1個月14次去廁所逾1小時　打工仔「帶薪拉屎」遭解僱還辯稱有痔瘡

內地一名在職14年的李姓工程師因長時間「帶薪上廁所」遭公司解僱，不服氣2度上訴法院。



蘇州工業園區人民法院近日審理發現，李某一個月內有高達14次待在洗手間超過1小時，單次滯留時間更接近4小時，最終透過調解化解這起勞資糾紛。

內地一名在職14年的李姓工程師因長時間「帶薪上廁所」遭公司解僱，不服氣2度上訴法院。（AI生成圖片）

上廁所花時間太久當無故曠工 員工手冊這樣寫：

+ 1

根據內媒《現代快報》，李某2010年入職A公司。2014年雙方簽訂無固定期限勞動合同，李某並簽收確認2020版《員工手冊》。手冊規定未經審批擅離崗位超過一定時間視為曠工，半年內累計曠工3天及以上屬嚴重違紀，公司可立即解除合同。

但公司發現2024年4月至5月期間，李某在26個工作日內累計14次長時間超過1小時滯留洗手間。公司多次聯繫未果，調取辦公區監視器核實後，以嚴重曠工為由徵得工會同意，與李某解除勞動合同。

李某辯稱，長時間滯留洗手間是因「痔瘡」，並提交2024年5月配偶網購藥品記錄、2024年6月及2025年1月住院手術記錄作為證明。但李某事發期間未向公司說明病情，也未請病假。

李某申請勞動仲裁被駁回後，訴至法院要求公司支付違法解除賠償金32多萬元人民幣。

【延伸閱讀】深圳科技公司用「黃金作獎勵」 員工讚不絕口：4年已增值近3倍（點擊放大瀏覽）

+ 12

報道稱，李某的舉動遠超合理生理需求範圍，符合「擅離崗位超過一定時間」定義。且李某的病情抗辯不成立，因其事發時未主動告知病情或請假，且購藥、手術均發生在滯留行為後期或解僱後。公司提供帶薪病假制度，李某完全可透過正規管道請假。

且李某在2024年4月前及5月27日後無類似滯留情況，佐證行為與病情無必然關聯。李某的崗位需隨時響應工作需求，長時間失聯已導致工作延誤。

另外，《員工手冊》經民主程序制定，李某雖主張自己留存的員工手冊舊版與2020年版存在不一致，但李某簽字確認知曉其中明確指出「半年累計曠工3天以上可立即解僱」。且在程序層面，A公司已履行告知工會的法定程序，程序符合法規。

法院一審認定公司解除與李某的勞動合同合法，駁回李某全部訴訟請求。李某不服提上訴。法院二審秉持「情理法」相融的裁判理念，在確保程序公正的基礎上，積極組織雙方調解。雙方自願達成協議，由公司向李某支付補助款3萬元人民幣。

延伸閲讀：

影/差點變焦屍！台南加油站管線破「當場噴油洗車」

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】