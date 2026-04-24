加國歌手Haley Smalls取消北京演出　稱買不到高鐵、拒坐太多飛機

加拿大女歌手北京演唱會取消，竟是因為搶不到高鐵票？上海粉鹿文化傳播有限公司@LuuvLabel 4月22日發布演出取消公告。



其中稱，原定於4月30日在北京門空間舉行的Haley Smalls中國巡演北京站，因五一高鐵搶票特色且藝人抗拒和擔憂諸如東方航空和飛行過多等綜合因素，現已確認取消。

原定於4月30日的巡演，因綜合因素被確認取消。（微博@LuuvLabel）

此次演出的主辦方、LuuvLabel主理人lulu告訴揚子晚報，此次Haley Smalls北京站演出取消的原因確實就如取消公告中所寫的一樣，因為五一期間的高鐵票沒有搶購到，且藝人方不同意乘坐過多飛機，「藝人是從加拿大的多倫多出發，先到香港再轉機過來，北京站原本計劃在4月30日演出，演出後5月1日到上海演出，五一期間的火車票確實緊張。藝人也告訴我們，她恐飛行過多。」

加拿大歌手取消北京騷：搶不到五一高鐵票▼▼▼

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對於取消公告上的內容，lulu表示自己不願意用「不可抗力」這樣模糊的理由來糊弄觀眾，「我不喜歡矇混過關，我很看重我們廠牌的口碑，如果總是用不可抗力來糊弄觀眾，那可能會影響到我們的口碑，觀眾可能會覺得演出取消都是主辦方的問題，都是因為門票銷售情況不好。」

LuuvLabel多年來已經舉辦過非常多場演出，尤其以大量日音演出為樂迷熟知，很少有取消演出的情況，「我們現在也還在和藝人團隊溝通，希望後續的演出可以順利完成。」不過lulu也表示，換位思考來說他也可以理解藝人的擔憂，「她是第一次來中國，存在各種各樣的不適應、擔心也是很正常的，中國對她來說是一個完全陌生的國家。」巡演取消在社交平台迅速發酵。有人調侃：

我翹課都不敢用這理由。

也有網友表示理解主辦方的難處：「其實我覺得主辦方已經氣瘋了。」

上游新聞報道稱，4月23日，該媒體以粉絲身份致電主辦方上海粉鹿文化傳播有限公司。工作人員確認北京站演唱會已取消，原因是藝人沒買到高鐵票（擔心影響接下來的行程），且她不願意乘坐飛機——她本身恐飛。「北京到上海本來是高鐵，沒買到票。而且她是歐美人，不太懂什麼候補……上海到深圳原計劃是坐飛機，她讓我們取消，改乘7個半小時的高鐵。」工作人員表示，國內其他站的演出行程Haley Smalls都要求改成了高鐵，「我們也理解她的理由。」

LuuvLabel轉發相關報道，並反駁稱藝人不是恐飛，只是不喜歡過多的飛行。（微博@LuuvLabel）

針對外界「票沒賣好才取消」的猜測，工作人員予以否認，表示票已全部售出。已購票的觀眾將通過購票平台全額退款，需耐心等待幾個工作日。這位工作人員還表示，臨時取消演出給主辦方造成了很大損失，並直言該藝人「很有個性」，「但人家也有她的角度。」

隨後，@LuuvLabel 轉發相關報道，並反駁稱，藝人不是恐飛，只是不喜歡過多的飛行。

大麥平台顯示，此次演出的早鳥票價格為198元，全價票258元。除了取消的北京站，上海站、深圳站和廣州站的演出均在正常售票中，演出時間均在五一假期期間。

公開資料顯示，歌手Haley Smalls是來自多倫多的獨立R&B歌手，這是她首次中國巡演，她的作品在全球累計播放量已突破1億次，憑藉極具情緒感染力的聲音風格，成為近年來備受關注的獨立R&B女聲之一。其代表作 《What Would U Do》 在網易雲音樂獲得了超過100萬點贊，被許多國內樂迷視作值得反覆回味的R&B寶藏單曲。

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