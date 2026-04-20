雲南攀岩者繩索卡縫倒掛懸崖　5大學生「神兵天降」徒手攀爬救命

雲南玉溪大黑山近期發生一宗攀岩意外，一名23歲男子在攀岩下降期間，因繩索卡入岩縫導致沖墜擺蕩，兩次猛烈撞擊岩壁後頭部重傷流血，倒掛於70米高的懸崖上昏迷。而此時，5名正在附近行山的玉溪師範學院大學生挺身而出，其中一名具專業背景的學生更徒手攀上50米高平台，在消防救援抵達前單人完成救援固定並脫衣為傷者保暖。



據《紅星新聞》報道，事發於4月11日（星期六）下午約4時57分，正在大黑山行山的玉溪師範學院大四學生趙海呈與四名同學，注意到峽谷懸崖上有兩人正在攀岩。當時山間風力極大，兩人所處位置距離地面棧道約70餘米。

趙海呈憶述，其中一名攀岩的男性在試圖接近被卡住的岩縫時不慎沖墜。傷者在空中發生兩次劇烈擺蕩，先是手臂撞擊崖壁，隨後頭部再次重擊，隨即失去行動能力，意識模糊地倒掛在半空。同行的一名女子雖試圖救援，但因地形複雜未能成功，只能在崖壁上不停呼喊。

男子雲南懸崖攀岩，繩索卡縫倒掛。（紅星新聞）

大學生徒手攀懸崖將傷者安置於山洞中。（紅星新聞）

據報道，趙海呈本身就讀社會體育指導與管理專業，有著近四年戶外運動經驗，並接受過專業救援培訓。在確認無法透過呼喊與對方溝通後，他與同學張子豪憑藉專業技能，徒手攀爬至一個50多米高的懸崖平台。

下午5時08分，趙海呈報警求助。在等待期間，他用傷者同伴攜帶的裝備，獨自攀爬至昏迷男子的位置。經檢查發現，男子後腦有開放性創傷且血流不止。趙海呈迅速評估錨點穩定性並重新搭建保護站，將昏迷者平穩轉移至岩角平台。由於崖頂風力大，為防止傷者失溫，趙海呈更脫下自己的外衣蓋在對方身上。

據玉溪市消防救援支隊消息，消防接報後啟動山岳救援預案，累計投入6車29人參與處置。救援環境極其覆雜，垂直的石灰岩峭壁崎嶇濕滑且碎石遍布。

男子在雲南攀岩受傷，消防懸崖峭壁上救援。（紅星新聞）

男子在雲南懸崖攀岩倒掛崖壁，獲5名路過大學生救援。圖為救援的5名學生。（紅星新聞）

消防人員到場後，在救援大學生的帶路下攀上平台，採取「搭建繩索救援系統＋擔架陪護垂直下放轉運」的方案。晚上10點36分左右，救援人員在黑夜中成功將處於半昏迷狀態的傷者轉運至安全區域，由醫護人員送院。5名大學生隨後更主動協助抬擔架及搬運器材，整場救援歷時近6小時。

事發翌日，玉溪市消防救援支隊特意向玉溪師範學院發出感謝信，對趙海呈等五名同學臨危不亂的英雄行為表示感謝。玉溪消防也提醒，戶外運動應提前規劃路線，切勿進入未開發、無安全保障的「野山」區域。如遇墜崖等緊急情況，應第一時間報警，切勿盲目自救。