外賣員大戰保安狂爆粗：X你老X　稱已聯絡顧客　暗指這屋苑惹質疑

不准外賣員使用升降機？社交平台Threads及facebook流傳影片，有外賣員批評私人屋苑的保安員「鎖𨋢」不讓他使用，而他已和顧客確認及作出登記，受阻後瘋狂爆粗鬧保安員「我宜家X你老X呀，做乜X嘢呀企喺度」，但對方仍冷靜擋在升降機門口，其後有警察到場調停。片段緊接是一段錄音，批評「日落康城」的保安員為難外賣員。



據了解，事發屋苑並非日出康城。許多網民表示不理解為何不讓外賣員上樓，但亦有人認為不能「跟車太貼」，指外賣員粗口連發態度欠佳，片段亦未能交代事件全貌，不能簡單地判斷誰是誰非。



網上流傳相信由外賣員拍攝的影片，指有私人屋苑保安員「鎖升降機」不讓他送外賣上樓。（影片截圖）

外賣員稱被3保安員禁止上樓

Threads及facebook在1月21日起流傳1段題為「日落凶城又出事 第二集」影片，片段中外賣員持手機拍攝保安員，情緒激動爆粗指「呢3條保安員，唔知做乜x嘢，確認咗㗎啦同個客，唔開𨋢畀我，𨅝住我部𨋢，唔畀我上樓」。

網上流傳相信由外賣員拍攝的影片，指有私人屋苑保安員「鎖升降機」不讓他送外賣上樓。（影片截圖）

外賣員狂爆粗：做乜X嘢？ 保安員冷靜擋𨋢門

畫面一轉，當時外賣員在升降機內，1名保安員擋住升降機門不讓他上去，外賣員大鬧「開唔開𨋢呀？你玩乜X嘢呀？6樓呀，做乜X嘢呀？你企喺度好耐啦，你開唔開呀？」。保安員冷靜回應指：「你咪講粗口囉，你宜家咩事？」外賣員不停罵「X你老X，玩X夠未呀？」、「我宜家X你老X呀，做乜X嘢呀企喺度，碌X咁，你想玩乜X嘢？」，而且邊罵將鏡頭迫近保安員的臉部。

保安員續說「你無端端錄乜嘢？」，要求對方不要再拍攝。外賣員繼續粗口連發要求保安員「開𨋢」，「你邊X個錄緊你呀？X你老X呀宜家，你睇X到我錄緊你呀？」，再重複已和顧客確認，應讓他上樓。保安員其後叫他「出嚟」，即離開升降機。

外賣員指着升降機面版，稱被保安員「鎖𨋢」。（影片截圖）

警到場勸說：唔好嘈啦

畫面再轉到屋苑外圍，當時已有警察到場，外賣員繼續叫囂道：「你大晒呀宜家，影咩咪影咩囉，影你咪認你囉，你老XX呀，唔X影得嘢呀？」警員一直在旁安撫叫「唔好嘈啦」，並勸他返回自己的電單車。

片段後面是一段旁白，聲音自稱是外賣員同行，批評「日落康城」的保安員「高貴過九龍站上蓋、半山嗰啲豪宅」，聲稱當事人已向顧客確認及作出登記，保安員應解鎖升降機讓外賣員使用，「條片師兄叫佢開𨋢，因為佢部𨋢有鎖」，導致他們「上唔到去」。

警員到場調停，勸外賣員「唔好嘈啦」。（影片截圖）

警員到場調停，勸外賣員「唔好嘈啦」。（影片截圖）

網民：叫個客自己落嚟攞囉

片段重復提及「日落康城」，網民都意會是指「日出康城」，據了解，事發地點並非日出康城，有人亦留言指影片畫面顯示的地方非日出康城，故質疑片主別有用心。

至於保安員的做法，有人認為是想為難外賣員，不論外賣員有沒有錯，「但個保安員成尊佛咁頂住度門又唔出聲就奇X怪。你一係認為佢唔合資格嘅就出聲叫佢走，一係就畀人上樓」、「佢唔畀你上樓，你咪打畀個客，叫個客自己落嚟攞囉，X佢有咩用呢」、「送外賣咋，叫個客自己落嚟攞囉，硬要送上去又要講晒粗口就係你啱晒，阿sir嚟到都照講，邊個錯唔使講啦」

事件真相惹質疑：咁冇前傳，你又咁嘅態度

不過，許多網民提醒不應「跟車太貼」，因片段沒有提到事件起因，難以了解真相，「擺明玩嘢，可能前面已經有口角爭執」、「咁冇前傳，你又咁嘅態度，佢哋正常係要外賣登記至可以上，唔相信佢哋會針對任何唔識嘅人」。留言又指外賣員態度「惹火」，「拍片嗰個都有問題」、「聽呢條友個語氣，都唔慌尊重人哋，人哋咪唔尊重你」。

（綜合）