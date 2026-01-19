濱崎步突曬上海演唱會零觀眾照　疑反駁綵排說　稱是生涯最佳演出

日本天后濱崎步原定2025年11月29日要在上海舉辦亞洲巡迴演唱會，未料因首相高市早苗發言引發跟中國之間關係緊張，演唱會竟在前一天11月28日遭臨時取消，濱崎步仍選擇在零觀眾的狀況下完成演出。事隔近2個月，濱崎步似乎還在為此生氣，18日再發當時綵排照片當證據，更稱當時表演絕對是她生涯最佳演出。



濱崎步1月18日再度發佈上海演唱會相關相片：

前一天突襲取消零觀眾硬唱 怒曬現場照：沒人放棄舞台

濱崎步18日凌晨一連在Instagram發了多條限時動態，不僅發出零觀眾演出的影片，更提到：

我已經不打算再多聊甚麼是謊言、甚麼是原因、為甚麼會這樣，因為我不知道。我能知道的只有我自己親眼所見、用內心感受到的，那就是在那個現場的任何一個人都沒有放棄舞台。這個開場真的看起來就只是一次綵排嗎？

對於再提2個月前的事件，濱崎步表示：「我想要特別強調的是，樂團跟合唱團的大家，在這種狀況之下仍心懷堅定意志帶來精彩的演奏；雖然後半段演出相當耗體力，但舞者們的熱情不變，跟我一起奔馳在舞台各個角落帶動氣氛；以及傾盡全力付出的所有工作人員、所有的TA（粉絲名）們！我不怕被誤會，但我要說直到如今我還是認為這是我藝人人生中數一數二的最棒演出！」

操到打點滴仍想健身 渴望「血腥味」霸氣宣告回歸

實際上濱崎步17日天還發文提到年底開始就變得很忙碌，早就超出負荷，甚至還打了點滴。但她無畏身體狀況不佳，還直呼：「好想趕快去健身！」濱崎步承諾今年2026年會把時間跟身心都留給等待已久的日本粉絲，也期待能在日本的演唱會上看到從海外遠征赴日的亞洲粉絲：

虛弱也是有個底限，差不多該回到那個能嘗到血腥味的世界了！

