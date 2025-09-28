2少女笑住拍鐵閘嚇入睡保安員！整蠱影片遭網民鬧爆　現身這樣說

貪玩也要有分寸！網上流傳影片，有2名少女在商場內發現1名保安員在辦公椅上入睡，決定拍整蠱影片，通過猜拳決定由其中1人行近與保安自拍，之後突然大力拍打鐵閘想嚇醒保安，2名少女全程在臉帶笑容。



影片其後被網民轉載，許多人大鬧2名少女「OnX當有趣」，認為大可叫醒保安，「如果阿伯有心臟病就有排你煩」。被網民鬧爆後，少女疑在網上現身道歉，承認「貪玩去做啲有機會發生危險嘅事」，稱會向該名保安員道歉。有網民認為既然她們知錯道歉就好，「就畀個機會佢」。



網傳影片，有2名少女在商場內猜拳後去整蠱睡着的保安員。（影片截圖）

少女與睡保安自拍 突拍鐵閘嚇醒他

網傳片段原本是由其中名1名少女上傳至IG，拍攝地點是大埔某商場，當時大部份商舖未營業，2名少女在片中嬉笑猜情尋，由其中1名少女自拍過程。結果粉紅色頭髮的少女猜輸了，便慢慢行近1名坐在辦公椅上入睡的保安員，「舉V」手勢與保安員自拍「合照」後，另1名少女突然大力拍打鐵閘嚇醒保安。在保安身旁的粉紅色髮少女急步離開，問正低聲大笑的友人「你做乜x呀？」。

猜輸的少女走到保安員身旁，「舉V」手勢與對方自拍「合照」。（影片截圖）

涉事少女標上文字指2人約好「差包剪揼」，「輸咗去同個瞓着咗嘅看更影相，佢輸咗，但影相𠴱陣同個看更隔九丈遠所以要影多次，為咗懲罰佢，我決定大力拍落道閘叫醒個看更」。

影片被轉載 網民公審少女：以為自己好搞笑？

影片被網民轉載到其他社交平台，質疑「呢啲人到底咩心態，拍個鐵閘嚇到個阿個伯，然後仲笑到咁開心，鋪出嚟以為自己好搞笑？要玩都唔應該玩呢啲嘢囉」。

少女拍鐵閘嚇保安後大笑。（影片截圖）

網民批「低級趣味」：阿伯有心臟病就有排你煩

許多網民鬧爆2名少女，批評是「低級趣味」，「唔好同我講咩看更阿伯唔可以瞓覺，咁正義，玩輸咗叫醒佢咪得囉，使咩做呢啲戇X鬼祟陰濕嘢呀」、「心哋唔好，人哋都有老豆老母，好心啦你見到自己屋企人咁畀人玩，有咩感覺？」、「又係啲Bully完人話玩吓咋嘛𠴱啲人」。網民又指保安年底大，「唔好彩心臟病發就好睇」、「其實真係唔可以亂嚇人」、「又咁講如果阿伯有心臟病就有排你煩」，也有留言為少女護航，「我覺得好好笑喎，放鬆啲啦香港人」。

涉事少女在Threads上留言道歉，又指會向保安員道歉。（Threads截圖）

少女道歉稱會「向看更叔叔道歉」

涉事少女疑在網上道歉，「喺呢度想為我同朋友幼稚及衝動嘅行為道歉，我哋當時冇諗後果，因為貪玩去做啲有機會發生危險嘅事，我哋承認之後會注意好一言一行」，又承諾「會喺颱風後去返現場搵看更叔叔道歉」。

有網民對此收貨，認為知錯能改充就好，「阿妹，阿叔都係人，出嚟玩咗好多年，你做呢啲嘢阿叔我都做過，錯就錯！認咗錯乖乖哋去道個歉就好啦！網民們，阿妹道咗歉，佢話風暴後會去同保安道歉，就畀個機會佢」。