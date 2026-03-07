台58歲高山協作員墮90米深谷亡　搜救隊發文：任務結束了，謝謝你

台灣屏東縣泰武鄉北大武山昨日（6日）上午發生事故，在登山界小有名氣的58歲蔡姓高山協作員與其他協作員一同背負物資前往檜谷山莊途中，不慎跌落約90公尺深的陡峭山谷身亡。



蔡姓男子疑因視線不良失足，墜落約90公尺的深谷。（Facebook@屏東縣政府消防局義勇特種搜救大隊2.0）

搜救人員將遺體固定於軟式擔架，輪流背負下山。（Facebook@屏東縣政府消防局義勇特種搜救大隊2.0）

疑因視線不良失足

台媒《三立新聞網》報道，3月6日上午9時，屏東縣登山界知名的58歲蔡姓高山協作員，與同事背運物資前往泰武鄉北大武山檜谷山莊時，於2公里處疑因視線不良失足，墜落約90公尺的深谷。

屏東縣政府消防局接獲通報後，立即出動特搜大隊前往救援，同時有大批義勇特搜加入救援行列。搜救人員於中午約13時抵達事故點發現，蔡姓高山協作員已無呼吸心跳。搜救人員將遺體固定於軟式擔架，輪流背負下山，隨後送往醫院急救，最終重傷不治。

特搜大隊前往救援。（Facebook@屏東縣政府消防局義勇特種搜救大隊2.0）

特搜大隊前往救援。（Facebook@屏東縣政府消防局義勇特種搜救大隊2.0）

參與搶救的特搜人員表示，當時山區霧很濃，一行人行經陡峭地段時，突然聽到滑落聲，回頭發現蔡男已不見蹤影。該名特搜人員透露，有可能是視線不好導致不慎失足。

特搜人員指出，蔡姓協作員在登山界具有一定知名度，平常從事山域物資搬運工作，與許多義勇特搜熟識。

搜救隊臉書發文哀悼：謝謝你，雲霧裏的背行者

消息傳出後，屏東縣政府消防局義勇特種搜救大隊在Facebook發文哀悼：「辛苦了，任務結束了，謝謝禰，雲霧裏的揹行者。」搜救大隊指出，高山協作員在行山中是不可或缺的重要角色，充滿高風險，是守護行山客的無名英雄。