊交流」、「翠竹關注組」、「翠竹街Tsui Chuk Street」有多名街坊發相發文表示，慈雲山中心運動場、翠竹花園，獅子山下都有飛蟻軍團出沒，驚呼「白蟻多到好恐怖！」，警告居民要關窗，「各單位注意！飛蟻已入侵，快關窗」、「飛蟻脫翼後會化成白蟻蛀食室內物件，街坊請關窗防止飛蟻入屋。

多名街坊於網上黃大仙群組發相發文警告，慈雲山中心運動場、私人屋苑翠竹花園，甚至獅子山下都有成群飛蟻出沒。（Facebook群組「翠竹街Tsui Chuk Street」）

多名街坊於網上黃大仙群組發相發文警告，慈雲山中心運動場、私人屋苑翠竹花園，甚至獅子山下都有成群飛蟻出沒。（Facebook群組「慈雲山資訊交流」）

飛蟻大軍入侵黃大仙 街坊：白蟻多到好恐怖！

從相片見到，慈雲山中心運動場橙柱位置有成千上萬飛蟻聚集，在燈光映照下密密麻麻的白點令人感到可怕。

慈雲山中心運動場橙柱位置有成千上萬飛蟻聚集。（Facebook群組「慈雲山資訊交流」）

黃大仙街坊分享災情：好多入咗屋

飛蟻大軍來襲，不少網民、黃大仙街坊分享「災情」，「密集恐懼症」、「連餐廳入面都有」、「pX好多入咗屋」、「一見post即關窗，都有幾隻飛咗入屋，又要出動吸塵機」、「飛蟻定期每年3月至5月都會飛出嚟」。

憂雷雨或打風先兆

亦有網民指可能是雷雨，甚至打風先兆，「大雨將至的預兆」、「準備打颱風」。另有網民教路防止飛蟻入屋方法，「裝窗網」、「較暗啲燈」。

專家教預防及殺滅飛蟻入屋方法

滅蟲公司「觀林蟲害」滅蟲專家鄭國鏗（Henry）曾分享預防及殺滅飛蟻入屋方法，又教授自家製滅飛蟻神器，簡單有效。

專家教4招預防及殺滅飛蟻入屋▼▼▼

飛蟻就是白蟻嗎？飛蟻怎麼殺？發現白蟻怎麼辦？飛蟻怕什麼？白蟻最怕什麼？怎麼消滅白蟻？

1）剛飛進來的大水蟻 可以用殺蟲水

如果大家發現白蟻只是從室外飛到屋內，不要慌，只要關閉門窗，關閉室內燈光或拉上遮光窗簾，把飛入室內的少量白蟻打死或用吸塵器吸掉。

專家提醒，切勿效法網路方法在燈下放置水盆，否則會引來更多蟻群！

2）已經築巢的白蟻 千萬別用殺蟲水

如果家裏已經有白蟻築巢，看見蟻道或被破壞的家具，千萬不要噴殺蟲水，或是撬白蟻的巢穴！這樣做只能殺死眼前所看見的白蟻，隱藏的大軍很可能會因此被驚動，開始挪窩、轉移、擴散，造成更大面積危害。

應及時聯繫白蟻防治企業，讓專業技術人員到府處理。同時，要妥善保護好蟻害現場，不要盲目自行消殺，擴大危害範圍。

飛蟻對人體有害嗎？

白蟻對人的傷害屬於延遲攻擊大於直接攻擊，牠們還可能偷偷吃掉房屋建築、文物古建、通訊電纜，完事還假裝無事發生躲起來，所以大家千萬不要小看區區的小白蟻！

飛蟻出現時間？

值得一提的是，白蟻分飛繁殖的時間常集中在晚上7時到9時，由於白蟻有趨光性，市民可在此期間關緊門窗，盡量關掉室內燈光。若急需燈光照明，可使用低光源燈代替強光燈。

白蟻分飛期影響到的樓層高達30多層，也就是說白蟻飛行的高度能達到100多米，所以住高層的朋友也要注意防範，傍晚外出前務必關燈、關上窗戶！