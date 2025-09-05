中國九三閱兵「機械狼」萌翻全場！非機械狗可比　解構超狂戰鬥力

九三閲兵中，陸上無人作戰方隊接受檢閲。



其中，「機械狼」狼群出動，第一次登上閲兵場。網友：

有點萌，但戰鬥力很「猛」！

首次登上閱兵場的機械狼吸引了不少人的目光。（央視新聞）

點圖放大看更多中國自主研發機械狼的照片：

相較於「機械狗」，「機械狼」戰鬥力更強，新域新質作戰力量是此次九三閲兵一大亮點，偵打突擊、掃雷排爆、班組支援等無人戰車；遠程操控、自主行動、靈活編組，實現陸上有人無人，協同作戰新突破。

「機械狼」是由四足機械狗加裝上武器或偵察設備進化而成，相較於「機械狗」，「機械狼」在偵察能力、打擊能力、保障處置等各方面都有提升。

雖然是第一次登上閲兵場，但看着是不是很眼熟？在第15屆中國航展現場，我國自主研製的「機械狼」首次進行動態展示，在充滿危險的戰場環境中，機械狼可以代替士兵和軍犬，減少戰鬥傷亡。

這支特殊的隊伍如何各司其職、協同作戰？一起了解：

「頭狼」——偵察探測「機械狼」

負責對目標進行訊息收集。

「射手」——精確打擊「機械狼」

它掛載步槍，是編隊中的火力擔當。

「輔助」——伴隨保障「機械狼」

後勤擔當，一次性可以運輸20公斤左右的物資和彈藥，讓戰友沒有後顧之憂。

在今年思想解讀類融媒體片《攻堅——矢志強軍向一流》中，展示了「機械狼」和士兵協同作戰的畫面，掛載步槍的察打一體「機械狼」以精準火力實施壓制，同時向「敵佔區」快速機動，後方士兵保持緊密戰術協同跟進。

無人化作戰的時代已經到來，有人無人協同作戰，用技術把戰術推向新的高度為智能化無人裝備點讚！

