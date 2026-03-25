深圳蓮花山公園頻現風箏線「割頸」 　消防實驗證高速下如利刃

深圳蓮花山公園是不少市民週末好去處，卻接連發生風箏線傷人事故，曾有一名七歲女童慘遭「割頸」，頸部留下長長紅腫傷痕；今年，再有人在公園放風箏時險被「割喉」。消防實驗證實，繃緊的風箏線在高速拉扯下如同利刃，可瞬間切開蔬果肉類，隱患不容忽視。



在深圳蓮花山公園放風箏的市民。（南方都市報）

7歲女童慘遭「割喉」留下蜈蚣疤痕

《南方都市報》報道，蓮花山公園風箏廣場作為深圳最具人氣的風箏放飛點，卻事故頻發。2024年3月16日，有網民在社交平台發布影片爆料，指其7歲女兒在廣場遊玩時，頸部意外被一條繃緊的風箏線割傷。網傳圖片顯示，女童稚嫩的頸上有一條長長的、紅腫的「蜈蚣疤」，畫面觸目驚心。

有網民稱其7歲女兒在廣場遊玩時，頸部意外被一條繃緊的風箏線割傷。（南方都市報）

2026年3月23日，有風箏愛好者反映稱，自己差點被別人的風箏線「割喉」。除了行人受傷，車輛也未能倖免。今年1月，有網民目擊一條近乎透明的風箏線橫跨在車道上，纏住行駛中的車輛，導致交通一度癱瘓。車主被迫下車徒手解線，險象環生。在社交平台上，更有不少深圳市民留言，稱自己或目睹過他人被風箏線割傷頸甚至臉部的經歷。

3月23日，有風箏爱好者反映稱，指自己差點被別人的風箏線「割喉」。（南方都市報）

實驗揭風箏線驚人威力 高速下如利刃切蔬果

看似柔軟、纖細的風箏線，究竟何來如此大的威力？中國消防部門曾利用紅蘿蔔、蘋果、豬肉甚至是雞胸肉等進行模擬實驗，當風箏線處於繃緊狀態並高速接觸食物時，風箏線就如同一把鋒利的尖刀，瞬間切開食物。

對此，消防部門特別警惕市民，不管是白色還是彩色的風箏線，一旦在高空中拉扯繃緊，加上其本身材質（如專業玩家使用的透明尼龍線或凱夫拉（Kevlar）線）不易被肉眼發現，當行人或車輛高速行進時與之碰撞，就會變成傷人傷物的「隱形利刃」。

針對屢次發生的安全隱患，蓮花山公園管理方已開始正視問題。據報，公園在風箏廣場的LED屏幕滾動播放事故案例及安全提示，並在現場放置溫馨提示牌。此外，公園亦向市民派發《安全放飛指南》，鼓勵市民使用顏色醒目的熒光線，減少「隱形」風險。