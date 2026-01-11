最慘老闆 新入職25個員工竟有24個是騙徒 「這兩個字」是暗號
開公司必看！！北京一老闆招25人，24個是騙子，試用期一到集體跑路，底薪白給！
在2025年12月29日，北京一家公司的老闆表示：公司招聘的25個人裏，有24個都是「搞詐騙的」，他們相互之間會推薦「好騙公司」清單。
據介紹，上述這些「騙子」們有個行話叫「掛職」，他們之間說了這個詞之後，彼此就知道是來公司騙底薪的。一些人會互相分享，說某公司面試比較容易通過，考勤打卡等方面管理不嚴，發放底薪比較及時等訊息。
據報道，這些團伙會同時入職2家到3家公司，他們會跟公司說「我不需要交社保，只需發放底薪」，一般試用期結束後就離職。
這些人被叫作「職業騙薪人」，他們一般會偽造工作履歷，蓄意騙取底薪。
什麼是「職業騙薪人」？
警方提醒：
「職業騙薪人」一般會選擇初創型或者小微型企業，針對企業負責人想迅速拓展市場的心理，面試時謊稱自己「有大客戶資源」，從而順利入職多家公司。
「職業騙薪人」一般會選擇應聘銷售等「不坐班」的崗位，以虛假工作日誌、僱傭群眾演員、偽造業務進展等方式，拖延在職時間騙取底薪。企業需注意識別。
