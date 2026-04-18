射程6米每秒最多擊落30隻蚊子　國產AI激光｢滅蚊神器｣爆紅｜有片

近日，江蘇常州光之矩智能科技有限公司研發的Photonmatrix便攜式激光驅蚊設備，主打每秒最多擊落30隻蚊子，並具備6米射程，引起外界關注。



據了解，該項目在海外發起眾籌，日均籌款僅2000美元，直到製作團隊錄製了一段激光滅蚊的實景影片上傳至TikTok，播放量飆升至2000萬，訂單暴漲。截至目前，這款定價600至620美元的產品已收穫超3000個訂單，累計金額超200萬美元。



讓國產激光滅蚊暴漲的影片：

「以為三個月搞定」做了三年：蚊子太小是難題

《羊城晚報》報道，該設備登陸海外眾籌平台Indiegogo後，原定2萬美元的目標最終斬獲超160萬美元籌款，超額80倍，訂單瞬間售罄。

該產品負責人王川坦言，他們是在眾籌爆火之後才正式成立的公司，團隊的科創之路並非一帆風順。他稱，因一次偶然機會，團隊看到「激光滅蚊」的相關設想，萌生了研發家用激光防蚊設備的想法。「我們最初認為三個月就能搞定，結果做了三年，越做越發現後面問題越多。」

據王川介紹，起初，團隊嘗試用現有激光雷達測量蚊子，卻發現無法穩定探測到這麼小的目標。他們重新整合激光雷達、AI視覺與激光發射系統，反覆調試算法參數，終於突破「近距離微小目標識別」的技術壁壘。

2024年初，產品實現3米範圍內蚊子測得率97%；如今，這一距離已拓展至6米，測得率穩定在95%以上，即便是飛行姿態複雜的蚊子也能精準捕捉。

Photonmatrix便攜式激光驅蚊設備示意圖。（羊城晚報）

自建蚊子養殖室測試 顛覆傳統精準分辨

王川稱，在公司的辦公區，有一間專門的「蚊子養殖室」，他表示，為了節約成本，團隊從購買幼蟲自行孵化開始，每月要消耗數百隻蚊子開展測試。

自建蚊子養殖室測試。（羊城晚報）

與傳統滅蚊方式相比，Photonmatrix徹底顛覆了「被動防禦」的邏輯，堪稱一套家用「微型防控系統」。

王川介紹，它能在2至20毫米範圍內鎖定目標，精準分辨人與寵物；0.003秒內觸發高能脈衝激光，瞬間聚焦擊穿蚊子翅膀，每秒最高可擊落30隻蚊子，整個過程快到肉眼幾乎無法察覺。

王川。（羊城晚報）

此外，設備內置多重安全機制：一旦檢測到人體、寵物等大體積物體靠近，激光發射會立即中斷，從根源上避免誤傷。

影片爆紅：一夜之間眾籌訂單暴漲

因為硬件成本過高，團隊將樣機定價為4500元人民幣，並選擇通過海外眾籌試水。一開始項目日均籌款僅2000美元，直到激光滅蚊的實景影片上傳至TikTok，一夜之間播放量突破100萬，後飆升至2000萬。

王川回家時，在河邊公園的草坪上錄製了一段激光滅蚊的實景影片。（網絡）

據悉，截至目前，這款定價600至620美元的產品已收穫超3000個訂單，累計金額超200萬美元。研發團隊正在進行量產工作，首批5000套產品預計今年夏天正式出貨。未來，企業計劃將國內業務轉向工農業領域。