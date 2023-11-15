車廂內驚見「紫衣女自備座椅」再加兩大袋　網民鬧爆：應通知車長

地鐵尖峰時刻，常常一位難求。



近日有網友拍下台灣鐵路車廂的畫面，一名女乘客疑似因找不到位子，便拿出摺疊椅大模斯樣地坐上，絲毫不在意他人眼光。

照片曝光後，底下網友也直呼：「可以通報車長，這種人超級討厭」。

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原PO在Dcard貼出這張照片，可以看到該名穿著紫色衣服的女子，不僅坐在摺疊椅上，地上還放著兩大袋物品。

發文者短短一句：「請不要擋路，火車不是你家！」能感受到他的怒火。

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事實上，過去就曾有乘客自備摺疊椅搭台鐵的案例，台鐵也表示，任何列車都不允許乘客有這樣的行為，屢勸不聽會交由鐵路警察，依《鐵路法》第71條，最高可罰7,500元台幣。

不止台鐵，台北捷運依照旅客須知第8條第3款，板凳可以作為行李攜帶，但如果使用，一樣先勸導，屢勸不聽就可以拒絕運送。呼籲民眾千萬不要圖一時方便，不僅失了素質，還可能吃上罰單。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】