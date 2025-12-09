女子入境「褲子鼓起」步姿怪異　海關急搜身：藏1公斤活蟲

中國海關近期破獲企圖夾藏活體生物入境的案件，昆明海關西雙版納隸屬海關查到3人試圖私帶竹蟲入境，其中1名女子被發現的原因居然是「體態異常」，只見她褲子鼓起、行走時表現怪異，這才被發現她在褲子內藏了超過1公斤的竹蟲。



夾帶活蟲想闖關 內地女子「褲子鼓起」遭識破

《央視》報導，近期昆明海關西雙版納隸屬海關查到3名夾帶活蟲、試圖入境的旅客，在雲南省景洪市的勐龍旅檢入境通道，海關人員發現1位入境的女旅客體態異常、行走時表現怪異。

昆明海關西雙版納隸屬海關查到3人試圖私帶竹蟲入境。（微博@央視網）

官方（女性）工作人員在她褲子內查獲用小袋子綁藏的1公斤多活蟲（慎入）：

西雙版納隸屬海關科長柳德兵回憶稱：

當天，我們對入境旅客進行監管時，發現1名女子走路姿態有點異常，她的下腹部有明顯的異常鼓起，我們懷疑她可能攜帶違禁物品，於是立刻攔截並安排女性工作人員進行檢查，後續在她的褲子內查獲超過1公斤的活蟲。



就在這名女子被攔停檢查時，海關人員又發現與她同行的另外2名旅客也神態異常，柳德兵表示：

我們發現在她身後的第2名旅客腰腹部有凸出，外形上看起來很不協調，經檢查在她腰部查獲用絲襪綁住、藏匿的2公斤活蟲，同行第3名旅客的褲兜、背包中則查獲4袋用塑膠袋包裝的活蟲，經鑑定為竹蟲。」



竹蟲受歡迎 價格落差驅動走私

據了解，這種竹蟲在西雙版納當地市場很受歡迎，被視為獨具地方特色的美味，不過由於竹蟲的價格在境內外差了近1倍，有些人受利益驅動，試圖透過人身夾藏、行李物品藏匿等方式逃避海關監管、走私入境。

針對這次查獲，西雙版納隸屬海關提醒廣大旅客：根據《中華人民共和國禁止攜帶、寄遞進境的動植物及其產品和其他檢疫物名錄》，昆蟲等活體動物禁止攜帶入境。

