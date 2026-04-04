廣西施工炸山碎石飛濺　村民手臂受傷、房屋受損｜有片

4月2日，有網民發佈影片稱，廣西玉林興業縣葵陽鎮有人炸山，碎石飛濺致村民受傷，房屋、車輛受損，懷疑是非法採礦。興業縣國土資源局回應稱涉事礦山不存在非法採礦，將核實村民受損情況並進行賠償。



據多段監控影片顯示，2日下午18時許，一村莊不遠處的山頭突然騰起白霧並傳來巨響。（影片截圖）

據多段監控影片顯示，2日下午18時許，一村莊不遠處的山頭突然騰起白霧並傳來巨響。（影片截圖）

1人手臂受傷 多間房屋窗戶破碎

《奔流新聞》報道，4月2日，有網民發佈影片稱，廣西玉林興業縣葵陽鎮的上泉礦山炸山的碎石致村民受傷，房屋、車輛受損，懷疑有人非法採礦。

多段閉路電視影片顯示，2日下午18時許，離村莊不遠處的山頭突然騰起白霧並傳來巨響，隨後路上有石子崩落，一名藍衣男子差點被砸中頭部，後捂著胳膊蹲在地上。有房屋的窗戶、頂棚被砸出洞，走廊、院落散落著碎石。另一段影片中，有人為藍衣男子包紮傷口，其右臂和地面上流有鮮血。

監控顯示，一名藍衣男子差點被砸中頭部，後捂著胳膊蹲在地上。（影片截圖）

監控顯示，一名藍衣男子差點被砸中頭部，後捂著胳膊蹲在地上。（影片截圖）

醫護人員為藍衣男子包紮傷口，其右臂和地面上流有鮮血。（奔流新聞）

一位村民表示，此次炸山有人胳膊受傷，多輛車被落石刮花，她家二三樓的地板、柱子均有裂痕。她稱，炸山前未收到通知。4月3日，興業縣國土資源局、葵陽鎮政府工作人員表示，該礦山沒有非法採礦，將核實村民受損情況並進行賠償。

自然資源局回應

4月4日，興業縣自然資源局發佈情況通報稱，該事件導致1人手臂受傷，14戶房屋受損。傷者已第一時間送醫救治，目前傷情穩定。事件發生後，當局立即責成施工單位停止該區域的爆破作業，並協同相關單位開展全域安全隱患排查整治。目前，善後處置工作正有序開展中。