68歲老人捨不得丟這些寶貝　被數百疑為紅火蟻狂咬全身　送院險死

近日，浙江杭州一位68歲的羅大伯突發意外被緊急送進搶救室，而釀成這場險情的，竟是院角那堆他捨不得扔的「寶貝」。據了解，一向勤儉持家的羅大伯，就算是院角堆的乾枯草垛，也是他不願捨棄的「寶貝」。



羅大伯表示：「以前燒灶就靠這個，火旺還省錢，現在留着偶爾燒個東西也好用。」事發當天下午，他準備翻曬草垛，剛碰到便感覺手臂傳來鑽心刺痛，低頭一看，密密麻麻的螞蟻正順着手臂往上爬。

近日，杭州68歲老人被幾百隻螞蟻圍攻後，送進醫院搶救室。（示意圖/sufyan@unsplash）

醫生判斷他大概率是被「紅火蟻」咬傷 引起急性過敏反應：

+ 1

短短十幾秒鐘，他的小腿、大腿甚至腰腹部，都爬滿了螞蟻，雖已立即拍打驅趕，但螞蟻數量眾多始終無果。

待他跑到浴室時清洗時，全身已經被叮咬得密密麻麻，之後用熱水反覆沖洗，才把身上的螞蟻清理乾淨，因覺得不算大事便沒告訴子女。

不料傍晚時分，疼痛感越來越強烈，渾身發癢，身上冒出大片紅斑，還伴有噁心嘔吐，老伴見狀立即將他送醫。經檢查，醫生判斷其為螞蟻叮咬引發的急性過敏反應，且伴有全身炎症反應症候群：

咬傷羅大伯的很可能是紅火蟻。

萬幸送醫及時，稍晚一點可能出現過敏性休克，甚至危及生命，羅大伯住院觀察兩天後順利出院。

留心！不要被咬傷。紅火蟻咬人事件，每年時有發生，被牠咬傷後會有痛感，一些咬傷還可能造成二次感染。如果發生嚴重過敏反應，甚至可能引起休克，後者如果救治不及時會十分危險。

那麼牠們日常都愛在哪些地方出現？牠們通常會出沒在人活動比較多的環境中，特別是一些人工的種植環境，如草地、農田等地方。人工移植草皮是紅火蟻傳播的重要渠道，也是紅火蟻發生的重災區。

務必注意不要踩在、坐在或者是用手撐在紅火蟻的巢上，這有可能給自己帶來嚴重的傷害。

受傷後如何處理？

大家在戶外活動或整理庭院時，要格外注意草叢、草垛、土堆等螞蟻易築巢的地方，若發現螞蟻窩，切勿隨意觸碰，可聯繫專業消殺人員處理。更多應急辦法請記牢：

1. 可用清水或肥皂水清洗傷處，如果有膿皰發生，要避免弄破。

2. 疼痛劇烈時，可以冰敷止痛。

3. 如果叮咬數量較多，或出現皮疹擴散、瘙癢加劇、噁心嘔吐、頭暈乏力等症狀，務必立即就醫，切勿拖延。



【延伸閲讀】女子野外撿「神秘石」留車上 一周後驚見「爬滿上百隻螳螂」崩潰（點擊放大瀏覽）