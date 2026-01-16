美國男每天吃100隻活蟲　形容享受入口主宰命運瞬間｜慎入

一名居住在美國芝加哥的男子有著令人難以想像的特殊癖好，他一天要吃掉約100隻活蟲。男子表示，他喜歡主宰蟲隻命運的感覺，也喜歡昆蟲替他的舌頭「按摩」。



《紐約郵報》報道，這名男子名叫卡洛斯（Carlos），近期參與TLC頻道的節目《我的怪癖》（My Strange Addiction），揭露自己對「吃活蟲」的特殊喜好。在節目片段中，他將蟋蟀比喻為「美味的蔬菜」，並表示蟑螂的內臟像奶凍，喜歡小蟲子「湧入」他的嘴裏，「按摩」他的舌頭，「搔癢」他的喉嚨的感覺。

美國芝加哥男子卡洛斯（Carlos）近期在節目上揭露自己喜愛生吃活蟲。（YouTube@TLC）

他在節目中揭露自己「吃活蟲」的特殊喜好（或令人不安，慎入）：

妻子擔心吃蟲傷身又花錢

卡洛斯無業，並沉迷於吃活蟲，他的妻子擔心這個癖好會傷害他的健康，並花光兩人的積蓄，節目中，卡洛斯在爬行動物專賣店花了8美元（約62.4港元）買了一包麵包蟲和蟑螂的混合物。

卡洛斯自小就對吃蟲感興趣：「我最早的童年記憶大概是在4歲的時候，那時候我已經在吃蟲子了。」如今他每天都要吃約百隻活蟲，一年約吃掉3萬隻蟲，重量大約相當於一隻感恩節火雞。

對於為何喜愛吃活蟲，卡洛斯表示，昆蟲激發他內心掠食者的本能：

當我吃活蟲、咀嚼活蟲時，我感覺自己就像是牠們的命運的主宰。

且他享受讓昆蟲處在危急時刻的感受：「我喜歡咬掉牠的頭。」

護理師稱生吃恐引發寄生蟲感染

節目中，卡洛斯的癖好使他的妻子十分不愉快，兩人前往診所，確認他的「吃蟲癖」是否會對健康造成危害。護理師表示，在某些文化中，吃昆蟲是可以接受的，但差別在於昆蟲會被煮熟並去除內臟：

當你吃掉這些活蟲時，你的身體就可能會被寄生蟲和細菌感染。

護理師進一步解釋，昆蟲產生的毒素會滲入血液，可能引發多重器官衰竭，且有研究表明寄生蟲感染可以到達大腦，侵蝕腦組織，並導致類似早期癡呆症的慢性疾病。她建議若要食用昆蟲必須煮熟，且避免食用蟑螂。

卡洛斯在接受《紐約郵報》採訪時提到，在拍攝完節目後，他逐漸戒掉食用活蟲的習慣，如今已不再吃活昆蟲。

