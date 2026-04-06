「香港飛香港的航班」登內地熱搜榜一　揭為公益航班獲網民大讚

今日（6日），一條「香港飛香港的航班」的話題登上微博熱搜榜首，引發內地網民熱烈討論。起初不少網民起初質疑是購票系統出錯，隨後有知情網民揭開背後真相稱，這是一項專為基層大眾，或病童設計的公益計劃，旨在讓從未搭過飛機的弱勢群體一圓「衝上雲霄」的夢想，暖心安排感動無數網民。



從網絡信息顯示，該航班為「XX102」，起飛時間為22:00，航程為「香港至香港」。發帖的網民稱，「一度以為是在玩抽象」，認為是搞笑圖片；也有網民評論稱，以為是系統顯示出錯。

「香港飛香港的航班」登上微博熱搜榜一。

有網民發「香港至香港」航班引發關注。

不過，有網絡貼文指出，這類特殊航班雖然在香港機場起飛後不前往其他城市，而是在空中繞行一圈後返回原機場降落，但整套流程完全比照正式國際航班。乘客需經歷報到、安檢、登機及滑行起飛，機上亦會提供標準飛機餐，務求提供完整的飛行體驗。

此外，也有解釋稱，此類航班為公益航班，主要服務對象是家境困難、從未搭過飛機的兒童，以及不適合長時間飛行、體弱多病的患病孩子。對於這些家庭而言，正式機票的經濟負擔或孩子的身體狀況往往令飛行夢遙不可及，而「香港飛香港」的短途行程則完美兼顧了安全與圓夢的需求。

微博熱帖評論區內，網民大讚香港「真正的文明社會，人文關懷！」還有人表示，「這種安排真的很溫暖」，「不需要有特定的目的地，只為了體驗一把，這還是很值得的」。有網民感嘆，「不是每個人都有機會搭飛機，這對孩子來說可能是一輩子的回憶」。

事實上，香港航空業界一直有舉辦類似的公益活動。去年11月，國泰航空就曾舉行「空中之旅」，邀請約180名參與「共創明『Teen』計劃」的學員及來自非牟利機構的基層學生登機，暢遊香港上空。當時有不少學生是人生首次踏入機艙，興奮直言「終於有得坐飛機，十分之難得」，更有學員因此立志未來要成為機師。

此外，這類「香港飛香港」的模式在新冠疫情期間也曾出現。當時香港航司曾推出飛行時間約1.5小時的觀光航班，票價約800港幣，讓市民在無法外遊的日子裡，仍能從高空欣賞香港美景。